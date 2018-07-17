视觉盛宴：精彩美图领略人体彩绘的奇幻魅力
- 2018年 7月 17日
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奥地利克拉根福特举办一年一度的世界人体彩绘节，模特的创意彩绘给观众奇幻的视觉体验。
这个人体彩绘节始于1998年，每年夏天举行，目前已经有50多国参加。
彩绘节还有12个项目的比赛，包括特别效果，脸绘等，并颁发专业和业余奖项。
克拉根福特享有"沃尔特湖畔的玫瑰"（Rose of Lake Wörthersee）的美誉，是奥地利南部的克恩顿州的首府，在阿尔卑斯山的环抱之中。
脸绘奖项的参赛者通过对模特的脸、颈和装饰进行彩绘来描述其故事。
创意奖模特儿可以使用合适的服饰。
惊艳亮相的作品题材包括大自然、文化等等，将观众带入奇妙的梦境。
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