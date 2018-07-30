图片版权 Reuters Image caption 这是亨特首次作为外相访华。

英国外交大臣杰里米·亨特（Jeremy Hunt，侯俊伟）到北京正式访问一天，出席第九次中英战略对话之际，中方对英国评论香港事务提出不满。

英国对前殖民地香港的表态不时引起中英关系紧张。亨特刚于7月中旬接替突然呈辞的约翰逊（Boris Johnson）出任外相，亨特就任后数天，伦敦外交部就香港有意取缔香港民族党一事表达关注。

中国外长王毅星期一（7月30日）与亨特出席联合记者会时说，香港事务纯属中国内部事务，不容外国干涉，中国将遵守“一国两制”承诺，维持香港高度自治。

亨特此行旨在与中方谈论贸易议题。他称是次会谈“具建设性”，中方也表达了与英国就“脱欧”后双边自由贸易协定展开谈判的意愿。

亨特还证实与王毅谈论了上海迈克尔·辛普森家谋杀案引发的跨国抚养权争端。亨特称王毅将了解情况。

亨特在会晤王毅时尝试突出他与中国的渊源，可是他误说：“我夫人是日本人。”

跳过 Twitter 帖子 用户名 @ProducerKathy Jeremy Hunt accidentally describes his wife as Japanese, not Chinese. In a meeting with Wang Yi, Chinese State Counsellor. pic.twitter.com/YaKrSzr2jA — Kathy Long (@ProducerKathy) 2018年7月30日

但他很快就纠正过来说：“我夫人是中国人……我们在中国有很强的家族联系。”

英国最近都就香港事务提出了哪些言论？

香港特区政府17日确认，考虑以“国家安全”为由，禁止主张“港独”的香港民族党运作。英国外交及联邦事务部不久发表声明说，英方强调言论及结社自由均是香港《基本法》与人权法所保障的权利。

英方声明称：“英方不支持香港独立，但高度自治与人民的权利与自由均应受尊重。”

图片版权 EPA Image caption 北京与港府均不满英国评论香港民族党问题。

王毅星期一的发言并未直接针对香港民族党事件。他说：“香港事务就是中国的内政，我们确实不欢迎，也不会允许外国来干涉香港的内部事务。我认为任何国家都是一样的，英国也不会允许别的国家干涉英国的内部事务。”

“第二点，中国当然支持和奉行‘一国两制’原则。”

亨特则说，香港是中国的一部分，但英国有份签署《中英联合声明》，英方支持香港继续在“一国两制”下良好运转。

在此之前，外交及联邦事务部3月份向英国议会提交例行《香港问题半年报告》，当时仍未离任的外相约翰逊在序言中说：‘一国两制’整体上运作良好。然而在上一期半年报告书序言中，本人提及到香港面临日益加大的压力，在2017年下半年依然持续。就有关事件，英国一直向中国及香港有关当局提出关注。”

北京与香港特区政府均批评英方报告干涉香港内政，对香港事务“说三道四”，香港泛民主派政治人物则形容英方报告“低声下气”，不敢得罪中国，以免破坏经贸关系。

王毅此前也曾就香港议题当面向英国外相表达不满，例如前外相哈蒙德2016年就铜锣湾书店系列事件中的李波案表态后，王毅当面回应称：“你提出的这个个案，我首先要告诉你的是，根据香港《基本法》和《中华人民共和国国籍法》，他首先是中国公民。”

亨特此行与中方谈出了什么结果？

亨特表示，启动英中“脱欧”后自贸协定谈判的建议是由王毅提出，“我们欢迎此建议，并将予以探讨”。

亨特还说：“我们全面讨论了彼此有强烈共识的话题，例如是自由贸易的重要性和在全球范围促进繁荣，捍卫以国际秩序为基础的规矩，也谈论了人权等我们有分歧的领域。”

亨特此言似乎是围绕美国总统特朗普与中国和欧盟爆发贸易战而说。王毅在同一场合上明言，中美贸易不平衡责任不在中方，中方对话谈判的大门敞开，谁搞单边主义就会被孤立。

约翰逊因“脱欧”问题与首相特里莎·梅意见不合而辞职，接任的亨特临行前表示，他希望能在特里莎·梅今年2月访华时两国签订总值90亿英镑经贸合同的成果上取得新进展。

图片版权 Xinhua Image caption 特里莎·梅（右）因“脱欧”谈判与“脱欧”后经贸问题与好几位大臣不和。

路透社分析认为，能与中国谈判贸易协定，对英国政府而言是个政治胜利，但英国必须待明年正式“脱欧”后，才可正式开展谈判，且一般需时甚久。

英国外交部表示，除了自由贸易，亨特还将与中方讨论制裁朝鲜措施、伊朗核问题、俄罗斯威胁、叙利亚战争，以及中英两国可如何合作应对气候变化等共同挑战。

亨特在北京除了与中国外长王毅共同主持战略对话外，还要会晤中国总理李克强和中共中央政治局委员、中央外事工作委员会办公室主任杨洁篪。