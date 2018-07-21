BBC中文本周推荐：你不容错过的五个故事

2018年的第29周，贸易战仍然是各界焦点，一方面中欧举行峰会，被解读成“联手抗美”，另一方面，日本和欧盟签署经济伙伴关系协定，产生一个覆盖全球经济总量近三分之一的日欧自由贸易区，中国、日本、欧盟齐声反对贸易保护主义。与此同时，美国总统特朗普与俄罗斯总统普京会面，特朗普还邀请普京访美，中美俄关系以至全球局势未来会如何发展，令人关注。

刚刚过去的一周，BBC中文发表过这些作品，受到读者的关注。如果你错过了它们，BBC中文带你一一回顾。

1. 贸易战：“美国吃亏最大” 中欧避谈“联手抗美”

面对贸易战和贸易保护主义，各国开始展开不一样的双边与多边贸易谈判。中国和欧盟举行峰会，不过欧盟试图回避“中欧联手抗美”，然而欧盟也和日本签订“经济伙伴关系协定”，共同表态反对贸易保护主义，BBC中文分析了国际贸易的最新发展。

2. “普特会”引发争议 将如何影响中美俄关系

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美国总统特朗普上任以来，在芬兰首次正式会晤俄罗斯总统普京，特朗普就俄罗斯有否干预美国大选的言论引发争议，之后，特朗普又邀请普京访问美国，美俄关系会怎样演变？中国又会如何受到影响？

3. 观点：中共党内高层裂缝或现今年北戴河会议

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一年一度的北戴河会议即将来临，在中美贸易战的背景下，今年的北戴河会议可能会令外界格外关注。对当局来说，最重大的事情无疑是中美贸易战以及由此引发的中国内外环境的一系列变化。相信这会是此次北戴河会议党国要员和退休元老难以回避、不得不讨论的问题。

4. “一马基金”案涉中国 马中关系微妙转变

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马来西亚一名高官对BBC表示，前首相纳吉布的“一马基金”巨额钱权丑闻，牵涉中国企业，中国承办的项目可能协助纳吉布政府洗钱，这正正是大马新政府叫停中国企业相关大合同的原因，亦可能因此影响中马未来的关系。

5. 不惧中国或不敌施压 帕劳太平洋航空停飞背后

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帕劳（帛琉）太平洋航空因为中国打压当地旅游业决定无限期暂停航线业务，台湾舆论认为，帕劳和航空公司公司不怕大陆暂停中国航班，但事实上，这家航空公司目前只经营来往港澳及帕劳的航班。