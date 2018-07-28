BBC中文本周推荐：你不容错过的五个故事

2018年的第30周，中国公共事件频发，问题疫苗事件在中国的社交媒体发酵，引发网民愤怒；大量P2P平台倒下，不少“金融难民”涌现。两岸和国际方面，中国大陆与台湾的政治角力蔓延到了体育领域，在北京召开的东亚奥林匹克委员会临时理事会否决台中2019东亚青年运动会主办权；中美两国因贸易争端而关系紧张之时，北京美国驻华大使馆门外周四突然发生爆炸。

刚刚过去的一周，BBC中文发表过这些作品，受到读者的关注。如果你错过了它们，BBC中文带你一一回顾。

1.习近平强调“定于一尊” 是背离正统还是警告讯号

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“定于一尊”这条不常见的成语近日数次出现在中国领导人的讲话中，也因此成了社交媒体热词。为什么中国高层开始强调“定于一尊”？曾经被用作负面表达的词汇，现在只在正面意义时出现，背后有何深意？我们梳理了习近平过往的讲话，采访了专家学者，试图回答这些问题。

2.台湾争取奥运正名 台中东亚青运会被停办

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台湾民间发起奥运正名活动，惹怒了中国政府，东亚奥委会决定取消原定于明年在台中主办的2019东亚青年运动会。在“台湾”还是“中华台北”的争拗背后，有分析认为， 东亚青运会停办可能会导致年底台湾县市长大选出现变数。

3.观点：从疫苗之殇看中国的系统性腐烂

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近日，一篇题为《疫苗之王》的文章在社交媒体上“刷屏”，引爆了中国民众的对药品安全的愤怒情绪。独立学者邓聿文认为，这次疫苗事件是是中国体制性、系统性腐烂的一个缩影，“没有公民社会，没有媒体监督，没有民众和行业自治，没有法律，党包办一切，无人负责和作为，只依赖领导意志，中国的体制性和系统性腐烂在疫苗面前显露无遗”。

4.P2P雷暴潮：谁制造了中国的“金融难民”？

图片版权 Getty Images Image caption 2015年，e租宝案爆发投资者损失500亿元。

自今年6月初以来，超过150家中国P2P平台倒下，大量P2P平台直接停止业务，负责人失去联络，卷钱跑路，投资人失去所有本金，选择报警。而这并非是P2P平台雷暴第一次来临，2014年，全国倒闭、跑路、取不出钱的平台就有261家。2015年，这一数字有增无减，更是出现了"e租宝"的500亿元大案。问题屡见不鲜，P2P行业的失序根源究竟在哪儿？

5.美国驻华大使馆爆炸案 中方：孤立事件

图片版权 Reuters Image caption 爆炸所产生的烟雾能从远处看见。

北京美国驻华大使馆门外周四（7月26日）突然发生爆炸。虽然爆炸规模不大，但现场有灰色烟雾升起。中国外交部发言人耿爽评论此事时，间接否认了爆炸与两国目前关系紧张有任何关联。他表示，这只是一起孤立的治安事件。