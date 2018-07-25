图片版权 AFP Image caption 由于持续干旱高温，伦敦海德公园的草坪罕见地出现了枯黄。气象部门称，这个夏天创下1961年以来的干旱纪录。

这个夏天，全球多处出现极端天气，中国多处出现汛情，日本经历暴雨和酷热，夺去多人性命，原本多雨水的英国却正在经历有纪录以来最干旱的夏季，南半球澳洲也在经历特别寒冷的冬天。

日本：酷热紧跟暴雨

图片版权 Getty Images Image caption 在日本，这个夏天一共有7万多人参与救灾工作。

日本7月初经历了是几十年来死亡人数最多的水灾，造成超过200人死亡，多处雨量破纪录，部分地区雨量上千毫米。

水灾过后不久，又遇上反常的酷热天气，多处地区近日气温攀升至超过摄氏40度高温，东京都内达到40度以上是观测史上首次，关东甲信地区比常年高出4.1度等，各地气温上升，同期为1961年开始统计以来最热。

图片版权 EPA Image caption 日本的游泳池人头涌涌。

根据共同社报道，7月16日至22日，日本全国中暑送院救医人数至少2.1万人，并且有65人死亡。

日本气象厅估计，酷热天气会持续到8月上旬，提醒民众这是有生命危险的酷热，是一种“灾害”。气象厅官员认为这次热浪是受全球暖化的影响。

英国：缺水的酷暑

英国受到热浪侵袭，部分地区录得33度或以上的高温，温度或许会继续上升。

图片版权 PA Image caption 英国当局已建议民众在中午时期避免在室外晒太阳。

气象部门表示，受到欧陆暖流以及英国高气压影响，当地酷热天气持续。

当局对英格兰东部及东南部发出酷热天气警告，建议民众在中午时期避免在室外晒太阳──不过气象部门这个警告惹来一些旅游部门和政客反对，认为这个建议不合理，热浪反而应该是推动旅游业的大好时机。

但对上班族来说，酷热天气或许令工作效率降低，英国并非所有地方都有空调，而法例上，对工作环境气温没有任何规定。有组织倡议，室内气温不应高于摄氏30度，一些体力劳动的工作则应该设在27度。一些公司放宽员工衣着要求，可以穿一些清凉的衣服。

图片版权 PA Image caption 一些工作就不能够穿比较清凉的衣服。

虽然温度未破纪录，但今年英国的干旱程度却是近年罕见。

英国部分地区连续48日没有雨水。气象部门发言人说，这半个夏天是1961年以来最干旱，全国录得的雨量是平时预计的20%，英格兰南部更只是平时的6%。

同样地，这个干旱情况可能会维持一段时间，当局表示当地供水仍然充足。

图片版权 Getty Images Image caption 英国一处保护区出现断流。

希腊与瑞典的山火

除了英国，瑞典同样面对酷热干旱天气，并发生一场当地有史以来最严重的山火。当地气候专家指，这些地区本来不常有山火，但全球热浪让这些地区更脆弱。

图片版权 AFP Image caption 瑞典并非山火常见的地方。

瑞典依靠其他欧洲国家协助救火之际，欧洲南部的希腊也发生严重山火，据报造成几十人死亡、过百人受伤。

居民转移到沿海地区，总理齐普拉斯宣布山火地区进入紧急状态，并寻求其他欧洲国家协助救援。

当局正在加紧扑救，但由于气温上升，增加救火的难度。

图片版权 AFP Image caption 希腊有房屋被烧毁。

中国：多城被淹

中国7月特别多雨水，包括北京在内等多个城市一度变成泽国，华北、东北、四川、云南、海南岛等地也出现大暴雨，造成交通中断、人员被困、农田被淹和房屋积水。

图片版权 CNS Image caption 7月7日，航拍江西泰和洪灾画面，村庄一片泽国，道路、桥梁及水稻等农作物受灾严重。

图片版权 CNS Image caption 7月16日，受北京暴雨影响，回龙观地区的部分路口、路段出现不同程度积水，救援人员乘救生艇开展搜救作业。

北京本月中旬在48小时内下了全年六分之一的雨量，被媒体称为“全国暴雨中心”，部分地区雨量两天雨量高达近350毫米。

上海在较早前受到台风暴雨双警报影响，超过19万人疏散，当时部分地区风力达10级，雨量有300毫米。

中央气象台24日估计，北京、河北、内蒙古、广东、广西等多处地区，会有过百毫米的大暴雨，建议暂停户外作业，和注意山洪、滑坡、泥石流等灾害。

图片版权 CNS Image caption 7月2日，成都蒲江县境内遭遇大暴雨和洪水袭击，大量果树、农田、民房等进水被淹。

澳洲：寒冷后的狂风暴雨

澳洲本月中先受到冷空气吹袭，多处温度跌破零度，东岸一些地区的低温突破几十年来的纪录，甚至消防用的水喉也结冰。

这个严寒中，澳洲也受到狂风、雷雨影响，维多利亚、塔斯马尼亚等地录得每小时120公里的风速。其中，维多利亚当局在一日内收到586宗求助，和180宗建筑物损毁报告。