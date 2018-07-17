视觉盛宴：精彩美图领略人体彩绘的奇幻魅力

  • 2018年 7月 17日
An artist paints a model during the World Bodypainting Festival 2018 图片版权 Reuters

奥地利克拉根福特举办一年一度的世界人体彩绘节，模特的创意彩绘给观众奇幻的视觉体验。

Model Thiago, painted by make-up artists Jonathan Pavan and Alisson Rodrigues from Brazil 图片版权 Reuters

这个人体彩绘节始于1998年，每年夏天举行，目前已经有50多国参加。

Make-up artist Jonathan Pavan from Brazil works on model Thiago during the World Bodypainting Festival 2018 图片版权 Reuters

彩绘节还有12个项目的比赛，包括特别效果，脸绘等，并颁发专业和业余奖项。

Carla Gouws from South Africa paints model Corina 图片版权 Reuters

克拉根福特享有"沃尔特湖畔的玫瑰"（Rose of Lake Wörthersee）的美誉，是奥地利南部的克恩顿州的首府，在阿尔卑斯山的环抱之中。

世界人体彩绘 图片版权 Getty Images
A model, painted by artist Vilija from Sweden, poses for a picture 图片版权 Getty Images

脸绘奖项的参赛者通过对模特的脸、颈和装饰进行彩绘来描述其故事。

An artist paints a model 图片版权 EPA

创意奖模特儿可以使用合适的服饰。

A model poses 图片版权 EPA

惊艳亮相的作品题材包括大自然、文化等等，将观众带入奇妙的梦境。

世界人体彩绘 图片版权 Getty Images
A model, painted by bodypainting artists Yvonne Zonnenberg-Hughes and Astric Hughes from South Africa, poses for a picture 图片版权 Getty Images
A model, painted by bodypainting artist Hoyam Hajlaoui from Belgium, poses for a picture 图片版权 Getty Images

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