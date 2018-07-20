暴动小猫如何策划令普京尴尬的世界杯决赛

图片版权 AFP Image caption 保安员把一名闯入球场的暴动小猫成员拖行离开。

法国与克罗地亚（克罗埃西亚）在世界杯的决赛碰头，全世界都在专心观战时，却上映了这一幕：数名身穿俄罗斯警察制服的人闯入球场，其后被保安员制止，拖行离场。

那些人其实不是警察，而是俄罗斯女权朋克乐队“暴动小猫”（Pussy Riot）。这支乐队在2012年到莫斯科一家教堂抗议后，进入了国际社会的眼球，两名乐队成员也因为抗议被判监禁。

这次牢狱之灾并没有令他们放弃示威。她们在2014年索契冬奥前获俄罗斯总统普京特赦，提早释放，不久后到冬奥运动会的会场示威，被保安人员殴打。警方事后向多名目击者问话，但没有拘捕任何人。

乐队经理韦尔济洛夫（Pyotr Verzilov）接受BBC访问时说，这次他们闯入世界杯决赛的球场是“为俄罗斯发声”，也是为了要求俄方释放所有政治犯、停止在政治游行期间拘捕示威者和停止跨大针对异见人士的罪名。

图片版权 Reuters Image caption 暴动小猫成员尝试与球员击掌...

图片版权 Reuters Image caption …更与球员发生推撞。

“警察制服是神圣的”

韦尔济洛夫向BBC俄语记者格拉西缅科（Olesya Gerasimenko）形容，购买世界杯决赛的门票和警察制服并不难。“我们在国际足协的网站购买了门票，而我们一些在外国的支持者也帮我们买了门票。”

他又说为了让自己更像警察，三年来首次刮了胡子。“我跟我的理发师说：我要让自己像一个警察。”他们更在家附近的一个足球场练习跑步，为当天的示威彩排。而其中一名成员的头发本身是粉红色，为了让自己更像警察，她戴上了假发。

图片版权 Reuters Image caption 普京今年再次赢得选举，开始他第四个总统任期。

韦尔济洛夫说，他们被捕后被警察问他们身穿的警服从哪儿买，他说他用与普京一样的口吻回答对方。“我跟警察说：普京自己也说了，军服在哪都可以买到，花5000卢布（约78美元）就行。”

2014年俄罗斯吞并克里米亚前，当地出现一些身穿似乎是俄罗斯军服的武装份子，引来外界关注，普京否认他们是俄国士兵，形容他们只是一些“当地自行组织的志愿者”，又说军服“到处都有售”。

球赛开始时，他们按正常方法进入球场，警察制服就藏在背包里。进场的时候，没有工作人员检查他们的背包，到中场休息，他们就到洗手间去换上制服。

“我知道在俄罗斯人心中，警察制服是神圣的，我走向球场时假装自己在讲电话，向保安员挥手示意要他把闸门打开，他二话不说就打开闸门让我通过。”接下来发生的事，全球观众都是电视机前看到了。

“不要杯葛俄罗斯运动比赛”

普京在2008年卸任总统后转任总理，在2012年再次当选总统，被视为故意绕过俄国宪法中，总统不得连任多于一次的规定。

“暴动小猫”当中三名成员当年为抗议普京再度当选总统，也为抗议东正教教会支持普京，闯入莫斯科南部一家教堂，在祭坛上表演，并在表演中辱骂普京以及东正教大主教，其后各人分别被判入狱或缓刑。

图片版权 AFP Image caption 暴动小猫的标志是她们五颜六色的头套。

此后，他们继续用各种各样的方法抗议。他们也多次陷牢狱之灾──就这次，“暴动小猫”的四名成员各被判入狱15天。

韦尔济洛夫透露，其实准备这次“闯入球场”示威不是难事，也得到了乐队外国粉丝的支持。

他说，自己很享受世界杯的赛事，又反对西方国家建议杯葛俄罗斯的运动比赛。“但同一时间，不批评俄罗斯的现状也是错误的。”