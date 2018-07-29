贸易战山雨欲来 美国经济飙升的近喜和远忧

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在贸易战山雨欲来的大局之下，美国第二季度经济增长速度创下过去四年以来的最高纪录。

上周五（27日）美国商务部公布的数据显示，2018年4到6月期间，美国实际国内生产总值GDP按年率计算增长4.1%。

纵向比较，这一数字比第一季度的增幅2.2%提高了几乎将近一倍，是美国2014年以来的峰值。横向比较，超过4%的增长率，在全球范围内工业国家中名列前茅；中国第二季经济同比增长6.7%，稍低于第一季度的6.8%。

特朗普形容，美国经济增长如此加速真是"了不起"（amazing）。

有人欢呼，这充分证明特朗普的经济政策收到显著成效。也有人质疑，如此高的经济增长率能否长期保持下去？

潘西恩宏观经济咨询公司（Pantheon Macroeconomics）的首席经济师谢博森（Ian Shepherdson）这样概括："一言以蔽之：看似很棒，好景不长"（Looks great, won't last）。

驱动力从哪来？

图片版权 AFP Image caption 美国商务部报告显示，第二季度消费者支出增长4%

二季度美国经济的驱动力主要来自消费者支出和出口的大幅增长。

美国商务部报告显示，第二季度消费者支出增长4%，与上季度同比提高0.5%。这一数字是在许多人的预期之内，出乎意料的是同期净出口激增，幅度超过9%。这是2013年第四季度以来增幅最大的一次。相当于给GDP当季增长贡献了大约一个百分点。

但是经济学家指出，出口激增的部分原因是，全面贸易战山雨欲来的大局之下，在其他经济体系的报复性关税生效之前，美国商家大幅度增加出口，比如农产品大豆、食品、饮料等。

7月，美国和中国各向对方价值340亿美元的商品增收关税。过去几个星期，为了反制美国对铝、钢制品征税，加拿大、墨西哥和欧盟也先后宣布，向一些美国出口商品征收报复性关税。

增幅真"了不起"？

2012年到2017年间，美国经济年度平均增长幅度为2.2%。

过去一段时间，新工作机会持续增加，失业率直逼最低纪录，导致经济增长步伐加快。

特朗普说，白宫不得已"做了许多事"才让经济重新起步。他特别提到了新的减税、减控、增加政府支出、继续贸易谈判等措施，特朗普说，"我们实现了历史性的经济转变。"

虽然周五的官方数字显示美国经济增长在加速，但是，这样的增幅早在分析人士的预测之中，而且，和其它一些年份的第二季度相比，并没有太多"出格"之处。过去几年，每年头几个月的经济涨势相对都比较疲软，随后数月逐渐加强。

比如2014年第二季度，按年率计算美国经济增长5.1%，第三季度4.9%。2017第二季度增长幅度为2.8%。

特朗普有功劳？

Image caption 特朗普形容，美国经济增长如此加速真是"了不起"

这并没有阻止特朗普早些时候发推特说，美国经济数字是"天下最棒"（best on the Planet）。

BBC经济事务记者Rob Young认为，事实并不全部如此。计算经济增长初值的基础数据很单薄。不过他说，尽管如此，数字确实不错，特朗普应该有一定功劳。

这是自从2016年大选以来美国经济增幅首次超过4%--竞选中特朗普给自己定的目标。

记者认为，特朗普的大笔减税措施是一剂强心针，看似有悖常理，各色贸易纷争也有同样作用。比如，就在7月初北京对美国产品征收报复性关税之前，美国对华大豆出口以如日中天的势头剧增。

未来前景如何？

特朗普说，他希望2018年美国GDP增幅达到或者超过3%。他说，"这（第二季度数字）不是一次性的，我刚好认为，下份报告我们将做到出奇的好。"

自从2005年以来，美国全年GDP增幅从来没有高于3%。但是经济学家说，今年真有可能达到。部分原因是政府开支增加，还有，价值高达1.5万亿美元的减税措施让商家、消费者有了更多可自行支配的资金。

匹兹堡PNC金融服务集团预测，2018年美国经济增幅将达到3.1%，前提是：贸易紧张化解。

PNC首席经济师弗莱彻（Gus Faucher）写到，"如果美国及其（贸易）伙伴确实征收大笔关税、构筑其它壁垒，美国经济增幅可能会比这个底线预测疲软很多。"

也有经济学家预测，明年之后，美国经济增长将再次减速，因为减税、联邦支出带来的驱动力将逐步消失。

其它不定因素？

图片版权 AFP Image caption 欧美"零关税"和解 中美贸易战升级?

过去几个月，席卷全球的贸易纷争，似乎每日都有新戏上演，但情节转折之快，使人很难预测接下来发生的，会是让人瞠目结舌的狠招，还是出乎意料的和解。

上周，特朗普在和欧盟委员会主席容克会谈后表示，美国同意努力降低与欧盟的贸易壁垒，甚至向零关税的方向努力。

不过本月早些时候，美国公布了进一步对中国加征关税的清单，拟对从中国进口的约2000亿美元商品征收10%的关税，并表示可能会在8月30日公众咨询结束后生效。

分析认为，如果摩擦加剧，上半年推动美国经济增长的对外贸易下半年可能会拖累经济增长。

另外一点值得注意的是，美国商务部上周公布的数字还显示，近年来一直疲软的通货膨胀率仍呈上升之势，已经连续两个季度达到、或者超过美联储的目标。

由此，美国央行可能会坚持推行逐步加息的计划，以防止经济增长过热。