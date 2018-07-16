“普特会”终将上演 有人欢喜有人愁

图片版权 Reuters Image caption 近期的美俄关系不太能让人乐观。

美国总统特朗普和俄罗斯总统普京将在芬兰首都赫尔辛基举行峰会。外界为何对此有何期待？

长期以来，美国和俄罗斯一直是对手。莫斯科涉嫌干预2016年美国总统大选，又为两国关系又加了点苦涩的成分。

我们来梳理一下特朗普和普京之间那些事儿。

美俄关系为何紧张？

这要追溯到所谓的冷战时期（从1945年到1989年）以及美国和当时的苏联之间的敌对行动。

他们从未直接争锋相对过。但即使在苏联解体和美国成为世界唯一的超级大国后，差异仍存在。

快进到现在，普京毫不掩饰他多年来被羞辱后想重塑俄罗斯权力的决心。他常让俄罗斯与美国发生冲突。

双边关系在最佳时期也恶化得厉害。自俄罗斯于2014年从乌克兰手里吞并克里米亚以来，美国和其他国家对俄罗斯实施一系列经济制裁。

两人的峰会为何如此重要？

他们的关系已成为全球事务中最受关注的关系之一。俄罗斯被指涉嫌干预2016年美国大选，但莫斯科否认了这一说法。

美国情报机构认为，俄罗斯试图影响选举，从而对特朗普有利。

美国司法部特别检察官罗伯特·穆勒（Robert Mueller）曾调查俄罗斯在美国大选做了什么以及特朗普的团队是否帮助了俄罗斯。特朗普称其为“猎巫行动” （Witch hunt），并将其解雇。

特朗普一再称调查是民主党的阴谋，其原因是大选失败、心有不甘。

自2017年1月就职以来，特朗普一直寻求改善美俄关系，这种立场与传统的共和党政策不一致。

上个月，他支持俄罗斯重新进入G7。

他们如何评价对方？

特朗普曾多次赞扬普京。 “非常好的领导者，”特朗普在2016年表示，“远远超过我们的总统（奥巴马），是很好的领导者”。

去年，他称普京为“坚韧的饼干”。

尽管特朗普的顾问们警告他不要这样做，但他还是在3月份祝贺普京具有争议的选举胜利。相比之下普京对特朗普的评价比较收敛，但过去曾称他为“非常聪明，才华横溢”和“色彩缤纷”的人。

他们会谈什么议题？

官方声明缺乏细节，但谈判可能包括：

• 控制军备：两位领导人都吹嘘自己的核能力，专家说这是值得关注的重点之一。美国和俄罗斯签署了一项名为"新起点"的协议，旨在减少和限制其核武的规模。他们有全球最大的两个核武库。协议有效期到2021年，任何扩展都将被视为好兆头。他们也可能会讨论1987年签署的导弹条约，因为双方相互指责对方的违规行为。

• 美国的制裁：因俄罗斯吞并克里米亚，支持乌克兰东部的分离主义者；在叙利亚冲突中的作用以及涉嫌干预2016年美国大选，美国的公司和个人对其实施制裁。国会需要批准来放宽限制措施，但观察人士表示，特朗普可以表明制裁名单不会扩大，此举将受到俄罗斯的欢迎。

• 乌克兰：美国向乌克兰提供军事援助，普京很高兴看到它被取消。这一点，以及要俄罗斯承认吞并克里米亚，都不太可能发生。但两位领导人都同意允许国际维和人员在乌克兰东部巡逻。那里的冲突造成1万多人死亡。

• 叙利亚：以色列是美国的重要盟友，它希望看到伊朗和伊朗支持的部队远离叙利亚西南部边境地区。特朗普可能提出这个问题，但分析者表示，目前尚不清楚普京能否提出限制伊朗在该国活动的提议。

为何特朗普的盟友忧心忡忡？

在上周与北约国家举行的峰会期间，特朗普签署了一份谴责“俄罗斯侵略”的联合声明。

许多人现在在问，他是否会直接向俄罗斯总统提及美国盟友的担忧。据报道，欧洲的合作伙伴尚未了解特朗普在赫尔辛基真正想实现的目标。

人们担心，在经历一趟动荡的欧洲之行之后，特朗普会对普京有一些温暖的话语。特朗普对北约盟国的国防开支表示不满，称由于进口天然气，德国"受俄罗斯控制"；他还批评了英国首相特里莎·梅的脱欧计划。

有何期待？

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很难说。特朗普对此类谈判的非正统态度使得任何预测看起来更像一场猜谜游戏，但美国顾问却淡化会发布任何重大公告的机会。

两人会在会议期间举行私人会谈，而且只有翻译陪同。这增加了神秘的气氛。作为重修关系的姿态，可以从恢复两国的外交使馆和人员开始。过去几年两国争锋相对，互相驱逐对方的外交官。最近一次和俄罗斯相关的外交事件是发生在英国的前俄罗斯间谍中毒案。

对国际社会意味着什么？

意义重大。

在许多关键问题上，美国和俄罗斯一直持不同甚至对立的立场。比如在叙利亚、乌克兰和克里米亚等全球影响力的问题。除此之外，普京称西方国家对俄罗斯的制裁“对每个人都有害”。

但欧洲国家，或许更多国家，将密切关注这个问题。由于他们担心俄罗斯的威胁，所以他们处于一种不安的境地。但在某种程度上是依赖于俄罗斯的能源供应。

在争议不断的北溪管道2号线（Nord Stream 2）项目上，特朗普将德国排除在外。这个项目将推动俄罗斯向整个波罗的海的中欧和西欧输送天然气。这条路线不仅绕过乌克兰，还绕过波罗的海国家和波兰 。所有这些国家表示反对。

这一切都让人心怀疑虑。世界会密切关注星期一会发生什么。