特朗普访英猛轰东道主 梅首相屋漏又遭连夜雨

图片版权 AFP Image caption 特朗普的公开批评无益于特里莎·梅为其受争议的政策争取支持。

美国总统特朗普访问英国期间，强烈批评英国首相特里莎·梅的脱欧计划。他说，那样做的话，英国和美国几乎肯定达不成贸易协议。

特朗普说，英国首相的（脱欧）建议背叛了那些投票赞成脱离欧盟的选民，特朗普还高度赞扬了不久前刚刚辞职的前英国外交大臣约翰逊。

特朗普警告，让英国留在欧盟单一市场会妨碍英国同美国保持更密切的贸易关系。

近日，梅首相穷于应付保守党内部脱欧派系的反叛，特朗普的指责无疑是雪上加霜。

“我告诉过你怎么脱欧”

特朗普一向以直言著称，那么这次他到底说了些什么呢？

今天（7月13日）是特朗普此次对英国“工作访问”中正式“工作”的第一天。行程安排包括和梅首相吃午饭、和英国女王喝茶。

但是，就在这些活动开始前几个小时，特朗普在采访中强烈批评梅首相。他形容梅首相的脱欧谈判结果“让人很失望”。

“如果他们达成那样的协议，那我们就会和欧盟打交道、而不是英国，所以，那可能就枪毙了（美国和英国）的协议。”

“我肯定不会那么做的。其实，我早就告诉特里莎·梅该怎样做了，但是，她没听我的。”

至于鲍里斯·约翰逊，特朗普这样说，他“会是个了不起的首相”。

图片版权 Getty Images Image caption 英国壁画上的特朗普和约翰逊

“面子上都不敷衍一下”

路透社说，没有任何一位时任美国总统曾经在访问英国期间这样口无遮拦地批评东道主英国首相。特朗普的话将给梅首相在党内、国内和海外带来非常不好的影响。

BBC政治事务记者劳拉·昆斯伯格（Laura Kuenssberg）说，特朗普猛轰英国首相的脱欧计划。她说，自由世界的领导人如果连面子上的事都不敷衍，就十分尴尬。

劳拉·昆斯伯格说，自从特朗普当选以来，他一直是个让特里莎·梅感到尴尬的朋友。特朗普总是咄咄逼人，而梅首相总是尽力避免在公共瞩目下发生对抗。

但是这次特朗普在访问英国同特里莎·梅公开露面前，就全面抨击了对英国首相来说最为重要的一个政策。

Image caption BBC政治事务记者劳拉·昆斯伯格说，自从特朗普当选以来，就一直是个令特里莎·梅感到尴尬的朋友。

“俄罗斯的俘虏”

在抵达英国之前，特朗普在布鲁塞尔参加北约首脑会议时也显现出他一贯不顾外交辞令的直言作风，对北约成员国在增加防务支出方面大加批评。

周三，特朗普在布鲁塞尔当着媒体记者的面说，“我们本应防范俄罗斯，但德国每年却把亿万美元资金付给俄罗斯。我们保护德国，保护法国，保护所有这些国家，有些国家却与俄罗斯达成天然气输送协议……我认为那非常不合适。”

当天稍早时候，特朗普当着北约秘书长斯托尔滕贝格的面不客气地说“德国近70%的天然气市场被俄罗斯控制”，他认为德国已成了俄罗斯的“俘虏”，默克尔政府“完全被俄方控制”。

英国政府认为脱欧的一个好处是能够同欧盟以外国家达成贸易协议，英国首相主张同欧盟保持密切关系的协议不排斥同欧盟外国家的贸易机会。

但是BBC政治事务记者认为，英国首相的建议既不会得到脱欧派的赞同、还会遭到留欧派的反对。前者认为，如果还遵守欧盟规则，就不可能从与世界其他地区的贸易中获益；后者会认为，同欧盟以外国家达成协议中获得的好处永远也补不上脱欧造成的损失。

英国政府提出的折中的脱欧建议现在受到特朗普的全力抨击，这显然无益于梅首相为自己的脱欧计划争取支持。