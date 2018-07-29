柬埔寨大选：一场主要反对党遭解散后的选举

图片版权 AFP Image caption 洪森称，他想再统治柬埔寨十年以上。

柬埔寨人民正在投票选举总理。柬埔寨现任总理洪森自1985年开始执政，而本次选举没有主要反对党。

由于柬埔寨主要的反对派国家救援党（CNRP）已经被洪森解散，批评人士称这次投票已经结束。

美国和欧盟均对投票可信度提出质疑。

但执政的柬埔寨人民党表示，其他19个党派都在竞选。

上周五，柬埔寨政府下令该国的互联网服务提供商封锁一些独立新闻网站，包括自由亚洲电台，美国之音和民主之声。政府还特别提到了德国版图像共享网站Pinterest的一篇文章，该网站专门提到了柬埔寨国家救援党。此外，英国报纸网站也被封锁。

图片版权 EPA Image caption 联合国称，柬埔寨此次选举存在重大瑕疵。

作为联合国大规模维和行动的一部分，经过多年的流血和战争，柬埔寨在1993年举行了第一次多党选举。据估计，1975年至1979年该国由红色高棉的激进共产党人统治期间，有大约200万人死亡。

洪森是红色高棉前士兵，后来开始反对红色高棉。洪森上台后主持了柬埔寨经济快速持续增长的一段时期。

长期以来，洪森一直被指控利用法院和安全部队粉碎异议并恐吓批评者，但多年来他一直允许某些程度的反对人民党的声音。

然而，这次选举标志着柬埔寨民主的“死亡”，反对派高级人物莫淑华（Mu Sochua）告诉BBC。

分析人士表示，对洪森合法性的一个关键考验将是有多少选民投票。在竞选期间，反对派积极分子们呼吁选民抵制选举，但被指控煽动。

来到投票站的选民用手指蘸上难以洗掉的墨水，让地方当局很容易看到谁投票，谁没有投票。

南部贡布省的一名选民告诉BBC泰语部，他投票“只是为了蘸上墨迹”。

“我担心会有问题，我会被捕，”这位39岁的男子因害怕报复而不愿透露姓名。

图片版权 AFP/Getty Images Image caption 反对派领导人根索卡(Kem Sohka) 已因涉嫌叛国罪被判入狱。

2013年，柬埔寨国家救援党在拒绝承认选举结果后领导了群众抗议活动，这是过去十多年里对洪森政权构成的最大威胁。去年，国家救援党被允许参加地方选举，赢得了大约44％的民众投票。

从那时起，反对派领导人根索卡(Kem Sohka) 因涉嫌叛国罪被判入狱，其高级领导人大部分已逃往国外，并试图呼吁加大国际制裁力度。此外，独立媒体被关闭或离开该国，也有记者遭逮捕。

该党于去年11月被最高法院解散。政府指控它与美国合谋推翻现政权。所有当选议员的该党人士都失去了位置，其中包括拥有123个席位的国民议会中的55个席位。

周五，在竞选活动的最后一天，洪森告诉数千名支持者，他的政党已经消灭了“试图推翻政府的叛徒”。

“如果我们没有用铁拳消灭他们，现在柬埔寨可能处于战争状态，”他说。

1993年，联合国首次管理柬埔寨选举，美国和欧盟对柬埔寨提供了援助，但这次美国和欧盟都中止了对选举的援助。

但最近一段时间向柬埔寨提供超过1.3亿美元军事援助的中国首次派出观察员到柬埔寨观摩选举。