哈里夫妇新婚燕尔 梅根生父再掀波澜

图片版权 PA Image caption 梅根生父托马斯·马克尔最新的一番言论，再次把哈里梅根伉俪推入媒体焦点。

英国王子哈里和美国女演员梅根·马克尔的“世纪大婚”过去二个多月后，萨塞克斯公爵伉俪的一举一动依然牵动媒体和公众的关注。

梅根生父托马斯·马克尔最新的一番言论，再次把哈里梅根伉俪推入媒体焦点，梅根与父亲已经紧张的关系更是雪上加霜。

在接受英国《星期日邮报》的专访中，马克尔声称梅根加入英国王室后变得“趾高气扬”，不理睬他，女儿已经与他断绝了一切联系。他指责英国王室将女儿从自己身边"夺走"，将他“拒之门外”。

“戴安娜会愤怒”

图片版权 Reuters Image caption 哈里王子与梅根的婚礼上，送梅根出嫁的是哈里的父亲，英国王储查尔斯。

马克尔称，他对女儿梅根和他的亲家，英国王室，已经“忍无可忍”。

他说：“如果我死了的话可能会让梅根觉得更容易些”。

今年74岁的马克尔说，他现在最大的担心是不能够享受含饴弄孙的乐趣。他说：“梅根和哈里或许明年什么时候会有孩子，我就会成外公。如果他们不理我，我就看不到我的孙儿女。就因为我说了几句批评王室的话，就剥夺孙儿女见外公的权利？这是悲剧”。

虽然马克尔在采访中表示他仍希望与女儿和解，与哈里王子和英国王室改善关系，但他提及戴安娜王妃的一番话可能会更激怒哈里王子。

马克尔抱怨说，如果哈里王子的母亲戴安娜在世，英国王室对他的“不友善”会让戴安娜“不悦”。

图片版权 PA Image caption 梅根来自一个大家庭，但婚礼上的"娘家人"只有梅根的生母多里娅‧拉格兰。

不和谐的大家庭

英国婚礼的传统，女儿出嫁，都是由父亲携手走入教堂，亲手将女儿托付给女婿。

哈里王子与梅根的婚礼上，送梅根出嫁的却是哈里的父亲，英国王储查尔斯。

梅根成年后与父亲马克尔关系紧张，少有来往。女儿婚礼前，马克尔不断接受媒体采访，口无遮拦，透露哈里王子与他的私人谈话的内容，引起王室的不快。

婚礼前夕，马克尔称因需要动心脏手术不能出席女儿的婚礼，但普遍认为这是他未获邀请的遮羞托辞。

梅根来自一个大家庭，但婚礼上的“娘家人”只有梅根的生母多里娅‧拉格兰（Doria Ragland ）。

拉格兰是马克尔的第二任妻子，在梅根6岁的时候离婚。马克尔的第一次婚姻育有一男一女。

婚礼前，梅根的同父异母姐姐萨曼莎‧马克尔（Samantha Markle）痛批其婚礼不邀请家人，随后，梅根的同父异母哥哥小托马斯⋅马克尔（Thomas Markle Jr）更是公开了一封亲笔信，直接喊话哈里王子，奉劝他现在取消婚礼还为时不晚。

图片版权 Daily Mail /SOLO Image caption 马克尔称，梅根能有今天，嫁一个白马王子，成为公主，都是他给与她的。

“她的一切是我给”

梅根的父亲目前居住在墨西哥，他曾是好莱坞的一名灯光师，曾参与制作80年代美国电视剧《憔悴潘郎》（Married with Children）和《综合医院》（General Hospital）。这部剧集曾取得两个艾美奖。马克尔在两年前申请破产。

马克尔在最新的受访中称，梅根能有今天，都是“我给她的”。

马克尔说，梅根小的时候，他有好工作，挣大钱，能把梅根送入私校，接受最好的教育。

马克尔称，梅根能有今天，嫁一个白马王子，成为公主，都是他给与她的。马克尔抱怨说，他得到的却是女儿的冷漠，“连话都不跟我说了”。

哈里王子办公室肯辛顿宫保持尴尬的沉默。马克尔最新的指责恐怕只会让父女关系雪上加霜。