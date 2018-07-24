细看中国在非项目：互惠互利与殖民的一线之隔

  • 2018年 7月 24日
Senegal"s President Macky Sall and Chinese President Xi Jinping enter the stadium during the opening ceremony of the Arene Nationale du Senegal in Dakar 图片版权 Reuters
Image caption 习近平到访塞内加尔。

中国国家主席习近平访问非洲四个国家，包括塞内加尔、卢旺达、南非和毛里求斯。南非以外的三个国家以前并非中国在非洲的主要投资对象。分析认为习近平此行是要继续深化中国在非洲的影响力，和拓展其“一带一路”项目。

一些欧美媒体及观察人士认为，中国大举投资非洲，令多个非洲国家愈来愈依赖中国资金，或会身负重债而要向中国作出更大妥协，甚至最终演变成另类“殖民”。

中国否认这种说法，认为中非合作是“互惠互利”，而如果非洲国家真的担心被“殖民”或利益受损，他们与中国的合作很难达到现有水平。

为甚么出访这些国家？

2009年，中国前领导人胡锦涛访问过塞内加尔和毛里求斯，但习近平没有以国家主席身份访问过着两国，而中国国家主席访问卢旺达更是首次。

卢旺达位处东非和中非交汇处，有“非洲心脏”之称，在外交上积极与其他非洲国家推展“非洲大陆自由贸易区协定”，并有意融入东非的新兴铁路网络，这些反映卢旺达在“一带一路”中有重要的战略地位。卢旺达在国内有不少基建项目需要资金支持，政府多次高调赞扬“一带一路”，显示其希望与中国合作的决心。

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而塞内加尔位处西非，面向大西洋；毛里求斯则是位处印度洋西南部岛国。分析认为，中国或希望寻求在这些国家兴建港口，增强中国在大西洋及印度洋的影响力。

由于塞内加尔政治经济发展较为稳定，是中国放心合作的原因。根据中国官方数字，中国2017年在塞内加尔投资约1亿美元，中国亦有协助建兴当地的公路以及工业园区。2005年中塞交易总量仅1亿多美元，但在2017年，中塞交易总量已达219亿美元，中国是塞内加尔第二大贸易伙伴，但大部分是中国把产品出口到塞国。

难以偿还的债务？

根据美国约翰‧霍普金斯大学（John Hopkins University）的数字，中国政府、银行、企业在2000年至2015年，向非洲借贷超过940亿美元。有舆论质疑中国在非洲大举投资是另类“殖民”，一些批评者认为，中国是剥削非洲天然资源和廉价劳工，在发展当地时忽略当地环境以及工人保障。

虽然这些非洲国家以及中国官方也会否认这一说法，但一些投资案例令非洲舆论也开始讨论中国投资的利与弊。

肯尼亚

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据BBC非洲部报道，肯尼亚交通部近日公开数据，指中国资助的铁路项目营运首年录得1亿美元亏损。

这条铁路连接肯尼亚第二大城市蒙巴萨以及首都内罗毕，是向中国进出口银行借贷30亿美元兴建，预料需要15年时间偿还债务。

肯尼亚当局否认铁路项目造价太高导致经济上不能负担，官员称客运火车经常满载，但无法游说企业使用货运火车，所以录得亏损，正在想方法鼓励企业使用火车运货，如果下年仍然无法盈利，那就要由纳税人承担费用。

有估计指，中国目前持有肯尼亚70%的债务。

几内亚

去年，中国同意向几内亚，20年内提供200亿美元援助贷款兴建一些基建项目，以换取铝土矿的矿权。

几内亚被联合国列为世界上最不发达国家之一，在2016年，矿产占几内亚出口98.97%，是最主要的经济命脉，当地舆论认为，几内亚事实上没有多少选择去振兴自己国家的经济。

不过反对党对这项协议抱疑惑，未知这份协议是否真的能改善人民生活，担心这只是增加国债，而且协议没有列明中国可以开采几多铝土矿，过度开采会拉低市场价格，同样对几内亚长远的矿业发展不利。

吉布提

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Image caption 吉布提民众欢迎中国当地的建设。

除了经济上的考虑，中国的非洲的战略还包括军事用途。

中国军队去年在非洲国家吉布提设立全球首个海外军事基地，名义上是执行和平活动，“有利于中国在亚丁湾和索马里海域护航、以及开展人道主义救援等国际义务”。

吉布提背靠非洲大陆，与阿拉伯半岛隔海相望。从这里经红海和苏伊士运河可抵地中海直达欧洲大陆，向东则直通阿拉伯海和印度洋。这条航线是全世界最重要的海上贸易通道之一。

正因为其重要的战略位置，美国、意大利、法国、日本都在此设立了军事基地。中国只是成为新成员。这个基地很快就引发争议，美国曾指责，中国使用军用激光，对准吉布提上空飞行的美国飞机。

布基纳法索

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Image caption 布基纳法索5月与中国建交。

另一个中国积极参与非洲事务的原因，是寻求国际上的支持，在外交界及联合国的舞台上，不少非洲国家成为中国的支持者。

有分析认为，美国总统特朗普上任后对这个区域缺乏兴趣，也是中国可以加大非洲影响力的原因。

其中较为突出的一个例子，是西非国家布基纳法索，这个国家早前与台湾断交，改为与中国建交，变相承认了中国一直在国际提出“一个中国”、“台湾是中国一部分”的论述。

台湾方面认为，中国是以巨大的金钱利诱，抢走台湾的邦交国。

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