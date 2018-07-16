13名朝鲜人抵韩后改口 脱北真相仍扑朔迷离

图片版权 Getty Images Image caption 据称朝鲜在境外运营超过100家餐厅。图为迪拜的一家朝鲜餐厅。

2016年，一家在中国浙江宁波的朝鲜餐厅13名员工集体脱北前往韩国，这一事件当时震惊世界。如今这家餐厅经理却表示，他们是被韩国情报部门强迫脱北的。

宁波柳京餐厅经理许江日（Ho Kang-il）称，他当时被勒索，他的12名员工离开时并不知道自己被带往何处。但韩国方面此前表示，这13名朝鲜人是自愿脱北的。联合国已呼吁对此事进行“彻底”调查。

柳京餐厅是朝鲜在宁波的创汇窗口。2016年集体脱北事件发生后，韩国曾有官员表示，这些人在观看了大量韩国电视剧后，开始对朝鲜宣传产生不信任。

“随着最近对朝制裁不断升级，（他们）认为朝鲜体制不再有希望，决定逃往有希望的首尔，”2016年韩国撰写的一份资料如是写道。

但在韩联社上周日（7月15日）发表的文章中，许江日表示，离开中国前，他一直在与韩国国家情报院（NIS）合作。韩国国情院曾向他承诺，如果脱北前往韩国，许可以开一家自己的餐厅。

许江日还说，他当时曾有犹豫，但国情院马上开始勒索他。

图片版权 Getty Images Image caption 境外的朝鲜餐厅是这个封闭政权珍贵的外汇来源。

“他们威胁称，如果我不跟其他员工一起前往南边，他们便会告诉朝鲜大使馆，我一直在与国情院合作。我没有其他选择，只得按照他们的指示去做，”他说。

上周，联合国朝鲜人权问题特别报告员金塔纳（Tomás Ojea Quintana）向记者表示，柳京饭店的一些女服务员声称，她们在被带到韩国时“不知道她们是前往这里”，金塔纳同时呼吁对此进行调查。

外界认为，朝鲜在境外经营着大约130家餐厅，这些餐厅是朝鲜珍贵的外汇来源，忠诚度是员工选拔的重要指标。

两个月前，许江日与其中三名女服务员在接受韩国JTBC电视台采访时表示，他们是被迫前往韩国的，一时引发外界关于这13人脱北的质疑。

其中一位女性表示，许曾以向朝鲜安全警察告发她们观看韩国电视剧为威胁。在朝鲜观看韩剧会被处罚。

你的器材不支持播放多媒体材料 脱北者讲述他们在朝鲜的生活

JTBC电视台的采访播出后引发舆论关注，韩国统一部对此表示，需要对相关受访者的说法进行核实。

朝鲜则一直声称韩国当局绑架了这13人，而韩国则坚称所有脱北者都是自愿前往韩国的。

根据韩国政府统计，过去二十年间，已有超过3万名朝鲜人前往韩国。去年，韩国对脱北者的奖金增加了四倍，达到86万美元。

宁波柳京餐厅的工商注册资料显示，这家餐厅成立于2015年8月3日，注册资本为1066万元人民币。2016年4月7日，其13名员工到达韩国。

在中国的朝鲜餐厅

作为朝鲜最重要的贸易伙伴，在中国，朝鲜餐厅并不少见。在朝鲜大约130家境外餐厅中，大多数都位于中国，但在中国境内的统计没有准确数字，媒体上的数据从几十家到100多家不等。

这些餐厅是朝鲜外汇的重要来源。他们有的从内到外都是朝鲜运营，有的则是中朝合资，但无论哪种方式，年轻美丽的朝鲜服务员都是这些餐厅的一大招牌。

在朝鲜对外保持神秘的同时，这些餐厅和服务员成为了外国人观察朝鲜的窗口。朝鲜餐厅的服务员会说流利的中文，大多在朝鲜出身背景较好。不仅负责上菜，大部分还会在特定时间进行表演。唱歌、跳舞、演奏，无一不会。

由于这些人长期在国外生活，有很大机会接触不一样的文化与信息，因此，他们对“祖国”需有极高的忠诚，同时还要接受严格的管理。此前曾有人士指出，在中国的一些朝鲜餐厅采用的是“半军事化管理”。

伴随国际社会对朝经济制裁的加重，这些海外的朝鲜餐厅面临的压力也越来越大。2017年9月，中国商务部发文要求，中国境内的朝鲜企业与朝鲜有关的合资企业需在2018年1月10日前结束营业，中国的朝鲜餐厅不能幸免。但有媒体报道称，一些餐厅仍以其他方式继续营业。