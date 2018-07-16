“一马基金”洗钱案涉中国因素　马中关系微妙转变

白麦克（Michael Bristow） BBC记者
  • 2018年 7月 16日
Former Malaysian prime minister Najib Razak (C) is greeted by his supporters as he leaves the Kuala Lumpur High Court, in Kuala Lumpur, Malaysia, 04 July 2018. 图片版权 EPA
Image caption 马来西亚高官对BBC说，中国企业可能帮纳吉布洗钱。

马来西亚新政府相信，“一马基金”（1MDB）的巨额钱权丑闻牵涉中国企业。大马财政部早前已叫停三项中国主要的承建工程——包括两个天然气管道项目和一项铁路工程。

马来西亚财政部一名高级官员对BBC表示，这些天然气管道项目可能涉嫌为前首相纳吉布（Najib Razak）政府洗钱。纳吉布在5月大选中落败，7月5日，他被起诉4项罪名，涉嫌私自从“一马基金”的旗下企业，取出1000万美元汇入自己帐户。

纳吉布否认控罪，以及所有涉及“一马基金”的指控。

马来西亚财政部的调查反映中马关系在纳吉布下台后的巨大转变。财政部在7月6日发表声明，暂缓三份与中国企业相关的大合同。

两个天然气管道项目总共价值23亿美元。马来西亚财政部的新领导层惊讶地发现，虽然大马方面已向中国石油天然气集团公司支付了88%的合同成本，但只完成了当中13%的工作。

大马财政部特别官员潘俭伟（Tony Pua）对BBC说，工程兴建的部份根本完全没有开始，目前只是完成咨询研究工作。

“整个项目就像是一场骗局，很明显涉及洗钱活动，”他说，“我们付钱给中国企业的同时，我们亦怀疑这些钱也流向前政府的政党。”

他说，财政部相信这笔钱用作偿还“一马基金”的债务。“一马基金”是纳吉布于2009年创立，希望资助马来西亚的经济发展。潘俭伟说，“一马基金”目前负价120亿美元。

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Image caption 一马基金是纳吉布于2009年创立，希望资助马来西亚的经济发展。

中国石油天然气集团公司没有回复查询有关潘俭伟指控的电邮，但中国驻伦敦大使馆有所回复。

使馆发言人说，“我们留意到相关报道，中国一直以来与马来西亚及其他国家进行经贸投资合作，基于互利双赢局面的原则。”

马来西亚财政部亦暂停中国交通建设公司承建的东岸铁路线项目，财政部表示，这个项目耗资200亿美元，“必须大幅削减至财务上可行的水平”。

财政部称，暂停天然气管道及铁路项目，是把矛头指向涉及的承办商，而非“任何个别国家”。

但大马新政府明显地在对华关系的态度上有所改变，其中，大马新首相马哈蒂尔（Mahathir Mohamad），决定选择中国区域内的竞争对手日本作为首个外访国家，这个决定似乎是强调这种态度上的转变。

马哈蒂尔预料8月会访华，并就这些暂停的项目重新谈判。

但上个月，中国官媒《环球时报》警告，马来西亚不要对中国逼得太紧。

“如果马哈蒂尔想重新审视前朝同意的大型项目，破坏了中国企业的利益，这些中国企业有权利追讨赔偿，”《环球时报》的英文社评说。

马来大亚大学教授戈麦斯（Terence Gomez）表示，中马关系紧密是从2013年开始，当时，时任大马总理纳吉布向北京寻求投资机会，而中国领导人习近平愿意提供协助，因为中国在推动“一带一路”构想，希望让中国与亚洲以至亚洲外的国家加强联系。

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Image caption 马云是马哈蒂尔上台后首批到访大马的商人。

“两国政府同样是专制政权，而且也是有强势领导人的一党专政，各有盘算，”他说。

戈麦斯相信，虽然目前与大马与一些中国企业衍生了一些问题，但其他商业上联系仍然十分紧密。他举例，去年浙江吉利汽车公司，收购了大马汽车制造商宝腾股权。而在马哈蒂尔上台后，其中一位首批拜访他的商人，包括中国富商、阿里巴巴集团主席马云。

戈麦斯说，中国近年与区域内多个专制政府，包括越南和柬埔寨等，建立密切经济关系。他警告，“中国要警惕目前在区域内的发展，人们愈来愈不能够接受长期的专制统治，将来或会发生改变。”

这意味中国与这些国家的联系也可能突然改变。

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