T台上喂奶再次掀开公开哺乳争议

图片版权 Getty Images Image caption 美国模特玛拉·马丁带着五个月大的女儿艾瑞儿出场。

在美国迈阿密的伸展台上，一名模特掀起上衣喂奶，再次引发公开哺乳是否合适的争议。

美国模特玛拉·马丁（Mara Martin）上周日在权威体育杂志《体育画报》（Sports Illustrated）的年度泳装秀上带着五个月大的女儿艾瑞（Aria）出场，她掀开泳装在台上喂哺女儿。

“当看到我和女儿因为这件我们每天都在做的事而成为报纸头条，我简直不能相信，”她在她自己的Instagram页面上贴出报纸截图说。

许多社交媒体用户称赞她的举动具有“启发性”，但一些人批评她故意吸引公众注意力。

玛拉·马丁是被选入年度泳装秀最终阶段的16人之一。一年一度的《体育画报》的泳装特辑（Sports Illustrated Swimsuit Issue）始于1964年，堪称是体坛和时尚界的双重盛事，泳装特辑还有专属的电视节目、影视产品及月历。

图片版权 Getty Images Image caption 大尺寸模特艾什莉·格雷厄姆（图中）在2016年成为泳装特辑封面人物。

玛拉·马丁在伸展台上以金色比基尼亮相，同时母乳喂养女儿艾瑞。

宝宝戴着耳机以隔绝现场的音乐声和人群声。

图片版权 Instagram Image caption 玛拉·马丁活跃于社交平台instagram

图片版权 Instagram Image caption 玛拉·马丁会在社交平台贴出女儿艾瑞的照片。

在玛拉·马丁的社交平台上，许多网民留言支持。

“太有启发性了！喜欢！！”一名网友说。也有人写到：“太太太好了！谢谢你勇敢的让母乳喂养正常化（使用了#normalizebreastfeeding，母乳喂养正常化的标签），我好开心！”

但有些网民不赞同。“你为什么这么做？我猜你是因为缺乏关注度？”也有人说：“不要……就是……不要”。

色情？母爱？公开场合哺乳争议

图片版权 Getty Images Image caption 法国浪漫主义画家德拉克罗瓦（生于1798年卒于1863年）的画作。

母乳哺育是人类天性，在古典画作中很常见到露出双乳哺喂孩童的母亲形象。在配方奶粉问世，以及职业妇女比例上升的情况下，母乳逐渐被配方奶取代。

世界卫生组织（WHO）2002年发表婴幼儿喂食全球策略，呼吁各国政府确保所有健康及相关部门保护、鼓励及支持纯母乳哺育六个月，其后添加适当的辅食，持续母乳哺育至儿童两岁或两岁以上。

在香港公众场所喂奶是合法行为。爱婴医院香港协会指出，在公众场所喂奶时，母亲可以使用一般的围巾或哺乳围巾作遮掩。香港也有越来越多公众地方设有育婴设施， 方便母亲喂奶。

图片版权 Getty Images Image caption 墨西哥一座城市在2017年五月举办母乳喂养嘉年华，该活动由联合国儿童基金会（UNICEF）推广，旨在增进全球的母乳喂养率。

《香港01》在2017年曾报道，一名计程车司机拍下后座乘客露出半个胸部喂奶的照片，引发是否哺乳该遮掩的讨论。报道中采访几位母亲，她们表示，有些孩子喜欢一边看着母亲一边喝奶，如果母亲围着喂奶巾喂食，婴儿们可能会哭，而如果在夏天围布喂食，更有可能热到长疹子，而婴儿一边吃奶，一边又用手扯喂奶巾时，母亲的衣服可能会拉得更开。

你的器材不支持播放多媒体材料 香港是世界母乳喂哺率最低的地区之一，为了提升喂哺率，政府推出限制配方奶粉商打广告的法案，这项政策是否有效？

而根据香港母婴用品集团2017年发布的调查报告，超过九成的香港妈妈会用母乳喂哺，但有两成会因为公众哺乳摄施不足而放弃。

台湾2016年六个月以下全母乳哺育超过45%，公共场合也持续打造母乳亲喂友善设施。

台湾自2010年开始实施《公共场所母乳哺育条例》，妇女在公园、街道、卖场、公车、捷运及车站等公共场所喂母乳时，任何人不得制止、驱离或影响哺育，也不得以公共场所已设置哺集乳室为理由，要求妇女前往哺乳室哺育母乳，否则将处新台币六千至三万元罚锾。

图片版权 Getty Images Image caption 今年五月在中国湖北省襄阳市，近百名妈妈参加在商场举办的“母乳快闪”公益活动，，藉此呼吁公共场所增设更多的母婴室。

中国媒体《财新》报道，中国国家疾控中心2013年的营养与慢病调查的监测数据显示，中国婴儿出生六个月内纯母乳喂养率仅为20.8%。报道指出，配方奶的盛行、传统观念影响、产妇母乳普及教育的不足、公众场合哺乳设施的缺乏，都是中国母乳喂养比例低的原因。