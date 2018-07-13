从僧侣到足球教练：他让男孩们在泰国溶洞内活下来

图片版权 Nopparat Kanthawong/Facebook Image caption 艾卡波（图左）和野猪足球队主教练甘他翁（图右）

在12位少年足球队员成功从泰国北部的溶洞被救出后，许多人都想知道，那位帮助男孩们活过九天待援日子的教练艾卡波（Ekapol Chantapong）是怎么做到的？

在过去的五年，艾卡波花上许多时间待在帕拉塔多瓦寺（Wat Phra That Doi Wao，又称为蝎子庙）。他每天的行程是一大早起床，照顾他在缅甸大其力镇（Tachileik）的祖母。接着他会越过泰缅边境，负责清理和组织佛教仪式。

足球训练会在下午四点左右开始。周末时，如果寺庙没有举办活动，艾卡波会在清莱府周边骑自行车。

寺庙的代理住持普拉克拉（Prakhruprayutchetiyanukan）形容艾卡波是个“很好、很友善的人，他很少抱怨，也不固执，不抽烟也不喝酒。”

从僧侣到教练

图片版权 Panupong Changchai/BBC Thai Image caption 艾卡波待过的帕拉塔多瓦寺

野猪足球队总教练甘他翁（Nopparat Kanthawong）在艾卡波小时候就认识他的家人。艾卡波成为僧侣后他们便失去联系，直到五年后他们才又再度相遇。

“那时候他已经不是僧侣，我并不记得他，因为我们失联了，但当我和小足球员练习时，他走过来介绍自己。”甘他翁说。

“他喜欢运动，也喜欢小孩子。他也喜欢当义工，并且对担任助理教练表现出兴趣。他是那个建议我们让孩子们在课余时间运动，以避免他们染上毒品或其他麻烦事的人。”

从罪人到英雄

图片版权 Thai Royal Navy/AFP Image caption 这是潜水员们找到男孩的瞬间。

在6月23日，他和12名年纪介于11岁至16岁的野猪足球队队员骑着自行车到清莱府的睡美人洞（Tham Luang cave）。

当男孩身陷洞穴的消息被报道出来时，公众的第一反应是愤怒。大家谴责艾卡波把男孩带进溶洞里。但九天之后当救援队终于找到他们，公众的感受迅速转变。

英国潜水员拍摄的溶洞内视频让许多人好奇这些男孩们和教练如何能在溶洞内存活这么久。

正念和冥想

图片版权 Panupong Changchai/BBC Thai Image caption 帕拉塔多瓦寺的助理住持普拉克拉。

住持普拉克拉相信，正念（sati）和冥想（samadhi）是他们得以生存的关键。

艾卡波曾是学徒僧侣，他完成了最高级别的巴利文（Pali）研究，这是印度教和上座部佛教（Theravāda Buddhism）许多经典使用的神圣语言。

“在艾卡波教练于寺庙受训期间，他学会了正念的基础，那些没有受过训练的人，会在等待救援时身陷绝望、哭泣。”

“但他们越是哭，能量就越快被耗尽。艾卡波可能静静地哭了，所以没人听得到。但12名需要他的孩子让他坚强起来。”

冥想的科学

图片版权 Panupong Changchai/BBC Thai Image caption 行动指挥官阿帕恭少将

参与救援行动的泰国海豹突击队也表示，冥想也许能够解释他们为何能存活下来。

行动指挥官阿帕恭少将（Apakorn Yookongkaew）说，冥想可能帮助孩子冷静下来，减少氧气的消耗。

冥想是控制呼吸、减少压力和焦虑的关键。

冥想技术大量应用于潜水，因为这可以帮助降低在长时间且困难潜程中的氧气消耗。

在医院康复中

图片版权 Reuters Image caption 男孩们仍在医院康复中。

现在艾卡波与其他足球男孩们在医院进行治疗，正在恢复中。

男孩们的家长说，他们已经原谅了艾卡波，但主教练说艾卡波可能会被要求回去当僧侣一阵子，这是泰国人传统上用来忏悔或让自己精神重新洁净的方式。

在社交网站上，网民对艾卡波的支持源源不绝涌入。其中一个特别受欢迎的推文说，艾卡波可以是一个好男友，因为他已经证明自己能保护12个小孩，并且在极端压力的状况下保持冷静。