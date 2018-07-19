不惧中国或不敌施压 帕劳太平洋航空停飞背后

图片版权 PALAU PACIFIC AIRWAYS

帕劳（Palau，又称帛琉）的《岛屿时报》（Island Times）报道，经营帕劳太平洋航空与百悦大饭店的帕劳百悦集团，早前告诉帕劳国会，因中国打压当地旅游业，财务出现损失，决定无限期暂停相关航线业务。

台湾舆论认为帕劳及航空公司不怕大陆暂停中国航班，但事实上，这家航空公司目前只经营来往港澳及帕劳的航班。

帕劳太平洋航空的公司资料显示，公司2014年11月开始经营来往香港和帕劳的航班至今。2016年起，一度开通来往台北的航线，但之前已经停飞。

台湾当局称，帕劳坚持至不得已停飞，令人敬佩，并表示台湾的中华航空已加开往来台湾与帕劳的航班，鼓励民众去这一邦交国旅游。

中国游客人数暴跌原因

帕劳的《岛屿时报》报道，经营帕劳太平洋航空与百悦大饭店的帕劳百悦集团，此前告诉帕劳国会，因中国游客人数急跌，公司难以继续运营，决定停止航空业务。

百悦集团声明说，经过长时间考虑后，宣布无限期停止航空业运作，形容决定令人痛心。

集团指出，由于市场竞争激烈，拉低票价，公司难以继续竞争，加上中国针对帕劳旅游业的政策，令经营愈来愈困难，旗下的帕劳太平洋航空与百悦大饭店在今年7月到8月都没有任何预订。

声明说，2017年起，中国政府似乎努力减少和停止旅客到帕劳，构成了“非常严重的问题”。

2017年底，中国政府据报向旅行社发出警告，禁止宣传到中国不认可的地点的旅行团，集团声明称，中国执法部门调查旅游公司，看他们有没有违规。

一些媒体转述报道，指帕劳“无权大陆打压”，取消来往中国航班，一些台湾网民表示赞赏，称一定要到帕劳观光。

台湾交通部对台湾媒体说，帕劳坚持至不得已停飞，令人敬佩，交通部政务次长王国材表示，中国官方禁止中国旅行社出团到帛琉，是想施压迫使帕劳与台湾断交，并指国际观光交流基于自由、友善，民航也以提供服务、安全为目标，以政治力介入是不智举动。

台湾外交部发言人李宪章表示，为了协助当地开拓旅游市场，吸引更多海外旅客，台湾在6月至8月间每星期加开两班航班，欢迎各国旅客善用这条航线到帕劳观光。

目前未知帕劳太平洋航空甚么时候完全停运，英文官网显示会至少运作至8月18日。BBC中文尝试电话联系帕劳太平洋航空，但没有人接听电话。

BBC中文向与此航空公司有合作业务的香港旅行社“百悦旅游”了解，旅行社职员称，该航空公司只是暂停来往香港和当地的航线，但旅客可以改由澳门乘搭有关航线。此说法和航空公司的官方声明明显不符。

图片版权 Getty Images Image caption 旅游业是帕劳的经济支柱。

真的不担心中国吗？

作为台湾邦交国的帕劳人口只有约2万，全国由300多座岛屿组成，总面积约466平方公里，曾经被西班牙、德国日本统治过，在二战后与其他太平洋群岛，成为美属太平洋群岛托管地，帕劳在1994年独立，不过仍然与美国关系密切，由美国负责其国防事务，政府亦非常依赖美国的财政援助。

由于其地理位置有阳光与海滩，十分适合潜水、浮潜，旅游业成为帕劳的经济支柱，据亚洲发展银行资料，2015年，旅游业占当地GDP超过一半。帕劳官方数字显示，2012至2014年，到帕劳旅游的人主要来自日本和台湾，但到2015年，大陆旅客急增，占观光客比例一半。

但近期，游客人数急剧下跌令外界忧虑帛琉经济前境，中国在2017年底加大打击帕劳旅游业的措施后，令当地2017年第四季的中国游客数字跌了16%。

英国《金融时报》报道，帕劳驻台湾大使欧克丽（Dilmei Louisa Olkeriil）表示，如果中国游客数字突然下降，旅游业将会受损，要加以留意。

图片版权 Getty Images Image caption 帕劳总统雷门格绍曾表示任内不会与台湾断交。

帕劳总统雷门格绍（Tommy Remengesau Jr.）曾对媒体表示任内不会与台湾断交。

据《岛屿时报》报道，雷门格绍说，“我说过好多次，如果我们可以选择，我们将承认台湾的同时，承认中国，我们没有敌人，我们不是在选谁是朋友，谁不应该是我们的朋友，‘一个中国政策’是中国大陆与台湾的政治决定。”

但雷门格绍也强调，帕劳的旅游业要开拓不同的客源，不能只局限少数国家。