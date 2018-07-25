济州岛难民风波揭示韩国鲜为人知的一面

图片版权 Getty Images Image caption 韩国是亚洲经济强国

韩国是亚洲经济四小龙之一。经济发达，国民富庶。根据经合组织OECD的数据，韩国人均GDP达38000美元。

韩国也是亚洲的民主国家之一，尽管韩国民主只有30年历史。

然而，这个经济发达、政治民主的繁荣国家却有着鲜为人知的一面，特别是在接受外来移民和难民方面。

图片版权 Getty Images Image caption 韩国货币

单一民族国家

韩国传统上是一个具有数千年历史的单一（homogeneous）民族国家。人口中朝鲜族占到整个人口的96%。

伦敦大学亚非学院东亚问题专家欧文·米勒博士（Dr.Owen Miller）对BBC西班牙语表示，韩国和日本在种族方面有许多类似之处，比较注重血统和种族。

当然，这种情况也并不是仅局限于韩国，世界其他国家也有。

韩语中“단일민족”一词就是指单一民族，表示其种族的"纯洁"性。

加拿大多伦多大学东亚问题专家史蒂夫·丹尼（ Steve Denney）表示，韩国希望能够保持其民族的纯洁性，他们不愿与外族人通婚，比较排外。

过去几十年来，韩国的学校强调民族的纯洁性。联合国消除种族歧视委员会2007年的报告，对韩国在执行联合国有关消除对外来移民歧视方面所做出的努力做出肯定，但是对韩国社会对外来移民普遍存在的广泛歧视感到关注。

2009年，曾经有一个轰动韩国一时的法庭案例，一名在韩国生活的印度人受到一名韩国男子种族歧视言论辱骂。

2017年，首尔一家酒吧拒绝让一名印度人入内再次引发争议。

图片版权 Getty Images Image caption 韩国总统文在寅与日本首相安倍晋三

难民问题

你的器材不支持播放多媒体材料 避难之岛：到济州岛找庇护的也门难民

最近，由于难民问题再次引发外界对韩国移民政策的关注。在今年1月至5月期间，共有500多名也门难民抵达韩国的济州岛。

济州岛远离韩国本土，是旅游度假胜地，对包括持中国护照在内的许多国家公民实行免签政策。

但是，在这些也门难民到达之后，韩国把也门从免签国家名单中删除，同时还阻止这些难民离开济州岛。

面对难民涌入，济州岛当地居民发起网上签名请愿活动，不到两周就征集到超过50万人的签名。签名者要求总统文在寅取缔或是修改难民政策。

韩国法务部做出回应表示将加强有关法律。

图片版权 Getty Images Image caption 济州岛的也门难民

世界经济论坛引用2年前国际特赦的数据显示，在接受难民方面韩国远远落后于其他国家。

根据人权观察组织的数据，韩国自1994年开始受理难民申请以来，只有2.1%的申请得到批准。当然，这不包括来自朝鲜的难民。

米勒博士说，韩国单一民族理念能够维持到今天，令人感到意外。这可能与韩国实现民主前的长期专制政权有关，此外，也跟韩国在90年代前外国人不多有关系。

韩国为单一民族国家，国民普遍有较强民族认同感，对外国移民抱有偏见。

韩国几年前选择向多元文化转变，然而韩国目前出现的反难民潮抗议让人怀疑韩国人是否真的愿意敞开大门，接受外来文化。

根据2014年的人口普查，韩国人口大约为5100万，但外来移民不到200万，仅占人口的4%。这一数字同其他国家相比比例相当低。

尽管不同种族之间的通婚以及混血儿在韩国已经不再是禁忌话题，但仍然会让某些人露出惊讶的表情。而那些肤色较深的外国人则更是引人侧目。