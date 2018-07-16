图片版权 EPA Image caption 马来西亚高官对BBC说，中国企业可能帮纳吉布洗钱。

马来西亚新政府相信，“一马基金”（1MDB）的巨额钱权丑闻牵涉中国企业。大马财政部早前已叫停三项中国主要的承建工程——包括两个天然气管道项目和一项铁路工程。

马来西亚财政部一名高级官员对BBC表示，这些天然气管道项目可能涉嫌为前首相纳吉布（Najib Razak）政府洗钱。纳吉布在5月大选中落败，7月5日，他被起诉4项罪名，涉嫌私自从“一马基金”的旗下企业，取出1000万美元汇入自己帐户。

纳吉布否认控罪，以及所有涉及“一马基金”的指控。

马来西亚财政部的调查反映中马关系在纳吉布下台后的巨大转变。财政部在7月6日发表声明，暂缓三份与中国企业相关的大合同。

两个天然气管道项目总共价值23亿美元。马来西亚财政部的新领导层惊讶地发现，虽然大马方面已向中国石油天然气集团公司支付了88%的合同成本，但只完成了当中13%的工作。

大马财政部特别官员潘俭伟（Tony Pua）对BBC说，工程兴建的部份根本完全没有开始，目前只是完成咨询研究工作。

“整个项目就像是一场骗局，很明显涉及洗钱活动，”他说，“我们付钱给中国企业的同时，我们亦怀疑这些钱也流向前政府的政党。”

他说，财政部相信这笔钱用作偿还“一马基金”的债务。“一马基金”是纳吉布于2009年创立，希望资助马来西亚的经济发展。潘俭伟说，“一马基金”目前负价120亿美元。

图片版权 Reuters Image caption 一马基金是纳吉布于2009年创立，希望资助马来西亚的经济发展。

中国石油天然气集团公司没有回复查询有关潘俭伟指控的电邮，但中国驻伦敦大使馆有所回复。

使馆发言人说，“我们留意到相关报道，中国一直以来与马来西亚及其他国家进行经贸投资合作，基于互利双赢局面的原则。”

马来西亚财政部亦暂停中国交通建设公司承建的东岸铁路线项目，财政部表示，这个项目耗资200亿美元，“必须大幅削减至财务上可行的水平”。

财政部称，暂停天然气管道及铁路项目，是把矛头指向涉及的承办商，而非“任何个别国家”。

但大马新政府明显地在对华关系的态度上有所改变，其中，大马新首相马哈蒂尔（Mahathir Mohamad），决定选择中国区域内的竞争对手日本作为首个外访国家，这个决定似乎是强调这种态度上的转变。

马哈蒂尔预料8月会访华，并就这些暂停的项目重新谈判。

但上个月，中国官媒《环球时报》警告，马来西亚不要对中国逼得太紧。

“如果马哈蒂尔想重新审视前朝同意的大型项目，破坏了中国企业的利益，这些中国企业有权利追讨赔偿，”《环球时报》的英文社评说。

马来大亚大学教授戈麦斯（Terence Gomez）表示，中马关系紧密是从2013年开始，当时，时任大马总理纳吉布向北京寻求投资机会，而中国领导人习近平愿意提供协助，因为中国在推动“一带一路”构想，希望让中国与亚洲以至亚洲外的国家加强联系。

图片版权 EPA Image caption 马云是马哈蒂尔上台后首批到访大马的商人。

“两国政府同样是专制政权，而且也是有强势领导人的一党专政，各有盘算，”他说。

戈麦斯相信，虽然目前与大马与一些中国企业衍生了一些问题，但其他商业上联系仍然十分紧密。他举例，去年浙江吉利汽车公司，收购了大马汽车制造商宝腾股权。而在马哈蒂尔上台后，其中一位首批拜访他的商人，包括中国富商、阿里巴巴集团主席马云。

戈麦斯说，中国近年与区域内多个专制政府，包括越南和柬埔寨等，建立密切经济关系。他警告，“中国要警惕目前在区域内的发展，人们愈来愈不能够接受长期的专制统治，将来或会发生改变。”

这意味中国与这些国家的联系也可能突然改变。