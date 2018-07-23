筑路架桥联通世界 中国依靠这些“巨兽”

中国开始了一个史无前例的基础工程建设项目，该项目也将改变铁路修筑的方式。一批全新的机械已经在迅速展开的"一带一路"（BRI）进程中发挥作用。

中国国家主席习近平于2013年发起了这个雄心勃勃的计划，旨在通过修建陆路（一带）和海路（一路）的交通网络将70个国家和世界三分之二的人口连接起来。

官方谈论将会有价值上万亿美元的长期投资，分别来自银行、合作国家和中国政府。

这一项目并不是没有争议的。批评者指出，这会使那些贫穷国家欠中国数以十亿计美元的债务，并认为这不过是中国外交策略的一部分。

尽管如此，“一带一路”已经启动，从中国和海外使用大量崭新机械快速修建高铁显现出来。

Image caption 中国“一带一路”铁路修建计划。

架桥

在多山和峡谷地带，为了避免弯道如何通过悬空架桥快速修建高铁？

使用SLJ900/32型流动式架桥机——当地人称其为"巨兽"。

这是一种多用途机器，能够提运、架设和放置轨道，用沉重的混凝土桥梁将桥墩连接起来。

Image caption 架桥机械- 钢铁巨魔

铺好一段铁轨之后，这个92米长的"巨兽"——借助它64个滚轮——返回去运载另一段铁轨，然后滚过刚铺好的那一段，将新的一段铁轨铺上。

每单个可全方位转动的车轮都是16个车轮组成的方阵的一员，也可横向移动。

即使在满载的情况下，它也能以每小时5公里的速度移动，确保整个建设过程比传统的方式快得多——按照传统的做法，需要在地面上建造巨大的起重机。

重达580吨，意味着它比任何将来使用这条铁轨的交通工具都重得多，也就是说它所修建的桥梁非常坚固，经得住将来任何铁路交通运输的考验。

隧道施工

与香港毗邻的广东省，位于汕头的苏埃隧道工程是一项雄心勃勃的任务，它要在地下开凿出一条双向6车道的5公里长的高速公路，并且要穿过地震带。

这条隧道将于2019年启用，官方希望它将使汕头交通系统现代化，使其及时成为海上丝绸之路计划中的15个港口之一。

过去， 像苏埃隧道这样的项目所需的机械设备要由海外制造，不过中国最近开始生产自己的隧道掘进机。

结果，中铁工程装备集团有限公司在德国工程师的帮助下建造出了直径达15.03米的隧道掘进机，于2017年10月成功投入使用。

Image caption 泥浆隧道掘进机

和德国制造的同类机械一样，它的前部有巨大的旋转盘，能够在泥土和岩石中掘进。

这台机器重4000吨，拖曳设施的长度有100米，这样一来，在机器前部一点点向前推进的同时，工人可以在后面修建隧道墙体。

跟其他泥浆掘进机相同，切削头下的碎屑被收集后运出隧道。

它不是世界上最宽的隧道掘进机，这个荣誉属于修建美国西雅图 Alaskan Way 高架桥的隧道掘进机，宽度达17.4米。然而，中铁工程装备集团有限公司使用的15.3米掘进机显示了中国打算扮演隧道建设方面的关键角色。

Image caption 隧道施工运作图

铺铁轨

当"一带一路"的基础建设在中国各地铺开，大量由中方资助的基础建设项目也在千里之外的国度展开。

肯尼亚境内的蒙巴萨-内罗毕铁路于2017年5月竣工，受到国际间极大关注，不仅因为该项目提前了18个月完成。

这条480公里长的铁路是肯尼亚自独立以来的第一条新铁路。

该铁路的90％资金来自中国进出口银行（ Exim ）， 这也是在中国境外用中国机械按照中国的建设标准建成的第一条铁路。

要了解如何能在一天内以700米速度修建铁路，我们来看看这些机械是如何铺轨的。

Image caption 铺轨机

铺轨机运送预制铁轨到铁路沿线，然后沿着已铺轨道运送下一段轨道。

一旦这些轨道都安置到位，一段段短铁轨被长铁轨取代，使火车运行时更加平稳。

每一段铁轨组装只需要4分钟。

这其实并不是个新概念——它的原理在世界其他地区付诸实施已数十年了。不过中国机器的工作效率更高，建造机器耗费的时间短、成本低，而且每次铺设的铁轨更长。

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虽然有这些神奇机械，机器仍然需要大量人工来操作。

在铁路沿线临时建立的工厂里，当地工人在中国工程师们的监督下艰难地制造一段段铁轨。

他们必须仔细地确保每个铁轨段精确安装，误差不得超过2厘米。

与此同时，施工安全问题受到关注。去年，修建蒙巴萨-内罗毕铁路的一位中国高级工程师对新华社说："施工事故时有发生。事故发生时，常常非常严重，甚至有伤亡。"

至少在目前，中国铁路项目在非洲国家仍然颇受欢迎，它们会带来变革。

英国殖民时期修建的蒙巴萨-内罗毕铁路需要运行10小时以上，现在缩短到大约4小时。在2月份，87万多名旅客使用了这条铁路运输服务。

与此同时，由于中国进出口银行贷款15亿美元，这条铁路向西延伸到Kisumu的工程已经开始。最终，它将把乌干达、卢旺达、南部苏丹和埃塞俄比亚连接起来。

如果一切按计划进行——考虑到这些巨型机械使建设速度加快——要不了很久，肯尼亚就会发现自己已经处于中国资助建造的东非铁路网的中心。