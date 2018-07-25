图片版权 EPA Image caption 在他的批评者眼中，伊姆兰·汗似乎成了军方的工具。

同中国保持紧密盟友关系的巴基斯坦被许多中国人称作“巴铁”，“巴铁”选举一直受到恐怖攻击和许多政治逮捕事件影响。许多人担心这个拥有核武器的国家会面临新的政治动荡和大规模债务危机。

巴基斯坦前板球明星出身的政客伊姆兰·汗（Imran Khan）很有可能赢得大选。他许诺当选后要扫除腐败，建立一个"新巴基斯坦"。

据巴基斯坦通讯社报道，伊姆兰·汗今年竞选时候说，希望改变巴基斯坦，让巴基斯坦经历像中国那样让数亿人口脱贫的巨变，要把巴基斯坦变成一个福利国家。

伊姆兰·汗说，巴基斯坦腐败的精英阶层掠夺了国家亿万卢比的财富，而巴基斯坦有2500万失学儿童，公众缺乏足够的医疗设施和干净的饮水。

伊姆兰·汗在巴基斯坦建立癌症医院，为穷人治病，义无反顾地卷入了该国危险的政治。这位出身精英阶层的花花公子受到许多普通民众的拥戴。

英国《每日电讯报》报道介绍了这位崛起政客截然不同的两面，说这位公子哥和前板球明星在支持者眼中成了圣人，在批评者眼中他是个跟魔鬼打交道的人。

Image caption 伊姆兰·汗的前妻英国社交名媛珍美玛·戈德史密斯。

中巴经济走廊

虽然伊姆兰·汗在选举中多次提到中国，甚至说要他掌权后要学习中国经济模式，不过印度电报网报道说，中国同巴基斯坦穆斯林联盟，特别是前总理谢里夫的关系一直很融洽。

谢里夫在2013年和2016年两次访问中国，得到中国领导人的大力支持。谢里夫注重经济，重视同商界发展关系。中国官员曾经对其办事高效表示赞赏。中联部张宋涛在谢里夫担任穆斯林联盟主席后发贺电，说谢里夫是中国人民的老朋友，为促进中巴两国两党关系做出重要贡献。

但是北京对"巴基斯坦正义运动党"和伊姆兰·汗则没有明朗的态度。印度媒体分析认为，中国可能担心伊姆兰·汗会破坏中巴经济走廊项目。伊姆兰·汗在两年前的竞选集会上曾经表示，希望中巴经济走廊项目更加透明。

当然伊姆兰·汗说，他指责的目标是巴基斯坦中央政府，而非中国，并说自己并不反对中巴经济走廊项目。不过2016年伊姆兰·汗曾经对中国驻巴基斯坦大使对中巴经济走廊项目表达过保留态度。

相比谢里夫，伊姆兰·汗是个政府管理的新手，对中国来说，伊姆兰·汗如果当选就会增添新的不确定因素。

中国大力投资巴基斯坦的基建项目，令巴基斯坦越来越靠近中国。《每日电讯报》在伊斯兰堡的记者维金森（Isambard Wilkinson）把中巴关系密切列为伊姆兰·汗面临的问题之一。

图片版权 AFP Image caption 报道说，巴基斯坦前板球明星出身的政客伊姆兰·汗在支持者眼中成了圣人

改变政治格局

伊姆兰·汗的政治生涯非同寻常。这个外形英俊的板球队长带领巴基斯坦板球队赢得1992年的世界杯。《每日电讯报》报道说，这个花花公子在伦敦夜总会的斩获也不小于他在板球场上取得的成绩。现在他决心同巴基斯坦的恶势力斗争。

但是，巴基斯坦媒体也受到禁令限制；激进组织前所未有地被获准参加竞选活动。《每日电讯报》说，伊姆兰·汗本人也被指得到军方的强有力支持，而巴基斯坦在过去70年来直接或间接地一直受军方主宰。

如果当选，这对于伊姆兰·汗来说是个历史性的胜利，之前他走过漫长的通往权力之路。65岁的伊姆兰·汗将打破巴基斯坦政党政治的现状，实现民主转变。他竞选打出反腐败旗号，迎合民众，他领导的巴基斯坦正义运动党(PTI)谋求终结数十年来谢里夫和布托家族的主宰。

《每日电讯报》的记者维金森认为，在某些方面，伊姆兰·汗本人就体现了巴基斯坦特有的矛盾和缺乏认同，巴基斯坦自1947年成立以来一直受到这种矛盾和缺乏认同的困扰。

维金森本人同伊姆兰·汗第一次见面是在1990年代的拉合尔。他说当时巴基斯坦城市的精英正经历类似中年危机的转变，即从交际场转向原教旨主义。伊姆兰·汗本人也明显做姿态摒弃了西方的"腐朽"以及他的统治阶层出身背景，为"民众"和民族的伊斯兰自豪感发声。

《每日电讯报》报道说，伊姆兰·汗斥责那些穿西装的巴基斯坦人模仿前殖民主子，但是人们反过来嘲讽伊姆兰·汗是"笨蛋伊姆兰"，对伊姆兰·汗的风流韵事和婚姻极尽嘲讽，例如人们调侃他和犹太金融家之女，英国社交名媛珍美玛·戈德史密斯（Jemima Goldsmith）的婚姻。

图片版权 AFP Image caption 中巴两国在2015年4月达成协议，提升两国战略合作关系

军方左右弱政府

多年来伊姆兰·汗的政治势力终于发展壮大，成为巴基斯坦政治中的第三方。维金森说，伊姆兰·汗以其健壮的体魄和魅力以及反腐败口号，最终俘获了年轻人和中产阶级的想象，特别是他作为穆沙拉夫将军（2008年穆沙拉夫时代终结）的反对者极大地提高了他的威望。

在2013选举中，巴基斯坦正义运动党打破了巴基斯坦两党交替执政的格局。伊姆兰·汗在去年在前总理谢里夫倒台事件当中发挥了关键的作用。不过在他的追求权力的道路上，伊姆兰·汗也受到不少批评，批评者说他并没有不折不扣地执行自己的理念，而是迁就自己的本能，即对巴基斯坦最糟糕的保守本能做出妥协。

伊姆兰·汗支持对那些按照巴基斯坦有争议的亵渎神明法定罪的人执行死刑，支持立法把巴基斯坦的艾哈迈迪耶教徒作为异端对待，所有这些令他的一些支持者不安。另外他从政治功利角度出发，招募了对方阵营的人物为他所用，这些也令他的支持者不满，指这种倒戈政客的忠诚不可靠，他们代表了他信誓旦旦要推翻的腐败的旧制度和封建秩序。

《每日电讯报》说，在批评者眼中，伊姆兰·汗似乎成了军方的工具。前总理谢里夫说，伊姆兰·汗针对他的政治活动同军方有默契，而且军方情报官员施加压力要谢里夫一方的政治候选人转投伊姆兰·汗的阵营。谢里夫担任总理期间一直受到军方敌意的困扰，因为谢里夫曾经批评军方在阿富汗和克什米尔利用圣战者作代理人，军方对谢里夫同巴基斯坦的宿敌印度采取和解姿态不满。

分析家预测，无论巴基斯坦选举结果如何，何人上台掌权，新政府都将是一个受军方摆布的弱政府。如果伊姆兰·汗获胜，他忠实的粉丝会给他英雄式的欢迎，但是他希望成为巴基斯坦第一个能够任期完满的民选总理的同时，可能就忽视了前任总理遭遇过的各种风险。