走上街头抗议：有意义吗？能影响谁？

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今年夏天，全球无数抗议者走上街头，他们抗议的原因包括委内瑞拉的能源短缺，伊拉克的腐败问题以及美国总统特朗普的欧洲之行。

“抗议很重要，因为能给我们希望，”7月中旬参加伦敦示威的罗兰（Ellen Rowland）说，“那里能感受到很多积极性，让我相信可能会带来改变。”

有抢眼的标语和横幅，伦敦、布鲁塞尔和赫尔辛基反特朗普的抗议者显然获得了极大关注。但是除社交媒体热议之外，民主国家官方批准的街头游行真的会有很大影响力吗？

西方人抗议他们不喜欢的美国总统，拉丁美洲和中东的抗议更基本的问题——通常是生死问题。这两者有根本区别吗？

在这个炎热的夏天，许多不满暴露出来时，许多人会问自己这个问题。

图片版权 gdeltproject.org Image caption GDELT项目描绘的地图显示，全球几乎每天都有抗议活动

2003年冬天，几乎有100万人走上伦敦街头，呼吁政府不要参与伊拉克战争。超过60个国家举行了类似的抗议。

“真的能感觉到，如果我们齐心协力，能改变事件进程，”住在伦敦的西班牙人加西亚（Carmen García）当时27岁，“我能感觉到大众的力量”。

图片版权 Rosey Taylor Image caption 一些抗议者反对特朗普访问英国

尽管公众的反对声浪强烈，美国和英国却在数周后与伊拉克开战。

对那些所谓的“抗议怀疑论者”来说，这仍是一次有决定性意义的事件，因为能证明他们有理：这是一项大型的、组织有序的事件，但未取得实际成果。

学者斯尔尼塞克（Nick Srnicek）和威廉姆斯（Alex Williams）曾出书讨论抗议运动，他们将这些活动称为短暂的“民间政治”。

他们说，现今的抗议是“政治转化为消遣，或可能是政治让人上瘾的体验，不是能改变社会的事情”。

图片版权 Getty Images Image caption 有人认为，抗议并没有实际效果

抗议有用吗？

不过，并不是所有人都轻易否定西方民主国家的抗议。

曼彻斯特大学政治学副教授昂纳池（Olga Onuch）说，有组织的街头抗议活动可以提醒大家：人们有权利也有力量呼吁变革。

“我不认为抗议者希望特朗普的飞机掉头，”她说，“他们更多是表达‘我们不喜欢这件事，我们把这种不喜欢表达出来了。’”

图片版权 Ted Soqui / Getty Images Image caption 哈佛和斯德哥尔摩大学的研究发现，西方民主国家的抗议不一定会让政策立刻转变，但是有明显的影响，能让人们在政治上更积极主动。

有人将反特朗普的抗议与美国1963年反对越南战争的抗议对比。“他们对建立士气很有帮助，”草根组织者考夫曼（L.A. Kauffman）说。他曾出过一些关于抗议活动的书。

哈佛大学和斯德哥尔摩大学的研究发现，西方民主国家的抗议不一定会让政策立刻转变，但是有明显的影响，能让人们在政治上更积极主动。

伦敦政治经济学院教授格雷贝尔（David Graeber）对BBC说：“影响可能是长期的。”

“我们生活在一种‘即时满足’的文化中，所以如果我们第二天没看到立法的变化，我们倾向于认为，抗议已经失败了。当然不是这样。”

这也让许多人认识到，尽管他们人数可能众多，但他们往往不代表大多数人。

例如，英国的反脱欧示威就是如此。昂纳池说，这次抗议并未阻止英国脱欧，但是它为英国退欧的反对者有了一些重要影响。

"抗议让大家听见了他们的声音，"她说，"帮助他们塑造了集体认同，让他们的想法传播、影响他人。"

图片版权 EPA Image caption 曼彻斯特大学政治学副教授昂纳池（Olga Onuch）说，有组织的街头抗议活动可以提醒大家：人们有权利也有力量呼吁变革。

地区间的不同

与今年夏天欧洲街头有组织的示威形成鲜明对比的是，世界上其他地区也有抗议活动，其中一些远没有这么平静。

在尼加拉瓜，对总统奥尔特加（Daniel Ortega）发起数月的抗议后，超过300人死亡。

在加沙地带，超过130人死于以色列边界地区的抗议活动；在伊拉克，也有数人在抗议电力短缺和腐败的示威中丧生；在委内瑞拉，人们也公开表达了对停电的不满；在俄罗斯，也有人抗议养老金制度改革。

昂纳池说，这些抗议有许多不同，“通常基本权利受到威胁。有一种紧迫感和绝望感，生命在危机关头，这种情况在西方不多见。”

考夫曼说，抗议像工具箱里的工具，每个工具都有不同的用途。因此，需要根据他们的目标和动机来评估他们是否成功。

图片版权 NurPhoto / Getty Images Image caption 社交媒体和智能手机的出现，对全球各种抗议运动产生了重大影响。

社交媒体的影响

社交媒体和智能手机的出现，对全球各种抗议运动产生了重大影响。数字时代的抗议仅仅是一条推特或者脸书帖子。但是最终，这些抗议通常无人引领，将意图不同的人聚集在一起。

社交媒体更加让人们感觉到，走上街头是一件正确的事情。

“你感觉很不错，因为你在行使你的‘抗议公民权’，”昂纳池说。

BBC记者也在伦敦街头发现，反对特朗普的抗议者参加示威的动机不同，但显然，他们都感觉团结起来带给了他们力量。

总是参与抗议活动的考夫曼说，创造动力只是开始，在更长期来看带来变革很可能是“一场长期、艰难的斗争”。