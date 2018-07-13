图辑：细数英国女王与美国总统的会面
美国总统特朗普近日到访英国，他将会见英国女王伊丽莎白二世。女王已经登基66年，她会见了这期间几乎所有在任美国总统，除了林登·约翰逊和特朗普。
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1957年，英国女王与美国总统德怀特·艾森豪威尔（Dwight D Eisenhower）出席白宫国宴。艾森豪威尔戴着二战后英国国王乔治六世授予他的英国功绩勋章。
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1961年，约翰·肯尼迪总统（右）和他的夫人（左二）（Jacqueline Kennedy）在白金汉宫晚宴上与女王和菲利普亲王合影。
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1970年，英国女王与英国首相爱德华·希思（Edward Heath）在首相乡村度假官邸契克尔斯庄园（Chequers）会见美国总统理查德·尼克松（Richard Nixon，右二）与其夫人帕特·尼克松（Pat Nixon，右）。
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1976年美国建国200周年庆典时，美国总统杰拉尔德·福特（Gerald Ford）在白宫与女王共舞。
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1977年，英国女王与美国总统吉米·卡特（Jimmy Carter）在白金汉宫出席国宴。
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1982年，美国总统罗纳德·里根（Ronald Reagan）访问英国，英国女王与他在温莎城堡骑马。这些马是加拿大皇家骑警送给女王的礼物。
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1991年，女王与美国总统乔治·赫伯特·沃克·布什（George H W Bush）在美国华盛顿。
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2000年，美国总统比尔·克林顿（Bill Clinton）与其妻子希拉里在伦敦白金汉宫与英国女王会面。
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2007年，美国总统乔治·沃克·布什（George W Bush）在白宫欢迎女王访问美国。
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2011年，英国女王与菲利普亲王在白金汉宫国宴前与美国奥巴马（Barack Obama）和妻子米歇尔合照。当时，奥巴马访问英国两日。
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