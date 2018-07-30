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2014年3月8日，马来西亚航空MH370航班在从吉隆坡飞往北京途中突然从雷达中消失，留下众多谜团。四年零四个月后，事故调查组发布安全调查报告，但谜团仍未解开。

调查组周一（7月30日）发表的这份报告正文共有495页。报告指出，事发航班可能被人故意操纵脱离航线，不过调查组无法确定具体对象。

而飞机失联的真正原因仍没有定论。MH370安全调查组负责人郭师传（Kok Soo Chon）在发布会上告诉记者，“我们不能排除其中有第三方的非法干预”，但没有证据显示有飞行员之外的人开过这架飞机。他同时表示，“只有找到残骸才能有确定答案。”

报告中还指出飞机飞行过程中出现的一系列错误，包括空中交通管制方没有启动各种可用的紧急措施，造成搜救行动拖延。

图片版权 Getty Images Image caption 郭师传领导的调查组形成了一份长达495页的调查报告。

今年5月30日，马来西亚总理马哈蒂尔表示，如果有新线索出现，MH370的搜索工作可能会重启。

5月29日，在长达三个月的寻找没有明显成果后，马来西亚当局叫停了美国深海勘探公司海洋无限（Ocean Infinity）对MH370的搜索工作。而在2017年1月，中国、马来西亚、澳大利亚三国的联合水下搜索也已中止。

此份报告最先向MH370乘客家属公布，调查组还将于8月3日在北京举行另一场情况说明会，向中国乘客家属进行说明。郭师传表示，这不是MH370的最终报告，而中国新华社报道称，如果没有新证据出现，调查组可能在不久后解散。

新报告：对飞行员背景及心理健康表示满意

图片版权 Getty Images Image caption 一位机上乘客母亲抵达报告说明会现场后落下眼泪。

“晚安，马航370”，这是这架波音777飞机发出的最后通信，来自机长扎哈里·艾哈迈德·沙阿（Zaharie Ahmad Shah）。当时飞机正离开马来西亚领空，不久便偏离航线。

澳大利亚运输安全局（ATSB）2017年发表的最终报告表示，失联6周前，沙阿曾在家中用电脑软件虚拟航班飞行，飞行航线与MH370后来的飞行路线“极为相似”。

马来西亚警方此前得出结论表示，沙阿的飞行模拟器上没有异常活动。

郭师传表示，调查人员对飞行员及副驾驶的历史进行调查后认为，调查组对他们的背景、训练以及心理健康状况表示满意。

“我们不认为这起事件可能由飞行员们引起，”郭师传称，但同时强调，调查组没有排除飞机在空中掉头是人为操作的结果，也没有排除飞机系统被手动关闭的可能性。

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郭师传还表示，机上乘客来自15个国家，这些乘客的身份背景都经过各自国家调查，没有任何问题。

MH370机上共载有239名乘客及机组成员，其中有154名中国人。2015年1月29日，马来西亚民航局宣布，MH370航班失事，机上239人推测遇难。

过去四年中，围绕MH370的猜测与传言不曾间断，使得这个全世界最大的航空未解之谜之一不断发酵。

郭师传对此表示，调查组就社交媒体上传播的每一种说法和谣言都进行了调查。报告指出，没有发现飞机躲避雷达探测，没有迹象显示飞机被遥控接管，机上行李也没有发现异常。

“没有任何新的内容”

图片版权 Getty Images Image caption 多数乘客家属认为报告没有新发现。

报告发布后，机长沙阿的姐姐萨基娜（Sakinab Shah）对报告中关于沙阿的部分表示欢迎。萨基娜称，报告对沙阿的性格、工作本质、工作经历、家庭状况没有任何负面评价，对此她感到“非常释怀，十分开心”，但也指出，“这并不是故事的结局，我们希望找到飞机或残骸”。

多数乘客家属认为，这份报告没有新发现。

“太让人失望了，”空乘人员家属奥斯曼（Intan Maizura Othman）说。“我很难过，这份报告里没有任何新的内容。”

北京市民姜辉的母亲也是MH370乘客中的一员。姜辉对BBC中文表示，过去几年，调查组每次发布中期报告都是两页纸，而这次更像“是一个迟到了三年的中期声明”，是对家属“被剥夺的知情权的一种弥补”，没有“突破性”内容。

姐姐在机上的宋先生也表示，对于这份报告“本身没有期待”。“报告本身是在美国海洋无限没有搜索结果的情况下发表的，所有家属都没有抱什么期待，”宋先生说。他还表示，需要对同机型飞机是否存在缺陷进行调查，同时也需要更有能力的调查团队。