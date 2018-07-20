神经毒剂攻击双面间谍：据称警察锁定俄国嫌疑

图片版权 PA Image caption 消息人士说，警方通过机场闭路电视确认了离开的俄罗斯嫌疑人员。

消息人士透露，英国警方利用面部识别技术确认了来英国要毒杀俄罗斯双面间谍的俄罗斯刺客。但媒体报道的指称遭到莫斯科的反驳。

英国报联社（PA）周四(7月19日)报道，英国警方确信他们已经找到了用神经毒剂攻击前莫斯科双面间谍及其女儿的嫌疑人，警方认为嫌疑人是俄罗斯人。

但苏格兰场警察总部拒绝对报告作任何评论。

知情人对英国国内新闻社英国报联社说，"调查人员相信他们通过闭路监控录像已经找到用诺维乔克神经毒剂发动攻击的嫌疑人，警方将此同那段时间进入英国的人进行了对比。"

图片版权 Twitter Image caption 英国安全部部长本·华莱士(Ben Wallace)反驳了关于几名俄罗斯人涉嫌攻击前双面间谍斯克里帕尔l和他女儿的说法。他在社交媒体推特上说，这种说法可归入无知和无端猜测一类。

来自美国的报道说，3月4日在英国城市索尔兹伯里（Salisbury）俄罗斯前间谍谢尔盖·斯克里帕尔（Sergei Skripal）和他的女儿尤利娅（Yulia Skripal）接触到神经毒剂诺维乔克，事件发生后，警察很快就通过闭路电视图像锁定了两名离开英国的俄罗斯人。现在消息人士说，调查人员确信嫌疑人是俄罗斯人。

美国电视网CNN报道说，警方通过面部识别技术找到了那两个俄罗斯人。他们在3月4日索尔兹伯里中毒事件发生后很快就飞离英国。CNN报道还引述调查知情人的话说，嫌疑人离开的线索来自“索尔兹伯里中毒事件后向莫斯科发出的秘密信息，这个秘密信息被英国在塞浦路斯的（监听）基地截获”。

不过英国安全部部长本·华莱士(Ben Wallace)反驳了关于几名俄罗斯人涉嫌攻击前双面间谍斯克里帕尔和他女儿的说法。他在社交媒体推特上说，这种说法可归入无知和无端猜测一类。

俄罗斯驻英国大使周四（7月19日）对BBC记者说，他没有得到来自英国政府的任何正式消息。莫斯科也反驳了媒体报道的谋杀嫌疑人来自俄罗斯的说法。

Image caption 斯克里帕尔曾在俄罗斯军事情报部门服役，而且在1990年代还负责军事情报部的人事部门，掌握了大量在欧洲的俄罗斯特工情况。

俄罗斯双面间谍

3月4日在英国城市索尔兹伯里，前俄罗斯间谍斯克里帕尔和他的女儿尤利娅接触到神经毒剂诺维乔克后瘫倒在公园长椅上，后来两人经过救治恢复了健康。

英国指责俄罗斯企图毒杀斯克里帕尔这名俄罗斯前军事情报机关的上校。斯克里帕尔因为向英国对外情报机构军情6处出卖了俄罗斯间谍在俄罗斯被判监禁。

2010年美国和俄罗斯交换间谍，斯克里帕尔是其中之一，后来离开俄罗斯，来到英国。

俄罗斯矢口否认同斯克里帕尔中毒事件有关，但是英俄争议升级，导致英国及盟国和俄罗斯互相驱逐对方的外交官。

《纽约时报》周日（7月15日）报道说，英国调查人员认为，对斯克里帕尔的攻击可能由俄罗斯军方情报机构特工或其前特工发起。

俄罗斯军事情报机构的缩写是格鲁乌（GRU）。美国指责格鲁乌干预了2016年的总统选举，12名格鲁乌官员周五被指控对希拉里·克林顿的竞选团队发动黑客攻击。

《独立报》在报道中引述的消息来源是一名英国官员、一名美国官员和一名熟悉该项调查的前美国官员。

Image caption 33岁的尤利亚已经康复并且通过视频发表了声明。66岁的俄罗斯前间谍谢尔盖·斯克里帕尔经过3个月治疗后已经出院被当局安排在一个秘密地点。

神经毒剂再现

6月底英国索尔兹伯里附近再次发生诺维乔克中毒案。目前专家正在调查，这次的毒剂和斯克里帕尔中毒那次的毒剂是否出于同一批。

45岁的罗利（Charlie Rowley）和他44岁的伴侣斯特奇斯（Dawn Sturgess）在索尔兹伯里附近的小镇埃姆斯伯里（Amesbury）几小时内先后在家中瘫倒、被送往医院。

斯特奇斯在7月8日死去，罗利已经从昏迷中苏醒，目前状况稳定。斯特奇斯之死已经被警方当作谋杀处理。

英国报联社消息说，调查人员认为斯特奇斯接触的毒剂剂量至少是当初斯克里帕尔父女中毒接触到剂量的10倍。警察说他们在罗利的房子里找到了一个"小瓶"。

图片版权 Facebook Image caption 45岁的罗利（右）和他44岁的伴侣斯特奇斯女士（左）在索尔兹伯里附近中毒。斯特奇斯在7月8日死去。

罗利的兄弟对BBC说，罗利曾告诉他，一个香水瓶里有诺维乔克神经毒剂。

报联社引用的消息来源说，调查人员正在核实一种说法，即斯特奇斯直接向自己皮肤喷洒了诺维乔克。

周四（7月19日）在索尔兹伯里地区的威尔特-斯温登，对斯特奇斯死因调查裁判的法庭开庭。根据英国法律，这是针对暴力、非自然或不能解释的死亡进行的调查，以决定死亡的时间和地点，以及死亡是如何发生的，但并不指出责任方。

禁止化学武器组织说，他们的检察员已经在埃姆斯伯里收集了样品，周三返回了在海牙的总部开始作分析。禁止化学武器组织说，取得化验结果后他们会告知英国。