金砖盟国能否协助中国抵御美国贸易战

图片版权 Reuters Image caption 金砖五国第十次峰会今年在南非约翰内斯堡举行。

中美贸易战可能升温之际，中国、俄罗斯、巴西、印度和南非的领导人齐集南非约翰内斯堡，举行第十届金砖五国会议。这些领导人会议期间再次呼吁，全球必须继续捍卫自由贸易，抵抗保护主义。

这次会议与过往的背景十分不同——中国正与美国进行贸易战，美国向多种中国的货物开征额外关税，中方同时作出了反制措施。

美国的贸易制裁导致许多国家的反制，但专家指出这都只是它们自我保护的举措，并不代表它们真正与中国站在同一阵线，中国能否借助金砖五国的力量渡过与美国的贸易战成疑。

俄罗斯

中国和俄罗斯的政府往来近年非常紧密。但美国亚利桑那大学教授甘茨（David Gantz）认为，俄国在中美贸易战中大概不能帮上忙。他早前接受俄罗斯卫星网（Sputnik）访问时指出，中国能从俄罗斯进口的货物都已经进口了，质疑中国还能从俄罗斯买甚么。“例如，中国人大概不会愿意购买俄罗斯制造的汽车。”

他接受BBC中文访问时补充，俄罗斯近年本身也受西方制裁，卢布大幅贬值，“俄罗斯一般公众的消费能力不强”，因此俄罗斯也不大可能把中国厂商制造的、原本要出口到美国的产品都买下来，填补中国出口市场的空缺。

图片版权 Reuters Image caption 普京获颁中国友谊勋章后，与习近平握手。

但他认为，中国现时正找寻其他供应国，替代美国提供大豆，俄罗斯可能成为其中一个来源。

中美贸易战中最令人关注的货物这一是美国大豆。美国向许多中国货物征收额外关税后，中国的其中一项反制措施就是向美国大豆加收25%的关税，令它的进口成本每吨增加700到800元人民币（即约103至117美元）。中国国务院随后宣布，豁免从印度、韩国、孟加拉、老挝和斯里兰卡等国的大豆进口关税，尝试填补海外进口大豆的缺口。

甘茨指出，俄罗斯本身也依靠进口大豆，而且中俄的铁路规格不同，为中国从俄国进口大豆增加难度，但他认为如果中国愿意到俄罗斯投资，增加俄国的大豆产量，对两国都有好处。“美国大豆在中国的进口价提升的主要原因是因为中国的报复性关税，但中国政府必然会确保国内食材价格不会因此涨价。”

巴西

甘茨估计，中国公司会选择从巴西进口大豆，取代美国大豆。

巴西是继美国后其中一个最大的大豆生产国。美国农业部估计，2017至2018年度巴西会生产1.19亿公吨大豆（1公吨=1000公斤），但扣除国内需求后，只剩约7400万公吨可供出口，与中国每年大豆需求尚差约2100万公吨。

图片版权 Reuters Image caption 美国政府早前宣布将向当地大豆农民提供补贴，减低贸易战对他们的影响。

彭博社7月6 日报道，受中美贸易战影响，巴西大豆获得追棒，渐渐涨价，因此该国今年可能进口100万公吨大豆，腾出国内的供应出口到其他国家，有望进一步满足中国等买家的需求。

甘茨指，过去巴西都曾经成为取代美国大豆供应国，他举例说，美国总统尼克逊在1972年以保护美国国内供应为由，限制当地其他国家出口大豆，其中日本最受影响。“结果是日本积极寻找替代供应国，最终选择了巴西。”

但巴西国内一些不稳定性可能影响它出口大豆的能力。美国斯沃思莫尔学院（Swarthmore College）学者德奥利韦拉（Gustavo Oliveira）早前在香港《南华早报》撰文指，当地局势不稳，例如有货车司机五月发起超过一星期罢工，令当地运输接近瘫痪。

印度

图片版权 Getty Images Image caption 中印两国边境纠纷由来已久。（资料图片）

中国和印度的关系在去年洞朗边界争议结束后慢慢回暖，而印度近年也公开反对贸易保护政策，与中国的立场一致。但印度贾瓦哈拉尔·尼赫鲁大学（Jawaharlal Nehru University）助理教授康婧（Geeta Kochhar）接受BBC中文采访时指出，中美贸易战只是两国之间的事情。她认为印度向来都反对贸易保护主义，但那只是印度的一贯立场，为求“造福其他发展中国家”，与中国无关。

她认为，中国与印度同为金砖国家成员，有责任保障其他发展中国家的利益，但中印两国之间仍然有矛盾，例如印度认为中巴经济走廊挑战它的国家主权和领土完整，令两国在中国倡议的“一带一路”等计划等无法取得进展。

中国学者胡星斗也认为，中国也不可能在贸易战中取得印度的帮助，“印度一直把中国当为它的头号敌人，它怎么能真的帮上中国？”

南非

中国与南非一向保持良好关系，南非新任总统拉马福萨（Cyril Ramaphosa）今年二月就任后，这种关系依旧。习近平在出席金砖会议前对南非进行国事访问，获拉马福萨举行国宴招待。习近平在宴会期间致词时，呼吁两国要“始终做坦诚相待、风雨同舟的同志加兄弟”。

美国早前向多国的进口钢铝征收关税，南非也不能幸免，南非贸易部长戴维斯（Rob Davies）警告说，南非的经济的将受影响。他呼吁，金砖国家在这个时候更应加强合作。

图片版权 Reuters Image caption 习近平在南非访问期间，与南非总统拉马福萨举行会谈。

香港科技大学新兴市场研究所副教授沙伯力（Barry Sautman）接受BBC中文访问时指出，南非多年来都希望减少与中国的贸易逆差，以南非在非洲的领导地位，中方有“很大的政治诱因”回应南非在这方面的诉求。

他认为，中国和南非可能可以透过金砖五国机制增加贸易等方面的合作，而其他非洲国家“可以从中得益”。