图片版权 EPA Image caption 特朗普对北约秘书长斯托尔滕贝格说，德国支持新的价值110亿美元的波罗的海天然气管道工程从俄罗斯进口天然气，却迟迟不愿意承担北约防务预算的规定份额。

周三（7月11日）北约27国的政府和国家首脑在布鲁塞尔召开峰会，讨论成员国的防务开支问题，还涉及所谓"军事申根区"，以应对可能来自俄罗斯的入侵。

北约秘书长说，会议的主要议题是成员国的防务开支问题。据报道，美国承担了北约防务费用的3/4。北约成员国当中只有4个国家的防务开支达到了规定的份额，即占GDP的2%。这几个国家是美国，英国，希腊和爱沙尼亚。

美国总统特朗普一再抱怨欧洲国家没有履行对北约出资的义务，而让美国承担了北约的大部分费用。

申斥德国

在布鲁塞尔峰会召开之际，特朗普指责德国成为俄罗斯的"俘虏"，要欧洲国家承担更多的防务费用。他在比利时的美国大使官邸对记者说，"我们本来应该防御俄罗斯，但德国却每年付给俄罗斯亿万美元。"

特朗普对北约秘书长斯托尔滕贝格（Jens Stoltenberg）说，德国支持新的价值110亿美元的波罗的海天然气管道工程从俄罗斯进口天然气，却迟迟不愿意承担北约防务预算的规定份额，而北约的防务预算旨在保护欧洲不受俄罗斯侵犯。

据路透社报道，特朗普说："德国成了俄罗斯的俘虏。他们废弃了自己的煤炭广场，废弃了核电站，他们从俄罗斯进口如此多的石油和天然气。我认为北约应该讨论这类问题。"

特朗普说因为德国60-70%的能源来自俄罗斯，而且还在修新天然气管道，因此德国完全被俄罗斯控制。不过路透社记者梅森（Jeff Mason）说，特里普的说法有事实错误，德国石油和天然气进口当中只有20%来自俄罗斯。

图片版权 EPA Image caption 美军82空降师在拉脱维亚举行的北约"军刀出击"(Saber Strike)演习中跳伞，2017年。

德国防长冯德莱恩（Ursula von der Leyen）回应说："毫无疑问我们同俄罗斯之间存在许多问题，但在另外一方面，也应该保持国家间，盟友间，或者对手间沟通顺畅。"

北溪管道2号线（Nord Stream 2）天然气项目虽然受到一些欧盟国家的批评，但是德国总理默克尔对这个从俄罗斯进口更多天然气的管道项目给与政治支持。柏林坚持说这是个私人商业项目，里面并没有国家投资。

军事申根区

《每日电讯报》报道估计北约领导人在布鲁塞尔峰会上可能会签署一个"流动承诺"文件，以方便北约军队调动。北约指挥官说，边界限制和基础设施问题对北约部队在欧洲部署形成障碍。

为对付来自俄罗斯的威胁，北约领导人准备签约承诺缩短在盟国间调动部队的时间。所谓的流动承诺旨在减少指挥员等待调动坦克，部队和弹药的越境许可的时间，把从目前长达40天的申请批准时间减少到5天。

《每日电讯报》外交事务记者普利森斯(Chris Pleasance) 报道说，一些成员国希望北约作出更多努力方便部队调动。

荷兰国防部长安克·拜勒费尔德（Ank Bijleveld）是这个呼吁的主要倡导者，她对英国《泰晤士报》说，签署协议就发出了信号表明北约对于保护其边界的承诺是认真的。

她呼吁盟国做更大努力，她说普京可能随意向任何地方调动军队，他只要发布一个命令就行。她最终希望成立一个"军事申根"区，坦克和部队可以在里面自由调动，就像欧洲人可以不经边境检查随意在欧洲流动一样。

新闻网站"政治"（Politico）欧洲版的欧洲事务记者赫金霍恩（David M. Herszenhorn）此前报道说，荷兰国防部长的建议受到北约领导人的欢迎，他们认为该建议有利于增加政治压力，形成紧迫感，进一步改善北约盟国之间的军事部署能力。

据"政治"新闻网站报道，驻欧美军最高司令官霍奇斯将军说，他希望部队能够在欧洲内部像移民那样迅速移动，但事实并非如此。他原以为北约部队在欧洲调遣能够像在美国从佛罗里达调到弗吉尼亚那样，但他想得太天真了。

"政治"报道的分析说，一些欧盟官员认为军事申根区的想法可能是最佳初步方案，因为该方案几乎不涉及财政支出，也就没有了政治分歧的基础。

当然照搬申根区存在一些问题，需要欧盟和北约的官员讨论有关细节。因为并非所有欧盟国家都是北约成员国，并非所有申根国家都属于欧盟，或都属于北约。

图片版权 facebook Image caption 斯特奇斯（左）因接触到诺维乔克（Novichok）神经毒剂死亡，她的伴侣罗利（右）仍在医院接受治疗。

美俄峰会

在布鲁塞尔两天的峰会后，特朗普周一将在赫尔辛基同俄国总统普京会面。北约峰会后特朗普直接去同普京会面，这似乎显示了美国和北约关系正在冷却。

近几周来，特朗普还以国家安全关注为由对欧盟和加拿大钢铁施加关税，引起美国及其盟国间的摩擦。欧洲理事会主席图斯克在峰会前夕对特朗普喊话说："请珍惜你的盟友，你没有很多盟友。"

《每日电讯报》说，特朗普和普京的峰会可能令英国首相特里莎·梅不快，因为英国正在反复指责俄罗斯在英国发动化学武器攻击。

周日（7月8日）斯特奇斯（Dawn Sturgess）因接触到诺维乔克（Novichok）神经毒剂死亡，据说这种毒剂和3月在英国索尔兹伯里导致俄罗斯前间谍斯克里帕尔（Sergei Skripal）中毒的毒剂一样，都是由俄罗斯制造的神经毒剂。

斯特奇斯的伴侣罗利（Charlie Rowley）同她一起中毒，目前他仍然在医院接受治疗。

今年3月俄罗斯的双面间谍斯克里帕尔和他的女儿尤利娅（Yulia Skripal）中毒后住院的数星期中大部分时间处于昏迷状态。

特朗普同普京会面前还曾经呼吁重新接纳俄罗斯进入7国集团。俄罗斯在兼并了克里米亚后被排除出7国集团。

2014年乌克兰亚努克维奇政府被推翻，西方支持的政府掌权后，俄罗斯兼并克里米亚。克里米亚事件引起北约领导人担忧，此后北约盟国开始在东欧进一步加强了军事部署。