图片版权 Getty Images Image caption 墨西哥新当选总统奥夫拉多尔

墨西哥新当选总统奥夫拉多尔（Andrés Manuel López Obrador）计划在12月上任时将把自己总统工资降低60%。

这位左翼新总统减薪后的月工资将相当于5707美元，而且该国其他政府公职人员的工资都将不能超过他。

其实，奥夫拉多尔不是第一位发表声明减薪的国家领导人。

BBC事实核查（Reality Check）梳理了一些国家领导人的工资，看看都有哪些国家领袖带头减薪？

高收入的

新加坡总理李显龙据说是薪酬最高的领导人。他的年薪为200万美元。

英国首相特里莎·梅的年薪为15万英镑（不到20万美元）。

德国总理默克尔年薪为20万英镑（约合26万美元）。

中国领导人习近平年薪为2.2万美元。

但是，不要忘了，领导人会有一些特殊的补助与津贴，因此他们官方收入和实际收入会有差别，也很难知道他们实际总收入是多少。

低收入的

图片版权 AFP Image caption 乌拉圭前总统何塞·穆希卡

乌拉圭前总统何塞·穆希卡（Jose Mujica）被认为是世界上最穷的总统。他当时月工资为7500英镑（不到1万美元），但他把工资的90%捐赠出去。

不仅如此，穆希卡还开一辆旧车，住在农庄而不是总统官邸。

无独有偶，玻利维亚总统埃沃·莫拉莱斯（Evo Morales）在2005年上任时兑现其竞选承诺，把月工资减到1000英镑（1300美元）

在玻利维亚，公营部门任何雇员的工资都不能超过总统。

2015年，时任巴西总统罗塞夫（Dilma Rousseff）迫于压力，把工资降低10%，年薪为9万美元。

图片版权 Getty Images Image caption 巴西前总统罗塞夫

俄罗斯总统普京2017年工资为1873万卢布（接近30万美元）。

南非新总统西里尔·拉马福萨（Cyril Ramaphosa）说，他愿意把工资减半，大约为13万美元。

在穆罕马杜·布哈里之前，尼日利亚总统的工资为7万美元，副总统在2015年任期一开始就同意降薪50%。

再往前推，据英国《卫报》报道，1980年代布基纳法索总统托马斯·桑卡拉（Thomas Sankara）每月只领450美元，而且禁止部长级官员使用专车和购买头等舱机票。

虽然许多领导人放弃自己工资，但是他们却享受领导人的特殊待遇和好处。

没收入的

斯洛伐克总统安德烈·基斯卡（Andrej Kiska）属于富商从政，把总统工资全部捐献给慈善机构，自己一分钱不拿。

美国总统特朗普效仿其他前任美国总统的做法，把工资捐赠给慈善机构，自己只象征性地拿每年1美元的年薪。

美国总统的工资年薪为40万美元。