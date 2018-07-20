图片版权 Getty Images Image caption 为加深两国关系，中国国家主席习近平和以色列总理内塔尼亚胡已经很多次会面。

从表面上看，以色列和中国并不象是关系非常紧密的贸易伙伴。

中国，作为世界第二大经济强国，是全球最大出口贸易国。而位于中东一片狭窄土地上的以色列，在世界贸易出口排名榜上，仅位居第45位。

而且，更重要的是，以色列一直都是美国最坚定的盟友。

那么在中美现在的贸易交锋中，你大概认为以色列会坚定地站在美国一边。

但是不为很多人知道的是，中国在以色列的投资一直持续增加，与此同时，越来越多的以色列公司正在进入中国市场。

图片版权 Getty Images Image caption 英国威廉王子最近前往以色列访问，曾经试用以色列的高科技产品，这款人工智能眼镜能帮助视障人士更容易阅读。

也就是说，在美国总统特朗普向中国进口产品征收高关税，言辞强硬的时候，以色列总理内塔尼亚胡却在高高兴兴地鼓励国内的公司接受中国的投资。这有数据为证。

根据香港《南华早报》的报道，2016年，中国在以色列的直接投资额增加了两倍达160亿美元。

与此同时，《耶路撒冷邮报》预计，中国将会超过美国成为以色列最大的海外投资来源。

到底是什么让以色列和中国如此紧密呢？以色列公司应该多加小心吗？

图片版权 Getty Images Image caption 中国公司不仅收购以色列公司，他们还参加在以色列的建设项目。

过去二十年来，以色列经济已经确定了作为高新科技开发中心的领先地位。

评论人士说，在中国公司希望能拿到技术的同时，以色列公司希望能更好地进入中国的庞大市场。

以色列移动广告公司Taptica的总裁哈伽伊·塔尔（Hagai Tal）说，以色列作为研发中心享有盛誉，中国人希望能利用以色列的技术助推经济增长。

“中国肯定要尽可能地学习，以便把自己立足为创新经济体。”

与此同时，以色列公司也看到在东方的重要机会。这两种诉求交汇在一起，就产生了这么成功的商业合作关系。

图片版权 Getty Images Image caption 以色列过去二十年来成功建立创新科技经济。

为了促进以色列和中国公司的合作，现在每年都举行一系列的商业活动，譬如硅谷龙以色列论坛，每年年初在特拉维夫举行；中以创新峰会，本月上旬在广东举行。

硅谷龙以色列论坛的创始人之一瑞贝加·法宁（Rebecca Fannin）说，获得中国投资的以色列科技创业公司告诉她，他们“通过引进、合作和更容易进入中国大陆的庞大市场，用中国资本取得较快的进展。”

最近几年，以色列公司有的直接被中国公司收购，有的把公司股份出售给中国公司，其中就包括医学激光手术公司Alma Lasers和医学设备集团公司Lumenis。 另外还有乳制品公司Tnuva， 图像辨认公司Cortica，以及感控集团Extreme Reality。

投资基金Samsung Next在以色列的经理罗伊·本约瑟夫（Royi Benyossef）说，中国人对以色列和以色列的科技出口能力很着迷。

其他评论人士说，这两个国家不同的民族特性也相辅相成。

图片版权 Getty Images Image caption 以色列前总理奥尔莫特也曾致力于建立与中国的更紧密商贸关系。

生活在以色列的中国公民关鹤（Peggy Mizrahi） 说，“中国人以长远规划著称，而且保守、尊卑界线分明，与普遍认同的以色列人的求快、有开创精神，灵活，不崇拜权威等民族思维方式不同。”

在北京吉利大学教商务的以色列人丹尼·加利利补充说，“中国教育体制非常强调纪律和服从尊长，而以色列的教育体系和军队鼓励学生和士兵想新主意，在不确定的局面中解决问题。”

“中国人看到了这一点，于是他们努力把以色列的创造精神融入自己的经济中。”

不过，从以色列和中国贸易关系加深过程中受益的，不仅仅是中国公司。

Spotad这家以色列数码广告公司，通过从香港的一家私人资本公司获得资金后，去年进入了中国市场。现在，Spotad与中国各大网络广告公司合作。

其他正在进入中国市场的以色列公司包括移动市场推广公司AppsFlyer，以及钻石交易平台Carats。

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图片版权 Getty Images Image caption 有些分析人士担心，以色列技术可能会被用于中国的军工企业。

虽然中国和以色列两方面的公司似乎都对彼此之间持续的合作感到满意，但有些评论人士却有担心。

总部设在美国宾西法尼亚的网络安全公司Stronghold Cyber Security创始人兼老板杰森·迈克钮（Jason McNew）说，“我看到的以色列最不能接受的问题之一就是，中国对其他国家知识产权的不尊重是出了名的，以色列把产品制造外包给中国的时候必须格外小心。”

卡内基梅隆大学亨氏学院经济学和公共政策教授李·布兰斯德特说，美国方面的担心是，以色列的技术最终总会落入中国军方的手中。

“美国国防部越来越担心，中国公司通过民间投资或者特许交易获得人工智能高科技，并用于新一代的中国武器中，最后危及美军和美国的盟军。”

“五角大楼还担心，以色列可能会成为中国获得高科技的后门，而这些科技因为受到监管审查却不能进入美国。”

“我认为以色列—中国关系的程度和高度都会因此受到限制。如果以色列技术被用到中国导弹中，击落一个美国飞行员，这会给以色列政府带来大麻烦。”

以色列政府对这些关系到防务安全方面的问题拒绝发表评论。