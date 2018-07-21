WhatsApp剑指假新闻 规定恐成双刃剑

图片版权 Reuters Image caption WhatsApp在印度十分受欢迎，却同时成为假消息的温床。

印度网络早前流传一条影片，内容声称显示一名在印度街上玩耍的男孩被一名骑电单车的男子掳走，片段引起哗然。但关注点不是当地儿童被掳的情况，而是印度假新闻盛行的问题。

片段其实来自巴基斯坦，是一个关注儿童安全组织拍摄的宣传片段，呼吁家长要小心自己子女的安全。但片段经剪辑后的版本，却在印度激起了有关被掳儿童的恐慌，印度政府指许多地方都有人对被怀疑掳走小孩的人用私刑，在过去三个月造成最少17人死亡。

手机通讯软件WhatsApp应印度政府要求，限制每名使用者最多可以向其他人转发一条讯息五次，也会移除影片旁“快速分享”的按钮，以求减少这些假冒讯息传播。

全球许多地方都计划就假新闻立法，惩罚故意传播未经证实消息的人，但同时引起忧虑政府会否藉打击谣言为名，打压异见者。

假新闻的温床

印度假消息最新一名受害者是32岁的阿扎姆（Mohammad Azam）。他与另外两名朋友到印度南部的卡纳塔克邦（Karnataka）渡周末。但到达当地一个村庄后，却被当地人认定为拐带孩子的人，更被村民殴打。

阿扎姆最终伤重不治。当地警方拘捕了22人，包括一名WhatsApp的群组管理员。警方又表示，他们删除了约20个WhatsApp群组，以防万一。

Image caption 阿扎姆与两名朋友被认定掳带小孩，与两名朋友一同被殴。他其后伤重死亡。

当地一名茶水店的老板目击阿扎姆等人被殴打的整个过程。他接受BBC泰卢固语记者巴蒂尼（Deepthi Bathini）访问时说，最高峰时期有千多名村民聚集。许多人，包括他自己，都在WhatsApp群组收到那段关于被掳儿童的短片。

印度有超过2000万WhatsApp使用者，而价钱便宜的智能手机更成为许多印度人首次接触网络的地方，他们大多对网络上看到的消息深信不疑，成为假新闻发酵、传播的温床。

印度当局表示，过去发生许多的个案中，谣言都透过WhatsApp传播，引来大量看到讯息后迅速聚集的人，许多时候更用私刑惩罚他们视为“疑犯”的人。

Image caption 阿扎姆乘坐的汽车被村民破坏。

打击假新闻、还是打压异见

多国都已经、或计划制定针对网络谣言的法例与罚则。澳门去年遭受“天鸽”吹袭，造成十人死亡。事后有网上流言声称，澳门当局封锁有关真正伤亡数字。当地警方其后拘捕两人，指他们在网上散播虚假消息。

德国今年1月成为全球首个立法把散播假新闻列为刑事罪行的国家。这条简称为NetzDG的法律禁止公众散播可能损害德国的内部保安或对外关系的虚假消息。当地有计划修改法例，成立一个独立委员会，检视由公众举报的个案是否真的为假新闻。

但这种法律在一些地方引来质疑，指官方以打击假新闻为名打压异见。马来西亚政府在前总理首相纳吉布（Najib Razak）掌政期间立法，把散播假消息列为刑事罪行，可被判监禁十年或罚款50万马来西亚令吉（约128,000美元）。

图片版权 EPA Image caption 前马来西亚总理首相纳吉布涉嫌利用 “一马基金”洗黑钱和挪用公款。

这条草案把“假新闻”正义为“完全或部份错误的新闻、讯息、资料和报告”，也包括网上博客、公众平台和社交网站。

前马来西亚通信和多媒体副部长加尼（Jailani Johari）曾说，任何有关纳吉布涉嫌利用“一马基金”洗黑钱和挪用公款的消息，如果未经政府证实，都是假消息，引起担忧。

当地维权律师团队“捍卫自由律师团”的一名创办人保尔森（Eric Paulsen）认为，这条法律可能影响记者报道有关“一马基金”的消息。

现任总理马哈蒂尔（Mahathir Mohamed；大马统一翻译：马哈迪）竞选时，曾承诺上台后有把这条“假新闻法案”废除。但他宣誓就任后改变说法，说他只会更改“假新闻”的正义，而不把整部法律废除。