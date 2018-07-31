恐怖女孩“Momo”引全球挑战热 警方发参与警告

图片版权 Twitter Image caption “Momo”邀请公众与陌生号码互动，有的号码来自日本，有的号码来自墨西哥等国。

她的名字叫“Momo”。她长相十分恐怖，苍白的皮肤，诡异的微笑，以及泛红突出的眼球。

如今，通过通讯软件WhatsApp，她的脸已经被全世界熟知。

什么是Momo？

她可能会突然从你屏幕上跳出来，挑衅你参与一项挑战活动。

你可能不应该接受这个挑战。拉丁美洲各国当局已经建议公众，不要传播相关信息，称这项网络游戏可能会失控。

“一切始于一个Facebook专页。有一群人发起了一项挑战，要求别人打电话给一个陌生号码，而在活动页面上有警告文字，”墨西哥调查网络犯罪的警察部门UIDI表示。

“许多用户反馈，向'Momo'发布信息后，她会发回描绘暴力的图片。还有一些人表示收到了威胁信息，甚至还有人个人信息被泄露”，墨西哥警方称。

图片版权 Twitter / @UIDIFGETabasco Image caption 墨西哥警方通过推特提醒公众，不要参与其中

从美国到法国，从阿根廷到尼泊尔，“Momo”挑战正在全球扩散。

在西班牙，警方也认为需要介入这起网络活动，建议公众“无视这个荒谬的挑战”，称这项活动可能会在社交媒体上带起一阵趋势。

与墨西哥警方一样，西班牙警方同样在推特上警示大家对这项活动多加注意，建议公众不要参与其中。

通过推特词条#PasaDeChorradas（意为“无视胡言乱语”），西班牙警方警告用户：“不要将‘Momo’加入通讯录！忘掉这个WhatsApp上愚蠢的新潮流”。

尽管警方一再警告，公众还是十分疑惑——到底什么是“Momo”，它是从哪里开始的？

“Momo”身家大起底

网上关于“Momo”的提问比比皆是。

网络平台Reddit一则帖文显示，对这个话题关注最多的一个问题是：“谁是WhasApp女孩‘Momo’，它到底是什么？我看到了一个关于它的视频，看上去十分诡异。我以为这是个精心策划的恶作剧，但也不确定。”

而其最受欢迎的回答如下：“有讲西班牙语的人（从Instagram上）找到了一张经过裁剪的图，并用它注册了一个WhatsApp账号。一些人添加了它的联络方式——如果你被她联络了，她会发一些图和恐怖的信息给你，还有人说她会有办法得到你的个人信息。”

Youtube网红ReignBot拥有50万粉丝，7月11日，他发布了一个关于“Momo”现象的视频。这个视频目前已被观看190万次，但他也不知道到底是谁发起这项挑战。

我们目前知道的是，这项WhatsApp挑战与几个号码有关，其中三个来自日本，电话代码为（+81），两个来自哥伦比亚，代码为（+52），还有一个来自墨西哥，代码为（+57）。

头像图片来自东京某展览

尽管很难确定这个挑战到底源自何处，但最初代表“Momo”的图片来自日本。

“Momo”诡异的脸出自一座鸟女雕像，该作品2016年在日本东京银座香草画廊（Vanilla Gallery）一次另类展览上展出。香草画廊一向以收藏古怪甚至怪诞的收藏品闻名，两年前那里举办过一次关于幽灵和妖怪的展览，“Momo”是当时的热门展品。许多人跟原版“Momo”拍照后发到网上，其中一些被上传到Instagram。

墨西哥打击网络犯罪警察部门认为，有人从社交媒体上“借走”了展览上的一张图片，裁剪并放大后，变成了完全不一样的图像。

“Momo”有何危害？

那么参与“Momo”会有哪些风险？

墨西哥UIDI警察表示，打给陌生号码从来都不是值得推荐的做法，但对于“Momo”，还有另外五个值得你忽略它的理由：

你的个人数据、信息可能被盗

它煽动暴力甚至自杀

用户可能被骚扰

用户可能被勒索

用户可能会有焦虑、抑郁、失眠等生理及心理创伤

新“蓝鲸”

“Momo”已经被与"蓝鲸"现象进行类比。2017年，由于鼓励儿童及青少年自杀，“蓝鲸”现象一度引起全球警惕。

“蓝鲸”起源于俄罗斯，但借助社交媒体，迅速扩散至全世界。

图片版权 RFE/RL Image caption 网络游戏“蓝鲸”源自俄罗斯，但通过社交媒体迅速在其它国家扩散。

虽然“Momo”的扩散主要借助WhatsApp，但通过儿童网络游戏“我的世界”（Minecraft，又译“当个创世神”），这一挑战得到迅速传播。

有网络犯罪专家建议用户，不要按照信息链的要求行动，永远不要与陌生号码有任何互动。专家表示，不管在线上还是线下，向陌生人透露个人信息在大多数情况下不会是个好主意。