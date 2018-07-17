贸易战：“美国吃亏最大” 中欧避谈“联手抗美”

美国总统特朗普发动的贸易战全面出击之际，世界货币基金组织16日发布最新一期的世界经济展望报告，对美国的贸易战可能对全球经济造成的影响作了评估。

IMF的报告（World Economic Outlook Report）警告说，美国发动的针对全球的贸易战有可能导致世界经济增长放缓。

图片版权 CNS Image caption 波音公司总裁丹尼斯·米伦伯格日前警告美中贸易战将为这家航空业巨头带来的潜在危害。中国是全球最大飞机销售市场，去年从美国进口飞机占波音全球产量26%。

“4300亿 美国最脆弱”

报告说，特朗普对美国在全球的贸易伙伴发动的攻击和发出的后续打击手段的威胁，可能导致全球经济增长率到2020年降低0.5个百分点。

全球经济增长率降低0.5%， 换算成GDP，意味着全球经济将损失4300亿美元。

世界货币基金组织的报告说，虽然贸易战会影响所有各方，但美国会首当其冲。

报告说，这是因为美国会成为“全球报复打击的焦点”。美国的出口在全球市场上占的份额相对更大，遭多家对手同时征加关税，会让美国“特别脆弱”（ especially vulnerable）。

IMF的报告不点名的批评了特朗普地作法，指出贸易壁垒还会阻碍投资，抬高商品价格，扰乱全球供应链，并减缓新技术的传播，从而降低生产率。

IMF经济顾问莫里斯·奥斯特菲尔德警告说："各国必须抵制闭关自守的思维，牢记在共同利益问题上多边合作至关重要。"

图片版权 EPA Image caption 特朗普说，我们有很多敌人，欧盟就是一个

“中国、欧盟是敌人”

在前往赫尔辛基与俄罗斯总统普京峰会前夕，特朗普直言不讳地把美国的传统盟友列为“敌人”。

特朗普15日接受美国哥伦比亚广播公司CBS采访，在被问到在他眼里美国在世界上最大的对手是谁时说，欧盟是美国的“敌人”。

他说：“我们有很多敌人。欧盟就是一个。他们在贸易上这样对我们。”特朗普把中国列为美国的“经济上的敌人”。

特朗普已经用行动兑现了他对欧盟和中国的判断，针对欧盟和中国的贸易战美国相继打响第一枪。在中国和欧盟被迫反击后，特朗普威胁扩大打击范围和力度，誓言要让美国大获全胜。

在这个特殊的背景下，欧盟与中国的年度峰会提前在北京召开，使得外界尤为关注中国与欧盟是否会针对美国协调动作，所谓的“中欧联手抗美”成为话题。

在中欧峰会前夕，中国驻欧盟大使张明周15日在中国官方《人民日报》上发表评论，称在“单边主义和贸易保护主义甚嚣尘上、大国经贸关系持续紧张”的背景下，中国和欧盟是世界上“稳定和责任的两大主要力量”，中欧关系如何成为世界“稳定砝码”是会谈焦点。

图片版权 Getty Images Image caption 欧盟是中国最大的贸易伙伴之一。

回避“联手抗美”

但是，欧盟对所谓的“中欧联手抗美说”显然非常敏感，着力回避。

在北京峰会的开幕式上，欧洲理事会主席图斯克 (Donald Tusk)呼吁欧洲、中国、美国和俄国携手努力“避免冲突和混乱”。

图斯克说，“这是欧洲和中国的共同责任，但同时，美国和俄罗斯也请勿摧毁它（国际贸易秩序），而是要改善它，这是我们的共同责任。”

欧盟回避所谓的与中国“联手抗美”，一方面当然是不愿意刺激美国，另一方面，美国对中国贸易政策不满的许多方面，欧盟也有同感。

欧盟是中国最大的贸易伙伴，对华贸易逆差常年居高不下。欧盟的数字显示，欧盟成员国去年从中国进口了约值3746亿欧元的货物，而同期中国从欧盟进口的货物约值1982亿欧元。

伦敦政治经济学院学者于洁指出，欧盟与美国对中国的市场开放度与知识产权保护等方面，都有差不多的顾虑，质疑中欧能否取得实质合作成果。

“它们的分歧十分大，欧盟针对中国在世贸组织的行为作出多次投诉。欧盟会否迅速改变立场，投靠中国，这十分值得怀疑。”

图斯克说：“只要中国想开放，她就能做到，她知道如何开放。”他强调：“我们需要的是公平公正的多边规则，欧盟是开放的，但并不幼稚。”

至于热谈得和欧盟联手抗美说，中国目前似乎也有意淡化。

中国总理李克强在联合记者会上，被问及中国是否会利用这次峰会与欧盟结盟对抗美国时，称中美争议是两国之间的事，要由北京和华盛顿来解决。

李克强说：“我们的峰会并非针对第三方国家。”

然而，随着特朗普发动的贸易战继续升温，中国和欧盟是否不得不考虑“联手抗美”，还有待观察。