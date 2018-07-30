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《纽约时报》出版人苏兹伯格(A. G. Sulzberger)敦促特朗普不要继续将记者称为“人民公敌”，称这可能会导致针对媒体的暴力行为。

苏兹伯格与特朗普进行的是非正式关门会谈，但特朗普在推特上公开讨论了此事，苏兹伯格随后进行了公开回应。

在推文的一开始特朗普称这是一场“非常好”的会议。但随后，他又转变态度，指责媒体的报道将人们的生命置于危险之中。特朗普在推特上写，（与苏兹伯格会面时）花了很多时间谈论媒体发布的大量假新闻以及假新闻如何变成一个固定用于，“人民公敌”，可悲！

跳过 Twitter 帖子 用户名 @realDonaldTrump Had a very good and interesting meeting at the White House with A.G. Sulzberger, Publisher of the New York Times. Spent much time talking about the vast amounts of Fake News being put out by the media & how that Fake News has morphed into phrase, “Enemy of the People.” Sad! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 2018年7月29日

特朗普并未提及他自己是如何经常使用“假新闻”一词。纽约时报随后发表声明，表示已经决定回应总统对这次谈话的评论。

苏兹伯格表示，他接受与特朗普的会谈，目的是向总统表达对其“令人深感不安的反媒体言论”的担忧。他告诉特朗普，“假新闻”这个短语是“不真实和有害的”，但他表示对特朗普将记者打上“人民公敌”标签更为担忧。

“我警告，这种煽动性语言将带来更多对记者的威胁，并将导致暴力。”

苏兹伯格表示，他告诉总统，这种情况在其他国家尤其如此，特朗普的言论以被一些政权利用，以打压记者。

“我警告说，它（这些言论）正在危及生命，破坏我们国家的民主理想，并且正在侵蚀我们国家最伟大的输出品：言论自由和新闻自由。”

这位《纽约时报》出版人称，他并不是要求特朗普不再批评他的报纸，而是要求他“重新考虑他对新闻业的更广泛攻击”。

苏兹伯格的声明公布后，特朗普在推特上回应，媒体关于政府内部保密信息的报道，“真地使许多人的生命处于危险之中，不仅仅是记者”。

他说，媒体疯狂地受到“特朗普精神错乱综合症"（Trump Derangement Syndrome）驱使。他还指责媒体"即使是非常积极的成就也写出负面报道”。

跳过 Twitter 帖子 2 用户名 @realDonaldTrump When the media - driven insane by their Trump Derangement Syndrome - reveals internal deliberations of our government, it truly puts the lives of many, not just journalists, at risk! Very unpatriotic! Freedom of the press also comes with a responsibility to report the news... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 2018年7月29日

图片版权 AFP Image caption 纽约时报称其并非要求特朗普停止对自己的批评

BBC驻北美记者安东尼·泽克尔（Anthony Zurcher）分析

特朗普第一次称媒体为“人民的敌人”，引起了愤怒。亚利桑那州共和党参议员杰夫·弗莱克称这是白宫从未有过地攻击自由媒体的一个缩影。

特朗普第二次、第三次和第四次说这句话时，几乎没什么反响。这就是这位总统的独特才能——采取、发表看似离谱的行动或意见，然后将其变成一种新常态。

然而，即使这些说法不再成为头条新闻，记者仍然会注意到。就在几周前马里兰州的一个新闻编辑室被扫射时，这个职业的危险性，与其所处的“安全的”西方民主国家，形成鲜明对比。

苏兹伯格试图在九天前与特朗普的秘密会面时将这一问题讲清楚。

但是，对方可能压根没接受到这一信息。特朗普在周日早上的推文中表示因为媒体自身的错误，才将他们称为“美国人民的敌人”。

对于特朗普来说，这种语言如果是一个问题，那也是媒体必须解决的问题，而不是找他。

什么时候特朗普称记者是“人民公敌”？

2017年2月，他在推文中称，纽约时报以及NBC、ABC、CNN和CBS都是"美国人民的敌人"。据报道，他在随后的一次会议上再次使用了这句话。

今年6月，他在推特上谈及美国移民政策使移民家庭骨肉分离的问题时，再次使用"人民公敌"的说法。

本月早些时候，他以同样的方式回应了媒体对其与俄罗斯领导人普京会晤的批评。