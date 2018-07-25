极端天气：英国48天缺雨 日本水灾连酷热
这个夏天，全球多处出现极端天气，中国多处出现汛情，日本经历暴雨和酷热，夺去多人性命，原本多雨水的英国却正在经历有纪录以来最干旱的夏季，南半球澳洲也在经历特别寒冷的冬天。
日本：酷热紧跟暴雨
日本7月初经历了是几十年来死亡人数最多的水灾，造成超过200人死亡，多处雨量破纪录，部分地区雨量上千毫米。
水灾过后不久，又遇上反常的酷热天气，多处地区近日气温攀升至超过摄氏40度高温，东京都内达到40度以上是观测史上首次，关东甲信地区比常年高出4.1度等，各地气温上升，同期为1961年开始统计以来最热。
根据共同社报道，7月16日至22日，日本全国中暑送院救医人数至少2.1万人，并且有65人死亡。
日本气象厅估计，酷热天气会持续到8月上旬，提醒民众这是有生命危险的酷热，是一种“灾害”。气象厅官员认为这次热浪是受全球暖化的影响。
英国：缺水的酷暑
英国受到热浪侵袭，部分地区录得33度或以上的高温，温度或许会继续上升。
气象部门表示，受到欧陆暖流以及英国高气压影响，当地酷热天气持续。
当局对英格兰东部及东南部发出酷热天气警告，建议民众在中午时期避免在室外晒太阳──不过气象部门这个警告惹来一些旅游部门和政客反对，认为这个建议不合理，热浪反而应该是推动旅游业的大好时机。
但对上班族来说，酷热天气或许令工作效率降低，英国并非所有地方都有空调，而法例上，对工作环境气温没有任何规定。有组织倡议，室内气温不应高于摄氏30度，一些体力劳动的工作则应该设在27度。一些公司放宽员工衣着要求，可以穿一些清凉的衣服。
虽然温度未破纪录，但今年英国的干旱程度却是近年罕见。
英国部分地区连续48日没有雨水。气象部门发言人说，这半个夏天是1961年以来最干旱，全国录得的雨量是平时预计的20%，英格兰南部更只是平时的6%。
同样地，这个干旱情况可能会维持一段时间，当局表示当地供水仍然充足。
希腊与瑞典的山火
除了英国，瑞典同样面对酷热干旱天气，并发生一场当地有史以来最严重的山火。当地气候专家指，这些地区本来不常有山火，但全球热浪让这些地区更脆弱。
瑞典依靠其他欧洲国家协助救火之际，欧洲南部的希腊也发生严重山火，据报造成几十人死亡、过百人受伤。
居民转移到沿海地区，总理齐普拉斯宣布山火地区进入紧急状态，并寻求其他欧洲国家协助救援。
当局正在加紧扑救，但由于气温上升，增加救火的难度。
中国：多城被淹
中国7月特别多雨水，包括北京在内等多个城市一度变成泽国，华北、东北、四川、云南、海南岛等地也出现大暴雨，造成交通中断、人员被困、农田被淹和房屋积水。
北京本月中旬在48小时内下了全年六分之一的雨量，被媒体称为“全国暴雨中心”，部分地区雨量两天雨量高达近350毫米。
上海在较早前受到台风暴雨双警报影响，超过19万人疏散，当时部分地区风力达10级，雨量有300毫米。
中央气象台24日估计，北京、河北、内蒙古、广东、广西等多处地区，会有过百毫米的大暴雨，建议暂停户外作业，和注意山洪、滑坡、泥石流等灾害。
澳洲：寒冷后的狂风暴雨
澳洲本月中先受到冷空气吹袭，多处温度跌破零度，东岸一些地区的低温突破几十年来的纪录，甚至消防用的水喉也结冰。
这个严寒中，澳洲也受到狂风、雷雨影响，维多利亚、塔斯马尼亚等地录得每小时120公里的风速。其中，维多利亚当局在一日内收到586宗求助，和180宗建筑物损毁报告。