视觉盛宴：精彩美图领略人体彩绘的奇幻魅力

图片版权 Reuters

奥地利克拉根福特举办一年一度的世界人体彩绘节，模特的创意彩绘给观众奇幻的视觉体验。

图片版权 Reuters

这个人体彩绘节始于1998年，每年夏天举行，目前已经有50多国参加。

图片版权 Reuters

彩绘节还有12个项目的比赛，包括特别效果，脸绘等，并颁发专业和业余奖项。

图片版权 Reuters

克拉根福特享有"沃尔特湖畔的玫瑰"（Rose of Lake Wörthersee）的美誉，是奥地利南部的克恩顿州的首府，在阿尔卑斯山的环抱之中。

图片版权 Getty Images

图片版权 Getty Images

脸绘奖项的参赛者通过对模特的脸、颈和装饰进行彩绘来描述其故事。

图片版权 EPA

创意奖模特儿可以使用合适的服饰。

图片版权 EPA

惊艳亮相的作品题材包括大自然、文化等等，将观众带入奇妙的梦境。

图片版权 Getty Images

图片版权 Getty Images

图片版权 Getty Images

.