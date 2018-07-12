图片版权 Getty Images Image caption 英格兰的冠军梦结束了，球迷们安慰彼此。

2018年的夏天有很多事值得铭记──但对于英国和克罗地亚球迷来说，最难忘的莫过于世足冠军梦。

在英国时间7月11日傍晚的四强赛，数百万粉丝聚集在英国全境的酒吧、公园和城堡，为加里夫·索斯盖特（Gareth Southgate，修夫基）带领的英格兰球员们加油。

许多人为了看英格兰足球史上最重要的一场球赛而翘班。英国人对于夺得世足冠军的信心曾冉冉上升。

英格兰在开赛五分钟就由特里皮尔（捷比亚，Kieran Trippier）的任意球破门，1-0领先克罗地亚（又译克罗埃西亚）近50分钟，直到下半场佩里西奇（比列锡，Ivan Perišić）扳平比分，双方僵持进入加时赛，比赛到109分钟，曼朱基奇（曼祖基奇，Mario Mandžukić）进球逆转，克罗地亚击败英格兰，首次进军世足决赛场！

图片版权 EPA Image caption 海德公园的球迷们。

超过三万球迷聚集在伦敦的海德公园观赛，这是自1996年欧洲杯之后最大规模的世足四强赛户外放映。在诺丁汉城堡、布莱顿海滩也都有大萤幕放映。

在克罗伊登一处购物中心，啤酒在欢乐的气氛下早早售罄，但喜悦之情逐渐转变成焦虑，最后以心碎告终。

在纽卡斯尔，由特里皮尔的进球所创造的欢欣在被扳平比分后转变成一片死寂，更别提克罗地亚进第二球时的情况了。

海德公园一对父子安德鲁和路克‧唐宁守在大萤幕前，“我们两点左右就到了，公园开放后我们就进来了，”安德鲁当时说，他有信心英格兰能胜出。

Image caption 安德鲁和路克‧唐宁两点左右就到了海德公园

图片版权 PA Image caption 在曼彻斯特的失落小球迷。

在曼彻斯特，8000张门票很快被抢购一空，全城陷入足球狂热，许多人在英国夏令时间下午3点钟就离开工作岗位。

23岁的伊布拉希来自曼彻斯特，他说：“我们踢得很好，但被表现更好的球队打败，我很失望。”29岁的尼克说：“我们的表现已经超出期待。”

Image caption 英格兰早早进球时，曼彻斯特爆出欢呼。

图片版权 Getty Images Image caption 球迷们戴上英格兰队长的面具观赛。

在布莱顿海滩上，粉丝们的双眼紧盯着萤幕。

诺丁汉城堡的放映门票在开卖几分钟就卖完。粉丝们穿戴英格兰球衣和旗帜，紧张地聚集在大萤幕前。当终场哨音响起，一度热闹的场面陷入阴郁的沉默──这说明了一切。

图片版权 PA Image caption 诺丁汉城堡的球迷。

图片版权 Getty Images Image caption 海德公园的球迷在赛后神情落寞。

但球迷们很快就唱起绿洲合唱团（Oasis）的经典歌曲《别带着悔恨回望》（Don't Look Back in Anger），并且一边鼓掌、骄傲地唱起国歌。

“属于克罗地亚的时刻”

在克罗地亚则是另一番景象。球迷兴高采烈，庆祝自己的国家第一次进军世足决赛。

图片版权 AFP/Getty Images Image caption 克罗地亚击败英格兰，他们将在决赛与法国争冠。

BBC记者贝尔（Bethany Bell）在克罗地亚首都萨格勒布报道，一名身穿红白格子球衣的球迷对她说：“如果我们赢了，我会跳进喷泉里，”

几秒钟后，巨大的尖叫声淹没广场，那名球迷跳进了喷泉里，还有数十人加入他，他们高兴得大喊，人们燃放烟花、吹响喇叭。

图片版权 Reuters Image caption 狂喜的球迷跳进喷泉里。

图片版权 AFP/Getty Images Image caption 在萨格勒布，大批球迷们聚集观看比赛。

“英格兰人回家了，而我们要进军决赛！”一名女球迷说，“我们是个小国，但是我们能踢球！”

“没有人期待我们会赢，”球迷马可哭着说，“英国媒体在过去的一个星期都在嘲笑我们，说我们没有机会，但我们在场上证明了我们的高水准。”

“在每场球赛，球员们都付出百分之百的努力，对我们来说这就是一切。”

BBC记者贝尔报道，这是属于克罗地亚的时刻，这个国家只有400万人口，但他们培育出了杰出的球员。