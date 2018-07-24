细看中国在非项目：互惠互利与殖民的一线之隔

图片版权 Reuters Image caption 习近平到访塞内加尔。

中国国家主席习近平访问非洲四个国家，包括塞内加尔、卢旺达、南非和毛里求斯。南非以外的三个国家以前并非中国在非洲的主要投资对象。分析认为习近平此行是要继续深化中国在非洲的影响力，和拓展其“一带一路”项目。

一些欧美媒体及观察人士认为，中国大举投资非洲，令多个非洲国家愈来愈依赖中国资金，或会身负重债而要向中国作出更大妥协，甚至最终演变成另类“殖民”。

中国否认这种说法，认为中非合作是“互惠互利”，而如果非洲国家真的担心被“殖民”或利益受损，他们与中国的合作很难达到现有水平。

为甚么出访这些国家？

2009年，中国前领导人胡锦涛访问过塞内加尔和毛里求斯，但习近平没有以国家主席身份访问过着两国，而中国国家主席访问卢旺达更是首次。

卢旺达位处东非和中非交汇处，有“非洲心脏”之称，在外交上积极与其他非洲国家推展“非洲大陆自由贸易区协定”，并有意融入东非的新兴铁路网络，这些反映卢旺达在“一带一路”中有重要的战略地位。卢旺达在国内有不少基建项目需要资金支持，政府多次高调赞扬“一带一路”，显示其希望与中国合作的决心。

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而塞内加尔位处西非，面向大西洋；毛里求斯则是位处印度洋西南部岛国。分析认为，中国或希望寻求在这些国家兴建港口，增强中国在大西洋及印度洋的影响力。

由于塞内加尔政治经济发展较为稳定，是中国放心合作的原因。根据中国官方数字，中国2017年在塞内加尔投资约1亿美元，中国亦有协助建兴当地的公路以及工业园区。2005年中塞交易总量仅1亿多美元，但在2017年，中塞交易总量已达219亿美元，中国是塞内加尔第二大贸易伙伴，但大部分是中国把产品出口到塞国。

难以偿还的债务？

根据美国约翰‧霍普金斯大学（John Hopkins University）的数字，中国政府、银行、企业在2000年至2015年，向非洲借贷超过940亿美元。有舆论质疑中国在非洲大举投资是另类“殖民”，一些批评者认为，中国是剥削非洲天然资源和廉价劳工，在发展当地时忽略当地环境以及工人保障。

虽然这些非洲国家以及中国官方也会否认这一说法，但一些投资案例令非洲舆论也开始讨论中国投资的利与弊。

肯尼亚

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据BBC非洲部报道，肯尼亚交通部近日公开数据，指中国资助的铁路项目营运首年录得1亿美元亏损。

这条铁路连接肯尼亚第二大城市蒙巴萨以及首都内罗毕，是向中国进出口银行借贷30亿美元兴建，预料需要15年时间偿还债务。

肯尼亚当局否认铁路项目造价太高导致经济上不能负担，官员称客运火车经常满载，但无法游说企业使用货运火车，所以录得亏损，正在想方法鼓励企业使用火车运货，如果下年仍然无法盈利，那就要由纳税人承担费用。

有估计指，中国目前持有肯尼亚70%的债务。

几内亚

去年，中国同意向几内亚，20年内提供200亿美元援助贷款兴建一些基建项目，以换取铝土矿的矿权。

几内亚被联合国列为世界上最不发达国家之一，在2016年，矿产占几内亚出口98.97%，是最主要的经济命脉，当地舆论认为，几内亚事实上没有多少选择去振兴自己国家的经济。

不过反对党对这项协议抱疑惑，未知这份协议是否真的能改善人民生活，担心这只是增加国债，而且协议没有列明中国可以开采几多铝土矿，过度开采会拉低市场价格，同样对几内亚长远的矿业发展不利。

吉布提

图片版权 Getty Images Image caption 吉布提民众欢迎中国当地的建设。

除了经济上的考虑，中国的非洲的战略还包括军事用途。

中国军队去年在非洲国家吉布提设立全球首个海外军事基地，名义上是执行和平活动，“有利于中国在亚丁湾和索马里海域护航、以及开展人道主义救援等国际义务”。

吉布提背靠非洲大陆，与阿拉伯半岛隔海相望。从这里经红海和苏伊士运河可抵地中海直达欧洲大陆，向东则直通阿拉伯海和印度洋。这条航线是全世界最重要的海上贸易通道之一。

正因为其重要的战略位置，美国、意大利、法国、日本都在此设立了军事基地。中国只是成为新成员。这个基地很快就引发争议，美国曾指责，中国使用军用激光，对准吉布提上空飞行的美国飞机。

布基纳法索

图片版权 Getty Images Image caption 布基纳法索5月与中国建交。

另一个中国积极参与非洲事务的原因，是寻求国际上的支持，在外交界及联合国的舞台上，不少非洲国家成为中国的支持者。

有分析认为，美国总统特朗普上任后对这个区域缺乏兴趣，也是中国可以加大非洲影响力的原因。

其中较为突出的一个例子，是西非国家布基纳法索，这个国家早前与台湾断交，改为与中国建交，变相承认了中国一直在国际提出“一个中国”、“台湾是中国一部分”的论述。

台湾方面认为，中国是以巨大的金钱利诱，抢走台湾的邦交国。