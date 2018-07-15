2018世界杯：FIFA禁“甜心拍” 但也有女性对禁令说不
在英文里，这叫做“honey shot（甜心拍）”——就是指在体育赛事上，人群中一些世俗标准下的美女被镜头挑出来，出现在特写镜头下。
本届世界杯上，这一现象成为一个议论焦点。国际足联（FIFA）已经表示，各大电视台必须停止拍这种“性感女郎”特写。
娜塔丽娅·贝坦科特（Natalia Betancourt）就曾经是这种镜头的主角。她在2014世界杯哥伦比亚对巴西的比赛中被拍到。
屏幕上的那几秒钟，为她打开了一段模特和电视明星的职业生涯。
“我完全不知道镜头会拍到我，”她向BBC巾帼百名（BBC 100 Women）栏目表示，“当然，我也完全不知道它从此会带来什么。”
出现在镜头里的她被著名歌手蕾哈娜（Rihanna）注意到了，后者将娜塔丽娅在人群里的照片分享到网上，还说她是“哥伦比亚小可爱”。
“那是一个高兴的时刻，不过我以为也就那样——出了几秒钟的名，然后在推特（Twitter）上和一个我喜欢的流行明星友好地互动了一下。”
当娜塔丽娅看完世界杯之后回到哥伦比亚，她对即将发生的一切毫无准备。
“那个画面为我打开了一道走进媒体的门，”她说。
“在那之前，我跟那样一个世界毫无关系，我是在和我的男朋友一起开一家建材供应公司。”
之后几个月，娜塔丽娅就出现在了各大男性杂志封面上。
“我参加了哥伦比亚版的《与星共舞》（Dancing with the Stars）真人秀，”娜塔丽娅说。
“那是一个转折点；在那之后，我变得更加放松，上媒体更加自如了。”
自此，她就与哥伦比亚一系列品牌合作，现在也是一个国际护发品牌的模特。
“我还是和男朋友开着那家建材公司。是的，和我一起去2014世界杯的是同一个人——我们在一起13年了。”
在人群当中被选中的幸运，几乎无可避免地伴随着社交媒体上被“围剿”的不幸。
“那些好的评论总是比较多的，但是我觉得那些伤人的话也是难以忽略，”娜塔丽娅说。
就在本周，国际足联的企业社会责任（Corporate Social Responsibility）主管费德里科·阿迭奇（Federico Addiechi）表示，已经要求各家电视台停止将镜头对准足球比赛看台上那些“性感女郎”。
“我们已经单独和一些电视台沟通过，也和我们的主办方电视台沟通过，”阿迭奇说。
在2018俄罗斯世界期间，盖蒂图像（Getty Images）发表了一组“世界杯最性感球迷”的图辑，当中全数是年轻女性。
该图片社稍后将那一组图辑下架，并表示他们作出了“值得反思的错误判断”。
“甜心拍”并不是一个新事物。
一般认为，它最初是由美国体育电视节目导演安迪·西达里斯（Andy Sidaris）发明的。他曾说：“你看过一次人群之后，从此再看到的都是千篇一律。”
“于是你要么就是看那些爆米花，或者看男人，看女人。对我来说，选哪样是非常清楚的。”
反歧视组织“Fare Network”表示，性别歧视一直是俄罗斯世界杯当中最大的问题。
国际足联表示，他们一直在与地方组委会以及俄罗斯警方合作，监察并惩罚那些有歧视行为的球迷。
与此同时，网上社群“This Fan Girl”制作了一组照片，展示去看足球比赛的那些“不一样的女性”。
“我一直以来都是足球迷，”娜塔丽娅说。
“我喜欢去看比赛，并且喜欢世界杯的气氛。巴西是我的第一届世界杯，但是在那之后，我就答应自己，我不会再错过任何一届。”
因为“甜心拍”而开始模特生涯的女性并不鲜见，其中最有名的是帕梅拉·安德森（Pamela Anderson）。她在加拿大一场橄榄球比赛的看台人群中被镜头选中。
“我之前都不知道‘甜心拍’是个什么东西，”娜塔丽娅说。
“我不认为它是冒犯或者物化女性。我觉得，在某程度上，它是好事，它显示了足球是一项男女都能够享受的运动。”
娜塔丽娅与“甜心拍”的缘分不止于上一届世界杯。
几个星期前，她去了俄罗斯，第二次亲临世界杯现场。
“在哥伦比亚对英格兰的比赛当中，我被拍了个近拍，我觉得很好笑，”她说。
“在巴西，我是一副兴奋的笑脸，这一次我在镜头里显得一脸忧虑和悲伤——当时英格兰刚刚把我们踢出了世界杯。”
撰文及制作：阿梅丽娅·布特利（Amelia Butterly）、瓦莱丽娅·佩拉索（Valeria Perasso）
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