睡觉越少寿命越短：你需要了解的睡眠真相

图片版权 Getty Images Image caption 睡眠不足对我们的身体和大脑都非常有害。

你可能对政客或企业家吹嘘自己每天所需睡眠时间之短感到厌烦。但你知道吗，睡眠不足对我们的身体和大脑害处都很大。

美国加州伯克利大学神经科学和心理学教授马修·沃克解释了为什么你不要羡慕那些“夜猫子”的原因。他还写了《为什么我们要睡觉》一书，看了有可能改变你的生活方式，或者能让你延年益寿。

沃克理解，人们都很忙，每天只有24小时，日程安排总想塞到满满。但是，看看证据，我们不努力每天争取多睡几小时，真有一点不可思议。

为什么睡觉很重要？

对数以百万计的人所作的流行病学研究都能告诉我们同样一个事实：睡觉越短，寿命就越短。

因此，如果你想要长寿，并尽可能持久保持健康，就应该多睡好觉。

睡眠应该是我们梦寐以求的医疗保健系统：它最民主、免费、而且，这剂良药一点也不苦口。

事实上，睡眠非常有益，沃克教授已经在游说医生开睡眠处方。

但是，睡眠必须是自然发生的，效果才最好。不少研究结果把安眠药与癌症、感染和死亡风险增加联系起来。

如果不睡觉，我们的身心会有什么变化？

许多疾病与睡眠不足有关。例如，老年痴呆，癌症，心血管疾病，肥胖症，糖尿病，抑郁症，焦虑，甚至自杀。

睡眠，可以让我们的身心得到全面“整修”。

图片版权 Getty Images Image caption 在连续清醒20个小时之后，你的思路行动就会像喝醉一样受阻。

每晚睡多久才能保持健康？

简言之：七到九个小时。

如果你的睡眠时间少于7小时，你的免疫系统和你的认知能力将开始受到影响。在连续清醒20个小时之后，你受到的影响和喝醉了一样。

睡眠不足的一个问题是，当时你意识不到它对你造成的伤害。就仿佛醉汉拿起车钥匙离开酒吧、坚持说“我没醉，真的没醉”一样。

图片版权 Getty Images Image caption 如果你想要活到老年，并尽可能持久保持健康，就应该多睡。

为什么我们睡得越来越少呢？

如果看一下工业化国家的数据，我们就会发现一个明显的趋势：在过去的100年间，我们睡觉的时间减少了。

如果我们睡得更少，我们就更难进入REM（快速眼动）阶段。干扰REM是非常有害的，因为它对我们的创造力至关重要，对我们的心理健康也至关重要。

人们睡得越来越少有几个原因。

1. 知识不足。科学界知道睡得好是多么重要，但到目前为止还没能有效地传达给大众。大多数人不明白为什么睡眠很重要。

2. 生活节奏。一般来说，我们工作时间更长，花更多时间通勤。我们很早就离开了家，很晚才回来，而且我们也想与家人和朋友共度时光，看电视......最后，我们的时间都被吞噬，牺牲了睡眠。

3. 态度和观念。睡觉有个形象问题。如果你告诉某人你睡了九个小时，他们可能会觉得你很懒。因此，很多人吹嘘他们每晚睡得有多短。不过，没有人会说，整天大睡的婴儿是懒惰的，因为我们知道睡眠对他们的发育是绝对必要的。但是，随着年龄增长，这个概念会发生变化。

图片版权 Getty Images Image caption 小婴儿和动物都会好好睡觉。

4. 环境。现在我们生活在一个缺少黑暗的世界。但是，我们需要黑暗，以释放一种叫做褪黑素的激素，帮助我们安然入睡。不幸的是，社会进步的副作用之一是，我们不断受到人造光线的影响。随着LED屏幕的诞生，这种情况更加恶化。

5. 温度。社会进步的另一个意想不到的副作用是：我们不再在24小时内体验到冷和热的自然转化。我们都想要温暖的家居环境，但我们也需要一点凉爽，让我们进入睡眠模式。我们的大脑和身体需要降低核心温度，降低约1°C，以便我们以自然的方式放松、入眠。我们大多数人都把暖气温度调得过热：如果你想睡得好，晚上应该把家中的温度调到18ºC。