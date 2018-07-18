“普特会”引发争议 将如何影响中美俄关系

你的器材不支持播放多媒体材料 特朗普欧洲行会普京，屡屡谈到“敌人”，但却对普京大加赞赏。

特朗普与普京在赫尔辛基的会晤落下帷幕，但由之带来的风波却远未结束。

当地时间周一（7月16日），美俄两国领导人在芬兰首都赫尔辛基进行了将近两个小时的一对一交谈。双方没有顾问在场，只有特朗普、普京与他们的翻译。

闭门会谈后，二人又用一个小时会见记者，留下了不少内容让世界消化。

此次赫尔辛基会谈是特朗普上任以来美俄元首的首次正式会晤，特朗普表示，双方所谈话题涉及“从贸易到军队、导弹、核以及中国等所有问题”。那么，这场“普特会”对美国、俄罗斯、中国到底有何影响？

“最不光彩”的表现

你的器材不支持播放多媒体材料 「普特会」闭门会晤逾两小时 期望改善美俄关系

此次赫尔辛基会谈是特朗普上任以来美俄元首的首次正式会晤，会谈前特朗普表示，双方将会涉及“从贸易到军队、导弹、核以及中国等所有问题”。然而目前看来，外界反应最强烈的，是记者会上特朗普的发言。

会上有记者就俄罗斯干预美国大选的指控向特朗普提问，询问他是相信自己的情报机构还是俄罗斯总统。而特朗普回答道，“普京总统说不是俄罗斯干的。我想不出任何理由为什么会是他们”。

美国情报部门此前得出结论称，2016年总统大选时，俄罗斯通过国家授意的网络攻击及在社交媒体上散播虚假新闻，在对抗希拉里的行动中起到了决定作用。

特朗普还指责过去几届美国政府与俄罗斯关系紧张，称美国与俄罗斯都“犯了一些错误”，双方都为此负有责任。

美国总统的言论犹如在美国国内掷下一枚重量级炸弹，引来从共和党高层到保守媒体的强烈抨击。美国国会头号共和党人、众议院议长保罗·瑞安（Paul Ryan）表示，特朗普必须认识到“俄罗斯不是我们的盟友”。资深共和党议员麦凯恩则称，这是他记忆中“所有美国总统表现里最不光彩的一次”。

美国国家情报局局长丹·科茨（Dan Coats）则发表声明公开与特朗普唱反调，称俄罗斯对“持续、无处不在地试图”破坏美国民主负责。

图片版权 Reuters Image caption 峰会开始前，芬兰示威者呼吁特朗普与普京讨论人权议题。

一直对特朗普颇为友好的福克斯新闻台也没有对他手软。记者会后，福克斯商业主持人尼尔•卡夫托（Neil Cavuto）在节目中称特朗普的表现“令人极其反感”，并表示特朗普实质上让普京逃脱了相关指控，而甚至没有作出温和的批评，“这让我们一下子倒退了很多”。

美国副总统则为“普特会”辩护，称赞特朗普“将一直把美国的繁荣与安全放在第一位”。

特朗普随后发推表示，对自己的情报人员“很有信心”。

中国受到多大影响？

图片版权 Xinhua Image caption 今年6月，中国国家主席习近平向俄罗斯总统普京颁发“友谊勋章“，称普京是”最知心的朋友“。

俄罗斯对美大选的干涉吸引了记者会的所有关注，而特朗普事先声称会谈到的中国议题则完全没有出现。虽然普京表示赫尔辛基的会谈"坦诚而有用"，而特朗普表示双方进行了"富有成果的对话"，但专家认为，两人会谈没有实质性成果，对中国影响甚微。

中国人民大学美国研究中心主任时殷弘向BBC中文表示，"普特会"后，美国国内对特朗普抨击猛烈，证明美俄关系如果真的要实现正常化会比较困难。而在实质性的军费控制、叙利亚等问题上，目前没有看到双方有任何具体成果，这样的情况下，"普京不会采取任何明显疏离中国的举措"，而鉴于中美目前分歧较剧烈，中国也不会"舍得疏离跟莫斯科的关系"。

中国外交部17日表示，中国"乐见"俄美改善关系，赫尔辛基的会晤应该对中俄关系和中美关系没有影响。"我们对中俄全面战略协作伙伴关系充满了信心，这个关系不会受到任何事情的影响。我们对发展中美关系的立场也是非常一贯，非常清楚的，"华春莹对记者表示。

中国民间智库察哈尔学会高级研究员余万里认为，俄罗斯夹在中美之间，一个是现实威胁，一个是未来威胁，不得不从中权衡，但也不会放弃从中渔利的机会，中国对此不能"一厢情愿"，不过"中国有足够的筹码影响俄罗斯，不必过于紧张"。

赫尔辛基之后，家里闹翻了天

BBC北美记者安东尼·泽克尔（Anthony Zurcher）

这次峰会没有任何实质性成果，两位领导人将其包装成未来许多会谈的开端。

有美国不同政治领域的反应在先，未来的这些会谈要实现可能会很困难。

特朗普在国外度过的这一周，同时也是美国外交受到极大干扰的一周，而现在，他又给了美国致命一击。

现在，美国的欧洲盟友们都在不安，美俄关系陷入不确定。美国的政治世界，甚至白宫自己的通讯团队，都不稳定。