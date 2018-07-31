朝鲜被指新建导弹 新加坡峰会成果存疑

Image caption 山阴洞卫星图片，图中文字标记处为山阴洞设施。

朝美关系正在缓和，朝鲜也已作出无核化承诺，但最近有消息称，朝鲜似乎仍在制造新的弹道导弹。

有不具名的美国官员向《华盛顿邮报》表示，美国间谍卫星监测到，朝鲜一处制造弹道导弹地点内仍有活动在进行。

路透社援引一位官员表示，目前尚不清楚朝鲜这项工作进展到何种程度。

今年6月，特朗普与金正恩在新加坡会晤，会后两人承诺努力实现无核化。特朗普后来表示，朝鲜“不再是核威胁”。

但这为特朗普招致了来自美国国内的批评，这种声音认为，特朗普没有得到金正恩关于去核和终止导弹项目的任何可靠承诺，让步速度也过快。

这不是朝鲜第一次被指仍在继续武器项目，这些消息也为新加坡峰会的真正成果带来了些许怀疑。

导弹设施内有汽车进出

图片版权 KCNA Image caption 朝鲜在2017年进行过多次远程导弹试验。

《华盛顿邮报》周一援引美官员消息表示，有迹象显示朝鲜正在平壤周边的山阴洞（Sanumdong）建造一到两枚液体燃料驱动洲际弹道导弹（ICBM）。

山阴洞导弹研发中心曾建造过火星-15洲际导弹，这是朝鲜第一种可以抵达美国的洲际弹道导弹。

然而有美国官员向路透社表示，由于装载燃料耗时太长，液体燃料驱动的洲际导弹“与固体燃料驱动导弹相比不具任何威胁”。

路透社同时报道称，卫星画面显示山阴洞设施有汽车进出，但汽车活动规模不足以与新建导弹所需相提并论。

专家：导弹设施处于“活跃状态”

图片版权 AFP Image caption 特朗普与金正恩二人六月刚在新加坡会晤，此次消息为新加坡峰会成果带来质疑。

美国米德尔伯里国际研究学院（MIIS）导弹专家杰弗里‧路易斯（Jeffrey Lewis）认为，山阴洞卫星图像显示这一设施目前处于“活跃状态”。

“（这个设施）绝对没有作废，”路易斯告诉《华盛顿邮报》。“我们看到集装箱和车辆来来往往，这是他们制造洲际导弹和运载火箭的地方。”

米德尔伯里学院另一名朝鲜专家哈纳姆（Melissa Hanham）向BBC表示，山阴洞有“进出建筑的常规交通”，这种“交通模式”与朝韩峰会和朝美峰会期间状态大致相同。

这表明，朝鲜在两次峰会期间并未完全停止这些活动。

哈纳姆指出，卫星图像中出现了大型“颜色鲜艳的集装箱”，这些集装箱与金正恩此前视察洲际导弹时出现的集装箱相似。

她补充道，虽然米德尔伯里学院的专家们无法证实泄露的情报是否属实，媒体报道的内容与卫星图像所示一致。

新加坡峰会达成的“完全无核化”共识

图片版权 AFP Image caption 特朗普与金正恩两人在新加坡会晤后签字，承诺将致力于发展新型关系。

朝鲜此前一共进行过六次核试验，最近一次发生在去年九月。在过去两年中，朝鲜的核武器项目得到极大推进。

但在新加坡的历史性会晤中，特朗普与金正恩一致同意，向“朝鲜半岛完全无核化”方向努力。

双方对“完全无核化”的定义并不明确，而在朝鲜何时、以何种方式去核，整个过程如何验证的问题上，目前也没有更多细节披露。

一些专家对朝鲜“无核化”承诺的真伪抱有疑问。

上周有迹象显示，朝鲜已经开始拆除一座重要火箭发射基地，但最近美国情报机构泄露的信息却表示，朝鲜可能仍在秘密推进核武器项目。

有关报告显示，朝鲜正在对其唯一的官方浓缩铀基地进行升级，同时还在加快对其他秘密基地的改造。

美国国务卿蓬佩奥（Mike Pompeo）上周被迫承认，朝鲜仍在继续生产核裂变材料，但蓬佩奥坚称，“形势正在取得进展”。