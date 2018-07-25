为了你我他 这些国家环保回收有奇招

图片版权 Getty Images Image caption 英国回收的很多塑料废品最终被当作垃圾处理。

越来越多的人树立了环保回收意识。塑料废品已经成为"公敌"，人们自觉地将用过的塑料瓶扔进回收桶，过去一年，英国人消费了大约130亿支瓶装水，回收了将近100亿支，仍然有大约30亿没有被回收。

英国的包装回收从1998年的31%，上升到2017年的64%，从字面上看大有改善，超过了欧盟制定的指标55%。

但是最近英国环保机构指出，英国的回收从字面上看是大有进步，但实际上，英国的超过半数的回收废品都出口到其他国家处理，自2002年以来，出口到国外处理的包装废品增加了6倍，而在英国国内处理的废品数量并没有增加。

而这些被出口的回收废品命运如何，回收利用了，还是烧毁了，或填充了垃圾山？没人知道。

或许我们应该从世界其他国家的回收项目和政策得到启发。

德国回收居世界首位

说到环保回收成绩，根据英国环保回收独立研究咨询机构Eunomia的最新统计，2018年德国以回收率达56％的成绩高踞世界回收排行榜榜首。其次进入世界回收成绩最佳国家前5名的还有奥地利（54％）、韩国（54％）、威尔士（52％）和瑞士（49.7％）。而英格兰则以42.8％的成绩位居第18位。

这些回收成绩名列前茅的国家在政府层面上极度重视环保回收，有合理的废品回收管理政策，严格的立法和面面俱到的废品回收服务。

图片版权 Getty Images Image caption 回收废品按颜色分门别类。

德国自2003年以来，为了增加公众回收塑料瓶意识，立法通过了所谓的"押金"系统——就是在买饮料时，顾客要多交一点押金，当你将瓶或罐扔进回收箱后自动取回押金。在德国几乎所有的超市都安装了这样能够精确辨识各种包装物的回收机，按重量、商标和形状等分门别类回收废品，并吐出相应小票，顾客可以在柜台变现。当然，如果你扔进去的东西不是回收物品，它会毫不留情地拒收。

自这项政策和服务施行以后，德国的塑料废品回收得到极大改善。不过除了"押金"政策之外，德国还实施了所谓的"绿点"（Green Dot）系统，以减少包装废料，有人称其为"让包装减肥"。所有可回收包装上都标识有"绿点"，制造商与零售商要为"绿点"买单，包装越多，意味着他们要支付的"绿点"费就越多。这一政策导致各类包装大大简化，一年包装垃圾减少了100万吨。

德国还有非常详细甚至可以说繁琐的垃圾和废品分类政策，居民需要了解以颜色标识的垃圾分类，要知道什么垃圾，投入什么颜色的垃圾箱。家家都有蓝、绿、黄、灰色和黑色的垃圾箱，或者只是垃圾盖的颜色不同，当地垃圾处理公司在固定日期和时间来收不同的垃圾。其实这种垃圾分类在很多国家都已经实施，只是有些国家更细致严格，有些国家较比松散和粗放。

增加环保回收意识，也随着这些政策实施植入德国人心中。也为了避免垃圾分类的麻烦，越来越多的德国人在市场上购买蔬菜水果，出门带上购物袋，购买包装简单的商品，这些习惯慢慢成为德国人生活中的一部分，并以此为荣。

图片版权 Reuters Image caption 韩国成为亚洲回收成绩最好的国家。

韩国：亚洲回收成绩最好的国家

经过20年绿色运动，韩国跻入世界环保回收佳绩前列。韩国政府不仅出台了鼓励环保的绿色政策，采取各类绿色措施，同时加强了这些政策的实施和落实。

除了类似德国那样的垃圾回收分类措施，韩国政府更鼓励居民和社区共建环保回收基础设施。例如在首尔政府发起了回收站项目，在各个社区建立了一百多个回收站。为了使回收站有效运作，地方政府雇用一些退休人员当管理员，这些管理员要负责管辖区域内的垃圾分类设施和清理，督促人们回收废品。这些人可以得到每月大约275美元的报酬。

一位BBC驻首尔记者讲述了自己的经历。他说，他所居住的楼房管理员曾把他叫到办公室，给他回放监控录像，让他知道，他有多少次把垃圾放错了回收箱，并详细告诉他应该如何分类。

这些环保政策和落实措施，使得韩国在废品回收方面突飞猛进。近年来的回收指标增长了26％，居民家庭垃圾减少了20％以上。虽然这些环保措施主要集中在首尔等大城市，但现在也开始向小城镇和乡村发展。