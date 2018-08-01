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马航失踪班机MH370最新调查报告公布后，马来西亚民航局局长引咎辞职。报告显示和失事客机相关的空中交通管制存在失误。

民航局长阿兹哈鲁丁•拉赫曼（Azharuddin Abdul Rahman）说，周一公布的官方报告强调了空中交通管制员在实施紧急程序时的失误。

报告指出，客机失踪约20分钟后，空中交通管制方才发出警报。

那架载着239人的客机在2014年神秘失踪。

目前调查结果显示，计划从吉隆坡飞往北京的这架客机坠入了南印度洋。

今年五月官方搜寻工作中止，但马来西亚新政府表示若有可靠的新线索出现，会重启搜寻工作。

拉赫曼周二在声明中称，他对事故“感到遗憾，经过深思熟虑后”决定辞职。

图片版权 EPA Image caption 拉赫曼称，对事件"感到遗憾，经过深思熟虑后"决定辞职。

报告说了什么？

这份人们期待已久的MH370失踪报告并没有对四年前的客机失踪原因提供新信息。

报告指出，尽管有证据显示其中有第三方的非法干预，意味着飞机或曾被飞行员以外的人操纵偏离航道，但是无法确定具体对象。

除了指出空中交通管制员未能及时启动标准应急流程的过失外，报告还指出：

飞机坠落不可能是机上任何一名飞行员故意造成的

没有证据显示飞行员有可疑行为或身份背景的问题

没有迹象显示飞机曾被遥控接管

尽管不能排除机械故障原因，证据显示飞机飞行性能良好

飞机残骸显示客机经历肢解，但无法确定是飞行途中发生或受撞击影响

飞行计划里未见违规行为

澳大利亚搜寻人员此前明确表示飞机坠落不是飞行员故意造成的。

失踪乘客家属对周一发布的最终报告表示失望，报告并没有对他们亲人的失踪给出确凿结论。

关于MH370失踪，到目前为止我们知道什么？

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2014年3月8日，MH370航班起飞后不久与地面失去联络，没有发出任何求救信号。

随后开展的搜救行动是航空史上最大规模的水上及水下搜寻。

搜救最终集中在南印度洋海域，距离澳大利亚珀斯2000公里的一块12万平方千米的海床上。

尽管水下搜救没有任何结果，小块的飞机残骸被冲刷上印度洋小岛和非洲海岸。

尽管马来西亚和澳大利亚政府至今未能找到飞机，但两国都表示搜救行动可以恢复。

今年初，一家美国私人公司发起新一轮搜寻，但至今未发现任何新线索。