泰国溶洞救援的八大关键问题

图片版权 Reuters Image caption 泰国和国际救援团队的工作危险又复杂，一些细节被逐步披露出来

受困于泰国清莱府"睡美人洞"（Tham Luang）17天后，12名少年足球员和其教练终于被成功救出。

泰国和国际救援团队的工作危险又复杂，一些细节被逐步披露出来。在本文中，BBC记者乔纳森·黑德（Jonathan Head）解答了一些关于足球员、教练和救援情况的关键问题。

为什么男孩们走到了溶洞深处？

在男孩们和其教练艾卡波（Ekkapol 'Ek' Chantawong）解释之前，我们无法得知原因。

根据球队主教练甘他翁（Nopparat Kanthawong）的说法，在事发的那个周六，他们本计划踢一场比赛，但比赛取消了，安排了一次训练课。

男孩们喜欢骑自行车，教练艾卡波建议他们骑车去足球场。那时他们没有去洞穴的迹象。

图片版权 Facebook/ekatol Image caption 一些少年足球队员和教练

周六是其中一名男孩皮尔拉法（Pheeraphat 'Night' Sompiengjai）的16岁生日。一家当地的商店称，这些男孩花费了700多泰铢购买食物庆祝，在当地这是不小的一笔钱。

甘他翁称艾卡波非常善良，全心全意对待球员。他认为，男孩们说服艾卡波一起进入了洞穴。这个洞穴在当地很有名，以前男孩们也去过。

最合理的猜测是，在洞穴干燥的时候走到深处很容易，但之后洪水上涨，只能走到更深处。

男孩们的父母能看望他们吗？

官方的解释是，经过这次意外男孩们十分虚弱，可能容易受到感染。

现在，他们的生命十分宝贵，为了救他们出来付出了巨大的努力，泰国当局不会冒这个险。也许泰国官方也想要防止男孩们见到父母太过兴奋。

你的器材不支持播放多媒体材料 The boys give peace signs as they recover in hospital

他们的父母来自于贫穷的边缘地区，习惯于听从官员指令，也许十分感激政府这么长时间的营救，父母们不会反对官方的决定。

泰国官方允许他们通过窗户看看孩子，也会逐步允许他们戴着手套和口罩进入房内。

教练艾卡波会受到处分吗？

目前看上去不太可能。男孩的父母们说已经原谅他了，并且十分感谢他的努力。据报道，艾卡波在洞内让男孩们保持乐观的情绪，特别是通过冥想。冥想是艾卡波在以前12年的僧侣生涯中习得的。

甘他翁说，艾卡波可能会被要求再做3个月僧人。泰国人通常会以此忏悔，或在精神上充实、净化自己。在这之后，会允许艾卡波开始正常的生活。

泰国也没有必须要为任何事故找到罪魁祸首的“问罪文化”，人们会更宿命地接受事故，公众对追责的呼声也越来越低。

这么长时间没有足够食物，男孩们怎么活下来的？

男孩们在被发现之前已经在洞穴里待了9天，他们可能有一些为庆生准备的食物。同时他们也是一班热血足球队员，十分健壮，团队关系紧密。这让他们小心分配了食物，并且互相支持。

泰国军方潜水员称，教练艾卡波教了男孩们冥想，并且把更多的食物给了孩子们。艾卡波也要男孩们喝岩石上滴下来的水，而不是喝污染了的地下水。

在他们被困的最后6到8天，他们得到了食物补给，开始是一些高蛋白凝胶，随后获得了更多正常的食物，可以让他们在出洞之前体重有所增长。

他们一直都处于黑暗中吗？

大多数时候。他们进洞穴只带了便宜的手电筒，难以维持很长时间。在他们被困的最初9天，他们可能大多处于黑暗中。

他们被找到后，一名泰国军方医生和至少3名潜水员同他们呆在一起，有较好的手电筒。即使这样他们大部分时间仍处于黑暗中，出洞穴时需要佩戴太阳眼镜。

图片版权 Thai Navy SEALs/Getty Images Image caption 泰国溶洞救援人员

他们注射了镇静剂吗？

泰国当局对这个问题含糊其辞。泰国总理巴育·占奥差称，他们注射了少量镇静剂。但是BBC采访到的一些救援人员称，这些男孩注射了大量镇静剂，是半清醒状态。

这样做的原因是，救援人员担心受困人第一次穿上潜水设备在洞穴水中会恐慌，威胁到所有人的安全。

目前不清楚潜水员是如何带着半清醒或十分瞌睡的男孩们从洞中出来的，技术上有许多挑战。有时候他们可能被绑在潜水员的身上。整个过程大胆、创新，也很复杂，以前从未尝试过。

谁付了救援行动的钱？

大部分由泰国政府承担。

其他国家的支援，比如30名美国空军人员可能会得到本国政府的资助。许多泰国企业在交通和食物方面提供了支持。泰国航空和曼谷航空为一些外国潜水员提供了免费航班。

泰国能独立完成救援吗？

不能，很少国家能做到。洞穴潜水是一项十分专业的技能，专业洞穴救援者更加罕见。

幸运的是，十分有经验的洞穴探险者昂斯沃思（Vern Unsworth）曾经广泛地查探过“睡美人洞”的情况，并且就住在附近。

你的器材不支持播放多媒体材料 泰國被困少年足球队全部获救

男孩失踪后的那天他在现场，并建议泰国政府邀请其他国家专业的潜水员来帮忙。

泰国的海军潜水员最初进入洞穴后十分吃力，因为他们的经验和设备都是关于海上潜水。他们被快速上涨的洪水推出了洞穴，找到男孩似乎没有希望。

多国外国潜水员到达后，泰国当局允许他们设计搜索和救援方案。组织工作十分庞大，涉及到数百人，还搭建了绳索和滑轮系统。

泰国良好的组织工作值得称赞，但也不能忽视国外的帮助。