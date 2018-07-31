人工智能：中国与美俄角力国际外交舞台的新利器

图片版权 Science Photo Library Image caption 围绕人工智能，中美之间开展争霸竞赛。

国际外交舞台上，一个经常用的形容词是“风云变幻”。但是，中国的科学家相信，国际关系看似变幻莫测，实则有序可循。

利用人工智能AI进行数据分析，可以从纷繁的蛛丝马迹中理出个头绪脉络，预测外交领域里的冷暖阴晴。

中国外交部在接受《南华早报》的采访时首次证实，中国正在研发专门用来分析国际形势变幻的AI 模型，为中国的外交官预测国际关系和国际局势的发展趋势助一臂之力。

Image caption 陈丁丁说：靠人的大脑做外交决策远比不上AI 的战略判断能力。

预测外交风云

中国外交部没有透露研发项目的细节。但据信中国外交部已经在使用其中一个早期研发的系统，用于中国在海外投资的风险评估以及预测发生政变和恐怖袭击的可能性。

英国《泰晤士报》报道说，中国社科院设计的一个AI 系统据信用来对收集的大量的数据，包括从鸡尾酒会上的闲谈到卫星图片，进行分析，为外交战略的制定提供参考。

《泰晤士报》引述国际关系教授陈丁丁的话说：“量化分析已经成为研究国际关系的一个主要趋势。国际关系是复杂的，涉及政治，经济和社会领域的研究，但它的发展不是随机和无序的。”

他认为，国际秩序的变化是有规律的，一个国家参与国际事务的行为也是有规则的。但是，靠人的大脑做外交决策远比不上AI 的战略判断能力。

图片版权 Xinhua Image caption 有细心者查看电视画面上习近平发表讲话时身背后的书架上的书籍，其中有两本都是人工智能专著。

领先人工智能

中国政府对发展人工智能技术的热情是有目共睹的。人工智能不但为中国的经济发展助力，也越来越应用于社会管理和监控。

从协助警方识别嫌疑人脸谱到法庭的审判，人工智能技术都在发挥重要的作用。

中国国家主席习近平在今年的新年讲话中宣示，到2030年，中国要成为世界AI技术的研发中心。

有细心者查看电视画面上习近平发表讲话时身背后的书架上的书籍，其中有两本都是人工智能专著。

图片版权 Getty Images Image caption 美国和中国都把AI技术列为最重要的国家发展战略之一。但是，美国的分析人士担心，中国与美国的政治体制不同给了中国先机。

美俄不甘落后

看好人工智能潜力致力于发展的，不仅是中国。国际舞台上中国的两个主要竞争大国，美国和俄国也不甘落后。

俄罗斯总统普京说：“谁主导AI 领域，谁主宰世界”。

美国国务卿蓬佩奥7月30日宣布了一个旨在抗衡中国的“一带一路”战略的新的投资计划，包括美国政府投资一亿一千三百万美元，用于在印度-太平洋地区的新科技、能源和基础设施项目的发展。

美国和中国都把AI技术列为最重要的国家发展战略之一。但是，美国的分析人士担心，中国与美国的政治体制不同给了中国先机。

美国华盛顿的一家智库，新美国安全中心（the Center for a New American Security)本周发表的一份报告称，与中国不同的是，在发展人工智能上，“美国没有一个成型的国家战略”。

报告把美国在发展人工智能技术上与中国出现的距离，部分的归咎于两国的政治制度的不同。报告称，中国对境内网络的控制，使得它可以获取大量数据输入AI系统，其效率美国不可企及。