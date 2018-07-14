BBC中文本周推荐：你不容错过的五个故事

2018年的第28周，诺贝尔和平奖得主刘晓波的遗孀刘霞在丈夫忌日前数天，终于获准离开中国；救援人员把困在泰国一个溶洞的12名少年足球队员和他们的教练全数救出，但一名前海军潜水员在行动中死亡；中美贸易战爆发，双方互不相让，更有可能升级。

刚刚过去的一周，BBC中文发表过这些作品，受到读者的关注。如果你错过了它们，BBC中文带你一一回顾。

1. 刘晓波遗孀刘霞抵达柏林

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BBC中文7月10日率先报道，诺贝尔和平奖得主刘晓波的遗孀刘霞当天乘坐飞机离开北京，经芬兰赫尔辛基转机到德国。

德国外长海科·马斯（Heiko Maas）在推特（Twitter）表示，很高兴刘霞抵达德国，刘霞会在德国接受治疗，期望她尽快康复。而中国外交部发言人华春莹回应此事时说，刘霞是按照其本人意愿前往德国接受治疗。

外界留意到刘霞获准出国同一天，中国总理李克强刚好在德国访问，中国据报希望在商贸战中拉拢欧洲，一起抵抗美国，但分析认为事情不是中国想象般容易。

2. 美中开启“史上最大贸易战” 冲击波全面解析

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中美贸易战正式开打，两国都在7月6日开始向对方价值约500亿美元的进口货品征收额外关税。美国随后宣布计划扩大征税货品的清单，至价值约2000亿美元的货品。

美国总统特朗普更表示，不排除最终向价值5000亿美元的中国进口货收关税，这个金额基本上等于美国去年从中国进口的全部货物。

此前曾有分析显示，如果美国完全停止从中国进口商品，中国GDP将下滑3个百分点；美国内部也有意见认为加征关税等于向美国消费者征税。但受这场贸易战影响的，不只是中国和美国。

3. 泰国溶洞救援：前海军潜水员丧生后的挑战与选项

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泰国12名少年足球队员和他们的教练受困溶洞全部获救，一名前海豹突击队员萨曼却因氧气用尽而死亡，令营救行动不能称上“完美结束”。

救援人员一开始的时候，曾想过让孩子和教练在洞里待数个月，等雨季完结、洞内水位回降后才把他们救出来，但后来发现这个方法不行，最终决定让每两名潜水员带领一名男孩潜水离开洞穴。

展开救援的同时，救援人员要考虑天气会否下雨，迅速地把洞穴淹没，也要顾及孩子的身体状况能否应付离开洞穴的过程。最重要的是，孩子被困洞穴的氧气含量不断下降，救援人员必须与时间竞赛……

4. 英格兰足球光环下鲜为人知的龌龊角落

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英格兰在今年的世界杯冠军梦最终落空，只能与比利时争夺季军。除了英格兰球迷，一些英国女性也希望球队能获胜晋级。但她们不是英格兰队的支持者，她们支持英格兰队的原因更令人心忧。

5. 从“改名风波”看台湾的国际身份危机

BBC中文5月底调查了100间国际公司，发现超过十间公司仍然把台湾列为“国家”，时隔一个多月，BBC中文再度调查，其中多间公司已经把“国家”字眼删除，一些公司对BBC中文表示，这是他们的“错误”，并不把台湾视为“国家”。

台湾学者认为，中国以市场规模威胁公司“改名”，令台湾处于“名亡实存”的状态，忧虑大陆持续的打压，会令台湾未来在国际间被重新建构，在经济、安全等领域，慢慢失去主导权和被边缘化。