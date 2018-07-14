“通俄门”再爆震憾弹 “特普会”成狙击目标

图片版权 EPA Image caption 罗森施泰因说，美国司法部的指控与特朗普与普京见面的计划没有关系。

美国总统特朗普与俄罗斯总统普京准备会面之际，美国司法部宣布要起诉多名俄罗斯情报人员，指他们在2016年美国总统选举前夕入侵民主党电脑系统。

美国司法部副部长罗森施泰因（Rod Rosenstein）指，这些俄罗斯情报人员涉嫌利用电脑病毒或“钓鱼电邮”，成功入侵民主党的电脑系统，偷取民主党高层成员之间的电邮，另外也从美国一个州的电脑系统偷取了50万名美国选民的资料。

特朗普准备周一（7月16日）在芬兰首都赫尔辛基与普京见面，司法部的指控有如平地一声雷，为“特普会”蒙上阴影。特朗普说，他到时候会向普京提出质询。

但美国朝野不卖账，多名议员要求特朗普取消与普京见面。其中参议院民主党领袖舒默（Chuck Schumer）更明言，普京不是“美国的朋友”，特朗普“绝对应该”取消会面。

司法部说了甚么？

罗森施泰因指，被起诉的12人都为俄罗斯情报总局（GRU）工作，他们被指从2016年3月起，入侵当时美国总统候选人希拉里竞选总部的电脑系统。罗森施泰因说，这些俄罗斯黑客利用多个身份，在同年6月在网上公开过千封偷窃得来的电邮。

罗森施泰因指，这些俄罗斯黑客另外涉嫌入侵一个美国州份的选举电脑系统，以求“影响选举结果”。他又透露，这些俄罗斯黑客犯案时，曾经与多名美国公民通讯，但他指司法部没有指控任何美国公民在这件事情时触犯任何法例。

图片版权 Reuters Image caption 特朗普2017年出席G20峰会期间，曾与普京举行会谈。

外界反应如何？

BBC驻北美记者安东尼·泽克尔（Anthony Zurcher）形容，如果美国司法部的指控属实，有关行为等如俄国军队向美国政党发动网络攻击。

泽克尔认为，外界现在的焦点将放在特朗普如何质问普京。但许多美国官员──包括特朗普的共和党党友──都宁可特朗普不要与普京碰面。

美国国会众议院少数党民主党领袖佩洛西（Nancy Pelosi）和民主党主席佩雷斯（Tom Perez）都呼吁特朗普取消行程。连共和党参选员麦凯恩（John McCain）也说，如果特朗普不要求普京为自己的行为负责，两人不应见面。

图片版权 Reuters Image caption 外泄的电邮显示，民主党高层支持希拉里代表民主党出战2016年美国总统选举。

“通俄门”调查有甚么进展？

美国司法部在特别检察官罗伯特·米勒（Robert Mueller）领导下，调查俄罗斯有没有干预2016年的美国总统大选，令特朗普胜出。调查工作仍然进行中。

截至周五（7月13日），美国司法部已准备控告30多人，当中包括三家公司和四名特朗普的前顾问。其他被告大都是俄罗斯人，他们将缺席聆讯。

其中，前美国国家安全顾问迈克尔·弗林（Michael Flynn）和前特朗普竞选顾问乔治·帕帕佐普洛斯（George Papadopoulos），早前分别都承认没有如实向政府调查员透露他们与俄方联络的详情。特朗普的竞选经理马纳福特（Paul Manafort）和马纳福特的副手里克·盖茨（Rick Gates）就被控洗黑钱。