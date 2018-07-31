误称华裔妻子为日本人 英外相摆乌龙背后的四个细节

你的器材不支持播放多媒体材料 亨特对王毅说，“我夫人是日本人。”他随后纠正说这是个严重错误。

英国新任外交大臣杰里米•亨特（Jeremy Hunt，侯俊伟）到访中国，但他因为一个尴尬的口误抢占了众多媒体头条。

亨特尝试通过提及其华裔夫人给中方留下好印象，但却误称她是“日本人”。

他迅速纠正口误，会上人员不禁失笑。

口误事件随着现场视频的传播登上各媒体头条，亨特也称这是一个“可怕的错误”。

亨特妻子露西亚‧郭（Lucia Guo）生于中国西安。她与亨特结识于2018年，当时她在华威大学工作。亨特夫妇育有三个孩子。

他到底说了什么？

亨特当时与中国外交部长王毅会谈。他用英语说道：“我的夫人是日本人。”随后立即纠正：“我的夫人是中国人。抱歉，我犯了一个严重错误。”

他解释说，他和王毅“曾在国宴上用日语交流”。他还补充：“我夫人是中国人，我的孩子们是半个中国人，所以我们有中国祖父母，他们住在西安，我们在中国有很强的家族联系。”

那么为什么这是一个严重错误？

1. 中国和日本的历史情结

将中国与任何其它国家混淆都不利于与中国政府建立友好关系。

但是将中国与日本混淆是最坏的选择。

图片版权 AFP Image caption 2012年发生在中国的反日游行

因为中日两国关系长期持续紧张，历史上有中日战争，今有中国东海领土争端。

在中国老一辈里，许多人都因日军曾经的侵华暴行抵制日货或拒绝去日本旅行。

2012年中日岛屿争端加剧，中国各地爆发反日游行。

2. 亨特谈论的是自己妻子！

几乎人人都会发生口误或混淆他人种族的失误。

亨特会说日语也曾在日本工作，他与王毅在国宴上用日语交流，这也许可以解释为什么他在会谈上想到日本。

但这很难解释为什么他在与中国政府官员会谈时“日本人”这个词会脱口而出，尤其他还在谈论自己的太太。

跳过 Twitter 帖子 用户名 @Jeremy_Hunt Rule #1 as a new Foreign Sec: when reflecting in English with the Chinese on a conversation you had with them in Japanese about your Chinese wife, don’t get any of those mixed up! Apologies to the long-suffering Mrs H...! — Jeremy Hunt (@Jeremy_Hunt) 2018年7月30日

3. 东亚人“都长一个样”？

图片版权 iStock Image caption 通过长相来猜测别人的民族属性非常危险。

人们常闹东亚人“都长一个样”的笑话，许多东亚人也抱怨人们对他们的种族作错误猜测。

例如我就曾遇到别人用日语“Konnichiwa”向我问好，尽管我是华裔。而我的英籍日本裔朋友也曾被陌生人用“你好”问好。

许多我认识的东亚人都认同这不是最糟糕的错误，但依旧让人厌烦。

亨特的口误尽管是无心之失，但很不幸在这种情况下是一个严重错误。

更糟的是，这并不能像亨特的初衷那样给中方留下任何深刻印象。

4. 这样做有效吗？

图片版权 AFP

随着中国国际地位提升和大量中国消费者消费能力的提高，许多政客和商人都尝试拉近与中国的关系。

但这说起来容易做起来难。

脸书（Facebook）创始人扎克伯格（Mark Zuckerberg）和法国总统马克龙（Emmanuel Macron）都曾为了赢得中国观众欢心而说中文，但评论褒贬不一。

拥有和中国的家族联系并不意味着能在中国畅通无阻。

例如骆家辉（Gary Locke）在2011至2013年间任美国驻华大使，各大媒体头条争相报道他是有史以来第一位美籍华人担任驻华大使职务。

但他仍然要面对中国媒体的批评，尤其当中美关系紧张，例如陈光诚进入美国驻北京大使馆寻求庇护的时候。

中国官方报纸《环球时报》提醒民众，尽管骆家辉拥有华人血统，他仍是一名服务于美国利益的正常美国政客。