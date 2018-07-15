在英文里，这叫做“honey shot（甜心拍）”——就是指在体育赛事上，人群中一些世俗标准下的美女被镜头挑出来，出现在特写镜头下。

本届世界杯上，这一现象成为一个议论焦点。国际足联（FIFA）已经表示，各大电视台必须停止拍这种“性感女郎”特写。

娜塔丽娅·贝坦科特（Natalia Betancourt）就曾经是这种镜头的主角。她在2014世界杯哥伦比亚对巴西的比赛中被拍到。

屏幕上的那几秒钟，为她打开了一段模特和电视明星的职业生涯。

“我完全不知道镜头会拍到我，”她向BBC巾帼百名（BBC 100 Women）栏目表示，“当然，我也完全不知道它从此会带来什么。”

出现在镜头里的她被著名歌手蕾哈娜（Rihanna）注意到了，后者将娜塔丽娅在人群里的照片分享到网上，还说她是“哥伦比亚小可爱”。

“那是一个高兴的时刻，不过我以为也就那样——出了几秒钟的名，然后在推特（Twitter）上和一个我喜欢的流行明星友好地互动了一下。”

图片版权 Natalia Betancourt

当娜塔丽娅看完世界杯之后回到哥伦比亚，她对即将发生的一切毫无准备。

“那个画面为我打开了一道走进媒体的门，”她说。

“在那之前，我跟那样一个世界毫无关系，我是在和我的男朋友一起开一家建材供应公司。”

之后几个月，娜塔丽娅就出现在了各大男性杂志封面上。

“我参加了哥伦比亚版的《与星共舞》（Dancing with the Stars）真人秀，”娜塔丽娅说。

“那是一个转折点；在那之后，我变得更加放松，上媒体更加自如了。”

自此，她就与哥伦比亚一系列品牌合作，现在也是一个国际护发品牌的模特。

“我还是和男朋友开着那家建材公司。是的，和我一起去2014世界杯的是同一个人——我们在一起13年了。”

在人群当中被选中的幸运，几乎无可避免地伴随着社交媒体上被“围剿”的不幸。

“那些好的评论总是比较多的，但是我觉得那些伤人的话也是难以忽略，”娜塔丽娅说。

图片版权 Reuters Image caption 在俄罗斯世界杯，各国球迷都有机会在看台上被镜头拍到。

就在本周，国际足联的企业社会责任（Corporate Social Responsibility）主管费德里科·阿迭奇（Federico Addiechi）表示，已经要求各家电视台停止将镜头对准足球比赛看台上那些“性感女郎”。

“我们已经单独和一些电视台沟通过，也和我们的主办方电视台沟通过，”阿迭奇说。

在2018俄罗斯世界期间，盖蒂图像（Getty Images）发表了一组“世界杯最性感球迷”的图辑，当中全数是年轻女性。

该图片社稍后将那一组图辑下架，并表示他们作出了“值得反思的错误判断”。

“甜心拍”并不是一个新事物。

一般认为，它最初是由美国体育电视节目导演安迪·西达里斯（Andy Sidaris）发明的。他曾说：“你看过一次人群之后，从此再看到的都是千篇一律。”

“于是你要么就是看那些爆米花，或者看男人，看女人。对我来说，选哪样是非常清楚的。”

反歧视组织“Fare Network”表示，性别歧视一直是俄罗斯世界杯当中最大的问题。

国际足联表示，他们一直在与地方组委会以及俄罗斯警方合作，监察并惩罚那些有歧视行为的球迷。

与此同时，网上社群“This Fan Girl”制作了一组照片，展示去看足球比赛的那些“不一样的女性”。

图片版权 This Fan Girl Image caption 平权倡议组织希望，这些英格兰球迷的照片会让另一种球迷照片开始逐渐取代性别标签化的女球迷照片。

“我一直以来都是足球迷，”娜塔丽娅说。

“我喜欢去看比赛，并且喜欢世界杯的气氛。巴西是我的第一届世界杯，但是在那之后，我就答应自己，我不会再错过任何一届。”

因为“甜心拍”而开始模特生涯的女性并不鲜见，其中最有名的是帕梅拉·安德森（Pamela Anderson）。她在加拿大一场橄榄球比赛的看台人群中被镜头选中。

“我之前都不知道‘甜心拍’是个什么东西，”娜塔丽娅说。

“我不认为它是冒犯或者物化女性。我觉得，在某程度上，它是好事，它显示了足球是一项男女都能够享受的运动。”

娜塔丽娅与“甜心拍”的缘分不止于上一届世界杯。

几个星期前，她去了俄罗斯，第二次亲临世界杯现场。

“在哥伦比亚对英格兰的比赛当中，我被拍了个近拍，我觉得很好笑，”她说。

“在巴西，我是一副兴奋的笑脸，这一次我在镜头里显得一脸忧虑和悲伤——当时英格兰刚刚把我们踢出了世界杯。”

撰文及制作：阿梅丽娅·布特利（Amelia Butterly）、瓦莱丽娅·佩拉索（Valeria Perasso）

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