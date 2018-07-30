全球抗议界的新“网红”：侍女装大红袍

图片版权 Getty Images Image caption 抗议者在布宜诺斯艾利斯身着侍女装。

成群的妇女静默地在雨中穿行于城市的街道。她们身穿红色斗篷，头戴白色软帽，低垂着头，就像从吉利德（Gilead）的场景里走出来一样。吉利德是作家玛格丽特•爱特伍（Margaret Atwood）在1985年所著的反乌托邦小说《侍女的故事》里构建的政教合一父权社会。

然而，这是发生在布宜诺斯艾利斯的真实一幕。女示威者于当地星期三要求堕胎合法化。在阿根廷，因非法堕胎导致的并发症是危及产妇健康的主要因素。

据美联社消息，游行至阿根廷首都的国会大厦时，一名示威者朗读了一封爱特伍亲自写的信。

"没有人想要堕胎，即使是在安全合法的条件下。"这位加拿大作家写道。

"但也没有人想看着孕妇因非法堕胎而倒在浴室地板失血过多而死。那我们应该做点什么？"

图片版权 Getty Images Image caption 多伦多的侍女装抗议者

在全球很多地方，妇女权益的倡导者，尤其是关注生育权利与堕胎议题的人，正将侍女装作为运动的象征。这个来自《侍女的故事》小说及其同名改编电视剧的形象正在游行、示威和社交媒体上走红。

跟据亚马逊网站的统计，爱特伍这部1985年的小说是全美2017年最多人阅读的书。Kindle和有声书的销售记录显示这本书在美国的48个州高居榜首。毋庸置疑，由伊丽莎白•莫斯主演的同名改编电视剧在Hulu播出，很大程度上为这本书带来新一波热度。活动倡导者指出，特朗普2017年1月就职上任总统后，人们对妇女权益的担忧也促使了对此书的关注。

竞选期间，共和党对女性进行不雅评论的视频流出。特朗普关于"要对堕胎妇女有所惩罚"的言论亦引起了堕胎合法化支持者的警觉。特朗普随后解释说，要惩罚医生及医护工作者，并非孕妇。

与此同时，堕胎合法化反对者对特朗普提名布雷特•卡瓦诺为美国联邦最高法院法官候选人感到高兴。一旦通过，保守派将占高院多数席位，反对者希望推倒1973年罗诉韦德案在全美范围内堕胎合法化的判决。

堕胎合法支持者担忧艰难争取到的妇女生育权利受到威胁。爱特伍的反乌托邦是这种担忧的残酷具象，一幅妇女受尽压迫的速写。小说作者在她的个人推特账户上多次突出提到这些游行抗议。

"唐那德•特朗普的最高法院任命布雷特•卡瓦诺是对我们艰苦争取到的基本权益和自由的直接威胁。"全国堕胎及生育权利行动联盟（Naral）堕胎合法化美国小组说道。该组织致力倡导妇女生育权利和堕胎合法化。

从2017年三月，Naral在德克萨斯州的活跃分子间歇性穿着侍女服在德克萨斯州政府大楼发起游行示威反对堕胎非法化的立法。这系列游行是侍女游行在现代首次获得国际关注的其中一个典例。

"这并不是Naral德克萨斯分部首次用到特殊装束。"Naral德克萨斯分部时任执行官海瑟•巴斯比去年告诉The Verge。

"早在2015年，我们中就有人穿着医生袍游行反对另一项堕胎限制。我们预感这种做法行之有效，然后电视剧播出随之引发原著小说的又一股热潮，所有一切都是完美的结合。"

跳过 Twitter 帖子 用户名 @EmilyGraceRoe Yesterday, pro-choice campaigners in Dublin dressed up as handmaids from “Handmaid’s Tale” to protest against Ireland’s laws on abortion. pic.twitter.com/liPMGtgBEQ — Emily Roe (@EmilyGraceRoe) 2018年5月24日

随着侍女装游行走向全球，多个记录类似游行的Facebook小组和推特账户应运而生。

2018年2月，克罗地亚妇女权益倡导者穿着类似红袍游行抗议其政府不签署《伊斯坦布尔公约》，该公约旨在消除对妇女暴力和家庭暴力。克罗地亚议会四月投票通过签署公约。

今年五月，穿着侍女装的游行者夹杂在贝尔法斯特抗议北爱尔兰堕胎禁令的游行队伍当中。在都柏林，成功促使爱尔兰共和国历史性公投推翻堕胎禁令的运动发起者当中，亦有身着红衣白帽的女性。

图片版权 Isabel Marler Image caption 伦敦的反特朗普游行

美国总统特朗普七月初访问英国。在伦敦，国际特赦组织的一位妇女人权项目经理基娅拉•卡普拉罗，身在声讨特朗普的游行队伍当中。和她一起参与游行的朋友穿着侍女装。在游行集结地，他们还遇到了身穿类似服装的其他抗议者。

卡普拉罗告诉BBC记者："我很早前读过这本书。"

"我觉得这本书越来越不反乌托邦。当我一听说会举行游行示威，我知道我一定会穿上侍女服。"

"这种做法的象征意义非常强大，那就是不要一味将女性作为生殖工具生殖的工能。这告诫我们需要小心谨慎。"

卡普拉罗女士出生在意大利，现居伦敦。自1978年意大利公投，怀孕90天内的堕胎在她的家乡合法化。然而，在这个天主教主导的国家，医护人员有权因宗教原因拒绝实施手术。意大利约有70%的妇产医生拒绝实施堕胎手术，这一数字在过去20年里显著增长。

"这不仅发生在美国，它发生在世界各地。" 卡普拉罗女士说。