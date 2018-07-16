英国脱欧：硬脱软脱争执愈烈 二次公投呼声渐强

图片版权 PA Image caption 特里莎·梅的最新“软脱欧”方案公布后，欧盟迄今保持沉默。

英国前教育大臣葛林宁今天（16日）（Justine Greening）呼吁就英国脱欧进行第二次全民公决，以打破议会在英国脱欧问题上的僵局，让选民决定什么是最符合英国利益的选择。

葛林宁曾是英国首相特里莎·梅的坚强政治盟友，她成为迄今执政的保守党中公开呼吁举行脱欧二次公投的最重要的政治人物。

“两害相权取其重”

葛林宁把上周特里莎·梅的内阁达成的“软脱欧”共识形容为the worst of both worlds，用中文可以说是“两害相权取其重”，即对支持英国脱离欧盟的脱欧派和希望英国继续留在欧盟的留欧派来说，梅首相拿出的最新方案都是最坏的选择。

特里莎·梅的最新”软脱欧”方案，核心英国和欧盟将就货物自由贸易达成一个“共同规则”(common rulebook)。

反对者说，这势必导致英国继续受制于欧盟的规则，却失去了作为一个成员国的发言权。

这对于“脱欧派”和“留欧派”都是不能接受的。方案公布后，特里莎·梅内阁的脱欧大臣戴维斯和外交大臣约翰逊相继辞职。

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“二次公投 唯一选择”

一片争吵中，一个逐渐清楚的共识是，梅首相的方案很难获得议会多数的支持，且不说拿到谈判桌上，可能被欧盟视为是英国的一厢情愿而一口回绝。

葛林宁说，只有举行第二次全民公决，才是打破政治僵局的唯一出路。

葛林宁呼吁，再次公投时不应该只给选民“脱”与“留”两个选择，而是三个：彻底脱离欧盟、保持与欧盟的贸易关系、继续留在欧盟内。形象点说，就让英国公众在“裸脱”、“半脱”和“不脱”中三选一。

保守党前首相梅杰和工党前首相布莱尔都已经公开呼吁二次公投，让英国选民决定是否接受英国政府与欧盟最终达成的脱欧协议。

现任首相特里莎·梅和反对党工党领导人科尔宾都排除了二次公投的任何可能性。

“公投到永远”

Image caption "脱"也罢，"留"也罢，一个日渐明确的共同看法是，越来越多的英国选民正在对英国政府处理脱欧问题的能力失去信心。

梅首相和科尔宾都说，再次公投是拿民主当儿戏，对选民的背叛。

更实际的看，一再公投，直到得到一个符合自己心意的结果，无论对执政党和反对党，都不是一个好的政治选择。

前车之鉴是有的。加拿大的魁北克省独立公投，1980年和1995年举行了两次，结果都是多数选择继续留在加拿大内。但独立派一直在推动第三次公投。

英国自己也是“寡人有疾”。苏格兰独立公投后，再次公投的呼声不绝于耳。如果可以就脱欧二次公投，苏格兰独立为什么不可以再公投一次？

值得注意的是，从民调看，英国老百姓的态度总体上并没有明显的变化。

支持脱欧的继续支持，要求留在欧盟内的继续要求。再次公投，结果未必与第一次不同。

“脱”也罢，“留”也罢，一个日渐明确的共同看法是，越来越多的英国选民正在对英国政府处理脱欧问题的能力失去信心。