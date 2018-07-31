马克龙和贴身保镖：丑闻震撼法兰西的来龙去脉

图片版权 AFP Image caption 马克龙和保安贝纳拉

周二（31日），法国总统马克龙不会太舒服，国民议会要讨论两项谴责他的动议。

其实过去这两个星期，马克龙的日子可能一直都不太好过，法国媒体说，他面对的，是出任总统以来最严重的一场政治危机。

当然了，马克龙最后被逐出爱丽舍宫的可能性非常、非常小，但是，至少在今天、在今后一段时期，马克龙“朋友圈”爆出的丑闻，可能仍将停留在聚光灯前。

图片版权 TAHA BAUHAFS Image caption 视频显示，贝纳拉殴打示威者

出了什么情况？

事可以概括为：总统保镖打人案。主人公是马克龙总统的保安贝纳拉（Alexandre Benalla）。他今年26岁，摩洛哥后裔。

丑闻起自今年五一劳动节抗议示威期间的一段视频。当天公休的贝拉纳被拍到头戴防暴钢盔、身着警服上街执勤，与示威者发生肢体冲突、并动手殴打一人。

虽然总统府第一时间就了解了情况，但是，此后贝纳拉仍然留在马克龙的身边，或者说，他的“朋友圈”内。

不过最后，纸还是没能保住火。10多天前，视频、以及贝纳拉的身份再次曝光。此后两天，法国的国民议会讨论似乎总是归结到一句话：马克龙身边怎么有一位会动手打人的保镖？

接下来，议会开始调查，司法启动了应有程序，警察全力参与......保镖打人案成了轰动、震撼法国的国家大事。

图片版权 AFP Image caption 直到一个多星期前，贝纳拉依然身居要位、手掌大权。在巴黎市中心拍摄的这张照片显示，贝纳拉站在法国足球队大巴内最前面

总统黑材料太少了？

原本不起眼的一件小事居然成了国家大事，可以说明两个问题：

一、反对派和媒体手中掌握的可以用来痛打总统的"黑材料"太少了，所以，抓住"贝纳拉门"不放、一定要榨出最后一滴油水。但是这样做的风险是，太过分了也可能招致公众反感。

二、事件本身可能不起眼，但却揭露出马克龙政府一个更加黑暗的真相。马克龙当选以来，我们可能一直被他的活力、魅力照花了眼，没有注意到。

BBC驻巴黎记者司科菲尔德（Hugh Schofield）认为，这两点都有一定的真实性。

记者说，丑闻会过去的，严重性也不像极左翼所说的“堪与水门事件相比”。爱丽舍宫内没有雇佣的打手、民兵，人们可以看得出来，真正的“罪魁祸首”是贝纳拉本人，一个保镖居然如此缺乏自控。

不过，马克龙尽管能度过这一关，但也不可能是毛发无伤。

图片版权 AFP Image caption 贝纳拉今年26岁，是摩洛哥后裔

小鲜肉原来有泥足

丑闻曝光一个多星期，马克龙一直保持沉默，让人看起来他架子真是太大了，容易招人厌烦。至少开始时，马克龙一直让下手出面解释，但是，下手做事太不漂亮，搞了个一团糟。

整个事件从头到尾凸现出许多问题：总统府内有人能力非常差，有人缺乏判断能力，有人滥用职权，各方缺乏交流和沟通。

法国人看到，原来，马克龙也有泥足！

如果爱丽舍宫动作迅速、应对妥善，起头那件事—5月1日游行期间贝纳拉动手打了示威者—可能很快就被"消化"掉了。

总统府应该立刻认识到，这样一个自愿去做义工参与防暴执勤、遇到示威者挑衅立刻热血冲头的人，根本不适合担任总统的贴身保镖。

事实上，贝纳拉动手非常简短、程度也不太严重，但这不是问题关键，关键是，他不仅行为很不光彩，而且还显示他严重缺乏判断力。对总统的贴身保镖来说，这一能力至关重要。

但是，爱丽舍宫当时决定—我们现在还不知道是马克龙个人决定、还是内阁成员决定，不炒贝纳拉的鱿鱼。

贝纳拉打人事发第二天，也就是5月2日，总统团队就知道了视频的存在。但是他们没有做任何公开声明，只是给贝纳拉停薪留职两星期、然后"技术降级"的处分。

事实上，他的职权好像基本没变。就在一星期前，他还在组织法国足球队大巴穿越巴黎中心前往爱丽舍宫的治安活动。

马克龙个人将受到的伤害是，在外人眼里，爱丽舍宫隐瞒真相，他们好像总认为"没人需要知道"，贝纳拉的过失是可以原谅的，他也受到惩罚了，再说，总统也很看重他……

图片版权 Reuters Image caption 马克龙赢得大选后，他的活力和魅力抓住了世界的眼球

纸真包不住火

爱丽舍宫似乎完全忘记了，数字时代，纸包不住火。

有人看见了真相，这人发声了。真相一公开，马克龙手下人再次显现出办事之无能。他的官方发言人Bruno Roger-Petit告诉记者，对贝纳拉的处理很适度，而且，"这是爱丽舍宫官员受过的最严重的处罚"。更能说明问题的可能是，就连这样可笑的表现，还是他去年上任以来第一次从爱丽舍宫在电视上露面。

所以，一个不光彩的事，本来几个人扬扬眉毛、几家报纸吵吵一顿可能就消失的小事，现在在所有人眼里都成了马克龙担任总统以来最严重的政治危机。

事情虽小，但它揭露出的总统府内的一些真相，却能让人的眼睛瞪倒很大。马克龙“朋友圈”内的麻烦就这样成了法国各界关注、热议的"国家大事"。