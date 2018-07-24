Netflix新剧被指肥胖羞辱 网民请愿要求停播

图片版权 Netflix Image caption 《永不满足》剧中女主角减肥前后

超过10万人在网上联署请愿，要求停止放映网飞（Netflix）新剧《永不满足》（Insatiable）。

这部青少年剧自7月12日发布预告片以来，一直被指羞辱肥胖者。

剧中，美国女演员黛比·瑞安（Debby Ryan）扮演一名身材肥胖的少女，她在减肥后对以往欺辱她的人展开了报复。

黛比在其扮演的角色帕蒂（Patty）假期减肥成功前，一直穿着道具服装以“增肥”。

物化女性？

发起请愿的弗洛朗丝（Florence）写道：“长期以来，总是有剧情向女性和容易受影响的年轻女孩传递这样的信息：为了受欢迎、有朋友，得到男性的青睐，甚至在某种程度上，要成为有价值的人，都必须得瘦。”

弗洛朗丝说，目前仍然有时间阻止该剧集播放，并称这部剧会导致年轻女孩自我怀疑。她们会认为，要得到快乐，就需要减肥。“这部剧会引发饮食失调，让物化女性的现象更严重。”弗洛朗丝说。

“等等看吧”

按计划，该剧应在8月10日播出，但请愿书要求网飞停止播出该剧。

女主演黛比在社交媒体上为该剧辩解，称希望观众看看剧集再做出评断。

图片版权 Netflix Image caption 预告片中，女主角帕蒂减肥前遭到欺凌

她在推特上说，剧中的幽默不是要羞辱肥胖，只是采用讽刺的手法来表现主题。

剧中另一名女演员米拉诺（Alyssa Milano）也在推特上说，剧集不是要羞辱帕蒂，而是想通过喜剧的方式，试图讨论解决羞辱肥胖者引发的问题。

跳过 Twitter 帖子 用户名 @Alyssa_Milano We are not shaming Patty. We are addressing (through comedy) the damage that occurs from fat shaming. I hope that clears it up. Also, this article does a good job of explaining it more: https://t.co/WoR8R7TjqR #Insatiable https://t.co/GFkDdsn1uh — Alyssa Milano (@Alyssa_Milano) 2018年7月19日

网飞称，这部剧是“阴暗、扭曲的复仇喜剧”，可以看到帕蒂如何从一位被欺凌的受害者，变为接受训练力图成为选美皇后的女性。

自发布预告片，该剧在社交媒体上一直备受批评。女演员吉密欧（Jameela Jamil）就是其中之一。但是社交媒体上也有人认为，这部剧是在用喜剧的方式表现对肥胖人群的霸凌。

“一名少女停止吃饭，成功瘦身，变回‘传统美’后报复她的同学？”她说，“这仍是在告诉孩子们为要为了'赢'而减肥。”