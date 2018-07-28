图片版权 Catherine Ivill Image caption 德国队世界杯小组赛被淘汰后，厄齐尔受到指责。

土耳其裔德国国脚厄齐尔宣布因种族歧视退出国家队后，“双重国籍”的矛盾引发讨论。BBC非洲部记者以自己亲身经历，分享“双重国籍”的人情冷热。

上周日，德国足球员梅苏特‧厄齐尔（Mesut Ozil，又译奥斯尔）在社群网站上发表长篇声明，表明退出德国国家队，他的声明当中有一句话传遍德国、甚至传遍到世界：“当我们赢球时，我是德国人，当我们输球时，我就是个移民。”

他认为他成了德国国家队在世界杯小组赛阶段就被淘汰的代罪羔羊。在赛前，厄齐尔和土耳其总统埃尔多安的合照引起争议。厄齐尔的家庭来自土耳其，他指控德国足协种族歧视。

一些德国球迷影射效力于英超俱乐部阿森纳（Arsenal，阿仙奴）的厄齐尔不够爱国，暗示他在俄罗斯世界杯上为德国出力不够。

但对厄齐尔来说，在这样的情况下，他已经为自己出生于斯的德国尽了力。他说与土耳其总统合照，是向父母的祖国的元首表示敬意。

这是双重国籍的厄齐尔，以及世界上数百万有双重国籍的人，每天需要面对的事。

图片版权 Anadolu Agency Image caption 就是这张与土耳其总统埃尔多安的合照引爆争议。

请注意，我不是要对这起事件做出判断。

我不知道具体情况，我也不认识厄齐尔，我能谈的是这整起事件如何挑动人们神经。不只是我，还有其他人，因为被自己认为是其中一份子的社会排斥后所引发的困惑、伤心和失望。

像厄齐尔一样的例子在世界上数以百万计，我也是双重国籍──卢旺达（又译卢安达）和挪威。

我陶醉于两种截然不同的文化、想法和传统，而我两个都喜欢。

我对这两个文化的喜欢是每一天都完全相等的？如果我说“是”，那我一定是在说谎。

它们各自在我生命中代表不同的事，但是我拥抱两者，不管好坏都拥抱。

挪威文化

但不幸地，这些文化对我来说是什么，总是取决于别人的定义。

特别是挪威文化的部分，即使当我清楚地表示我想成为主流，我仍总被归类为“他者”。

一些人帮我决定了我是谁，而且藉由这样做，他们决定我是否“足够好到”能被他们请上桌。

在2005年，当我被选为挪威代表参与联合国大会时，我感到惊讶。

当时我刚成为真正的挪威公民不久，并且居住在一个地图上几乎找不到的挪威小镇。而我竟然能够代表挪威年轻人登上世界舞台。

我的源头

媒体很快就将目光投向我，他们说我是“来自桑内舍恩镇，在联合国代表挪威的青年女性。”

如果你只是读了报道，没有看到我的照片，你不会知道我的肤色、我的血缘。

图片版权 Royal Belgium Pool Image caption 在世足赛前，比利时球员罗梅卢·卢卡库对媒体表示，他表现好时，他就被称为比利时人，他表现差时就称他是移民之子。

当我为挪威演讲时，毋须多言，我就是一名挪威人，社会已经帮我下了定义，而我也因此感到开心。

我很骄傲身为挪威人，我也很骄傲自己是一名卢旺达人。在我的演讲当中我提到我自己身为一名年轻难民的经验，学习如何拥抱自己的新家园。

就业机会

但事情不是一直这么顺利。当我在挪威、以一名挪威人的身份寻找当记者的机会时，我常常被说我“不够挪威”。

在那个时候，我是个移民。

所以在连续失望了几年后，我离开了。

很多人会问我，为什么要离开挪威这样好的国家。

但我想，这就和厄齐尔要退出德国国家队的原因相似。你到了一个你无法忍受你面前发生的事的一个节点。

一些小事

生活中的一些小事会让你感觉到，你被差别对待。你经常被说你和“我们”不够一样

当我在推特（Twitter）上说起这些，人们回应：“所以厄齐尔就可以和埃尔多安总统肩并肩站在一起吗？”

这不是应该讨论的点，你搞错了我想说的重点。我想说的是，当你看起来不一样时，有些人会擅自帮你归类，决定你该去哪，并决定你应该被如何对待。

这是他们的休闲、他们的“好心”。

“我们”当中的一份子

这是他们的特权，你无从置喙，你的声音甚至不应该被听到，你应该为被允许认为自己是“我们的一份子”而感到开心。

我们还需要怎么看待自己？

两者可能都需要。我应该要可以骄傲地当个卢旺达/非洲人，并同时是个挪威人。

我们身后还有几代人，他们要被称为移民到什么时候？

同一张桌子

什么时候我在挪威和德国的侄子侄女能被当作国民的一部份，不带其他附加条件？

我们各自带了一些新的、他们不熟悉的东西来到这个餐桌，但这并不是一件坏事，而如果这张桌子变乱了，我们会一起清理它。

因为虽然我们看起来跟其他人不一样，我们住在同一个地方。至少，我们在同一张桌子上。