美国3D打印枪支争议：禁令下的安全隐忧

图片版权 AFP/Getty Image caption 不少人担忧3D打印枪支会影响普通民众的安全

美国一名联邦法官发布临时禁令，叫停3D打印枪支蓝图在网上公布。此前，不少人担忧3D打印枪支会给普通民众带来安全风险。

上周五（7月27日），非营利组织“防卫分布”（Defense Distributed）在网站上公布了枪支蓝图，这些蓝图均可下载。6月，该组织曾与特朗普政府达成和解协议，得以合法发布这些资料。

不过，周一（30日）美国八个州与哥伦比亚特区起诉政府，要求政府对“防卫分布”发布禁令。他们认为，枪支难以追踪，存在安全风险。

美国联邦法官拉斯尼克（Robert Lasnik）周二（31日）发布了一项临时禁令，禁止在网上公布制枪蓝图，称其可能落入坏人之手。拉斯尼克将于8月10日再次举行听证会。

“大学和公共场所都有3D打印机，可能会造成无法弥补的伤害，”拉斯尼克说。

尽管“防卫分布”本将在周三（8月1日）发布这些蓝图，但他们在上周就上传了九种枪支的文件。周五至周日，已经超过1000人下载了这些文件。这些文件的内容明显是在仿造AR-15步枪，美国许多大规模枪击案的枪手都曾使用这种枪。

为什么要禁止3D打印枪支？

华盛顿州总检察长弗格森（Bob Ferguson）在西雅图提起了对特朗普政府的诉讼，纽约州、新泽西州、麻萨诸塞州、康涅狄格州、宾夕法尼亚州、俄勒冈州、马里兰州，以及华盛顿特区的总检察长都有份参与。

3D打印枪支引发了对国家安全和公民安全的担忧。目前，无法追踪3D打印枪支，使用该技术也无需任何背景检查。因此，有人担心犯罪分子可以轻易获得武器。

安全专家还担忧，自制枪支可以避开公共建筑和机场中使用的金属探测器。

图片版权 AFP/Getty Image caption 威尔森在2013年公布了第一把3D打印手枪“解放者”

各方有何回应？

华盛顿州总检察长弗格森认为法官的决定是“完全、彻底的胜利”。

在周二禁令颁布前，美国总统特朗普发推特说，正在研究此事，已经跟全国步枪协会（NRA）讨论过，觉得不怎么合理。

非营利组织“防卫分布”创办人威尔森（Cody Wilson）对BBC表示，3D枪支不会威胁到公共安全。

“我从未看到有人使用它犯罪，”他说。

“就我所知，只有一人因为这种枪被捕。那是一名日本男士，他对制作过程很好奇。”

打印枪支的发展历程

其实早在2013年，威尔森就展示了世界上第一把3D打印枪。

当时，"防卫分布"的网站已经发布了文件，展示制作过程，文件被下载了许多次，随后美国国务院要求该组织在网上删除这些文件。

这引发了四年的法律战。“防卫分布”联合第二修正案基金会起诉美国国务院。第二修正案基金会支持拥枪的权利。

上个月，“防卫分布”意外地打赢了官司。美国司法部认定，美国人可以“接触、讨论、使用和复制”技术资料。威尔森称他的胜利是“可下载枪支时代”的开端。

但是批评者担忧，这将导致“幽灵枪”、未登记武器大幅度增加，政府无从知晓，也无法追查。